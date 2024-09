Reprise des liens entre la Russie et le FMI : corrigeons les perceptions des médias alternatifs (Korybko)

Par Andrew Korybko. Sur La reprise des liens entre la Russie et le FMI est l’occasion de corriger les perceptions des médias alternatifs (substack.com)

Mis à part la rhétorique des principaux influenceurs des médias alternatifs et des responsables russes bellicistes, la réalité est que les interdépendances complexes directes et indirectes avec les pays non-Occidentaux et l’Occident respectivement, imposent des limites à la politique russe.

Politico a titré un article plus tôt cette semaine sur la façon dont « les gouvernements européens critiquent le voyage du FMI en Russie comme une ‘victoire de propagande’ pour Poutine », ce qui fait suite à la reprise des relations entre les deux qui a récemment été analysée ici. Cela est motivé par la conviction de la Russie qu’il faut réformer progressivement le système économique et financier mondial au lieu de le remodeler radicalement afin de ne pas déstabiliser par inadvertance ses partenaires chinois, indiens et d’autres partenaires du Sud qui ont des interdépendances directes et complexes avec l’Occident.

Du point de vue de Moscou, le FMI a donc un rôle essentiel à jouer dans ce processus, d’où la nécessité de reprendre ses relations en vue de cette fin, ce que le FMI est également intéressé à promouvoir puisqu’il accepte que les réformes sont inévitables de peur qu’il ne devienne inutile dans le nouvel ordre mondial. Cette logique est solide, mais elle est peu connue en dehors des cercles de mordus de la politique, avec le récit plus populaire mais factuellement faux de la Russie voulant « faire s’effondrer l’économie occidentale » prédominant à la place.

Bien qu’ils soient censés être les rivaux l’un de l’autre, la communauté des médias alternatifs (AMC) et les médias grand public (MSM) poussent tous deux cette affirmation car elle répond à chacun de leurs intérêts, bien que sous des perspectives opposées. L’AMC considère cela comme quelque chose de bon et qui mérite d’être célébré, tandis que les médias grand public considèrent que c’est quelque chose de mauvais et qui mérite d’être condamné. La vérité banale mentionnée ci-dessus ne rallie aucun de leurs publics cibles et est donc supprimée par les gardiens de chacun car elle va à l’encontre de leur agenda.

C’est pourquoi les gouvernements d’Europe centrale et septentrionale qui ont protesté contre la reprise des relations entre la Russie et le FMI réagissent de manière excessive, car aucun des deux camps médiatiques ne devrait vouloir attirer l’attention sur cette évolution. De nombreux membres de l’AMC considèrent cela comme une « trahison » des intérêts de la Russie, car ils sont convaincus que le FMI est un mal irréparable, tandis que de nombreux membres de l’AMC considèrent cela comme une « trahison » des intérêts de l’Occident, car ils sont convaincus que cela confère à la Russie une légitimité sur la scène internationale.

Aucun d’entre eux ne peut maintenir la façade selon laquelle la Russie veut « faire s’effondrer l’économie occidentale » après ce qui vient de se passer, mais c’est seulement cette poignée de gouvernements de l’UE qui s’en prend à cela, pas l’AMC. Ils se comportent de cette façon car ils exagèrent trop l’impact que le récit des médias grand public dans lequel ils ont si lourdement investi a sur les perceptions populaires. Dans leur esprit, un changement radical dans l’opinion publique pourrait bientôt s’ensuivre, mais c’est très peu probable puisque la plupart des Occidentaux y sont indifférents.

La personne moyenne qui n’aime pas la Russie n’a pas cette opinion parce qu’elle pensait vraiment que Poutine allait « faire s’effondrer l’économie occidentale », mais parce qu’elle pense qu’il est un « dictateur » ou un « criminel de guerre ». En fait, beaucoup d’entre eux pensent que c’est l’économie russe qui s’effondre et a besoin du soutien du FMI, c’est pourquoi certains d’entre eux sont en colère contre leur propre camp pour ne pas les avoir empêchés de reprendre les relations. Malgré cela, leur colère ne se traduira pas par une modération de leurs sentiments anti-russes.

La situation est tout à fait différente avec l’AMC, dont beaucoup de membres aiment tellement la Russie parce qu’ils pensaient vraiment que Poutine « ferait s’effondrer l’économie occidentale » comme une forme de « justice historique ». Ce sont eux dont la colère doit être gérée, car certains sont maintenant enclins à penser que la Russie s’est « vendue » après que leurs attentes irréalistes de sa politique aient inévitablement conduit à cette profonde déception. Le problème est que peu de membres de l’AMC sont capables d’articuler la politique de la Russie à ce sujet telle qu’elle existe objectivement.

L’idée habituelle que cela fait partie d’un « plan directeur d’échecs 5D » pour « psychélire » l’Occident a été utilisée si souvent face à des développements « politiquement incommodes » qu’elle en perd l’effet, devient une sorte de mème, et est donc considérée comme intellectuellement insultante chaque fois que quelqu’un fait référence à cette explication. Ce qu’il faut, c’est une « grande réinitialisation des médias et de la perception » de la politique russe à tous égards, d’Israël au Hamas en passant par l’opération spéciale et sa grande stratégie, entre autres sujets, afin de rééduquer complètement l’AMC.

À moins que cela ne se produise, la reprise des relations entre la Russie et le FMI – qui existent objectivement, sont entreprises volontairement par les deux parties et sont sincèrement considérées comme mutuellement bénéfiques par leurs décideurs – risque d’être utilisée comme une « perte de propagande » pour le Kremlin, et non comme une victoire. Les médias grand public sont tellement déconnectés de l’AMC qu’ils ne se rendent pas compte combien de membres de cette dernière n’aiment pas du tout ce qui vient de se passer et sont donc maintenant susceptibles d’être exposés à des récits hostiles alléguant que la Russie s’est « vendue ».

Au lieu de capitaliser sur cela, les gouvernements de l’UE mentionnés plus haut tentent de faire pression sur le FMI pour qu’il reconsidère la reprise des relations avec la Russie, tout cela parce qu’ils exagèrent l’impact de leur faux récit sur leur public cible. Cependant, les principaux influenceurs de l’AMC comprennent parfaitement l’impact sur le leur, c’est pourquoi ils tournent en rond pour garder toute discussion à ce sujet, car ils savent que cela donne une mauvaise image de la Russie en raison des attentes irréalistes de leur public.

Both media camps are making a mistake though. What they should do is use this opportunity to clarify the reality of Russian policy no matter how disappointed it makes their audience, not overreact like the MSM is doing or cover it up like many in the AMC are. Only the AMC has the political motive to do so, but it’s unclear whether it will. In any case, readers should reflect on the insight from this analysis, and they’re advised to reconsider a lot of the other alleged Russian policies that they took for granted.

As was already written, the truth is usually mundane, not dramatic. The New Cold War at its most basic is a systemic competition between the US-led West and the rest of the world over the former’s desire to retain unipolarity as much as is realistically possible and the latter’s desire to accelerate multipolarity. While the first has a track record of resorting to radical measures, that’s only because of its starting position in this competition, which endows it with systemic advantages for doing so.

On ne peut pas en dire autant du reste du monde, dont l’interdépendance complexe avec l’Occident a toujours été déséquilibrée en faveur de leurs homologues, les empêchant ainsi de catalyser tout choc systémique soudain qui s’avérerait contre-productif pour leurs propres intérêts. Même les soi-disant « États voyous » comme l’Iran et la Corée du Nord, qui ont le moins de degré d’interdépendance complexe avec l’Occident, sont réticents à le faire car ils savent que cela se répercutera après avoir nui à leurs proches partenaires non occidentaux.

Cette idée est pertinente lorsque l’on considère de nombreuses autres politiques russes que les membres de l’AMC tenaient pour acquises, telles que son intérêt à attaquer l’OTAN ou à aider les Houthis à bloquer la mer Rouge, dont la première déclencherait la Troisième Guerre mondiale tandis que la seconde nuirait à la Chine et à l’Inde. Mis à part la rhétorique des principaux influenceurs de l’AMC et des responsables russes bellicistes, la réalité est que les interdépendances complexes directes et indirectes avec les non-Occidentaux et l’Occident imposent respectivement des limites à la politique russe.

Il y a effectivement un intérêt et un mouvement tangible vers une plus grande autosuffisance afin de se prémunir contre ces risques, qui pourraient également être manipulés par ses adversaires, mais la Russie n’a pas encore fait suffisamment de progrès à ce sujet pour se sentir à l’aise de provoquer des chocs systémiques soudains et ne le fera pas avant un certain temps. Chaque « geste de bonne volonté » à des fins de désescalade et la politique de continuer à vendre des ressources à des « pays inamicaux » officiellement en Occident découlent de ces calculs « politiquement gênants ».

Plus tôt l’AMC le reconnaîtra, plus tôt elle pourra corriger les perceptions de ses membres et, par conséquent, réduire les risques qu’ils deviennent sensibles aux récits hostiles alléguant que la Russie s’est « vendue » chaque fois que quelque chose qui serait autrement considéré comme « politiquement gênant » se produit. Le COVID et le conflit ukrainien ont mis en lumière les liens d’ombre entre amis et ennemis, et bien que l’AMC ait pris conscience du premier, elle n’a pas encore complètement ouvert les yeux sur le second.