Projet de vaccination contre la polio à Gaza bombardé: Bill Gates au secours des enfants palestiniens!?. Peut-on lui faire confiance?

.

La première chose qui a été refusée aux Palestiniens, c’est l’eau et la nourriture. C’était le début du génocide contre le peuple de Palestine.

Netanyahou a ordonné un blocus complet de la bande de Gaza à partir du 9 octobre 2023, empêchant et entravant l’importation d’eau potable, de nourriture, de carburant et de produits essentiels pour 2,2 millions de Palestiniens.

Dans un article intitulé « Les enfants de Gaza n’ont pas besoin d’un vaccin contre la polio, ils ont besoin de paix et d’eau potable», le Dr Gérard Delépine affirme que :

« L’unique cas de poliomyélite apparu à Gaza a déclenché un branle-bas mondial et l’appel de l’ONU qui a obtenu l’accord des États-Unis et d’Israël pour y envoyer 1,2 million doses de vaccin (à nos frais bien entendu).

Mais de qui se moque-t-on ? Pourquoi vacciner à tout prix des enfants dont le risque principal est d’être victimes de la guerre en cours. Pourquoi vacciner des enfants contre une maladie totalement éradicable par l’eau potable ? »

Devinez qui sont les architectes du programme de vaccination contre la polio à Gaza.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreysus, confirme que son mentor Bill Gates a offert généreusement de venir à la rescousse des enfants palestiniens.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreysus , The Guardian (Opinion) (26 juillet 2024) confirme que :

« Si aucun cas de polio n’a encore été enregistré [à Gaza], sans une action immédiate, ce n’est qu’une question de temps avant que la maladie n’atteigne les milliers d’enfants qui n’ont pas été protégés. Les enfants de moins de cinq ans sont en danger, et en particulier les nourrissons de moins de deux ans, car beaucoup d’entre eux n’ont pas été vaccinés pendant les neuf mois de conflit.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) envoie plus d’un million de vaccins contre la polio à Gaza, qui seront administrés dans les semaines à venir pour éviter que les enfants ne soient frappés par la maladie ».

Le Dr Tedros a également confirmé que la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a joué un rôle clé dans le soutien de nombreux projets de vaccins (notamment le vaccin ARNm Covid-19), financera le vaccin antipoliomyélitique pour Gaza (sous l’égide de l’OMS).

« Le soutien au journalisme du Guardian sur le développement mondial provient [également] de la Fondation Bill et Melinda » [Comme c’est pratique. Pas une seule mention de Netanyahou].

Quand la vaccination contre la polio pour Gaza a-t-elle été envisagée pour la première fois par la Fondation OMS-Gates ? Quel est l’objectif tacite du vaccin contre la polio ?

L’OMS, l’UNICEF et la Fondation Gates ont-ils pris position sur le blocus de la nourriture et de l’eau qui a commencé immédiatement en octobre 2023 et qui est considéré par le droit international comme une entreprise criminelle.

Selon la Fondation Gates :

« En 2020, l’ensemble de la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été certifiée exempte de poliovirus sauvage, quatre ans après que le Nigéria – le dernier pays d’Afrique où la polio est endémique – a enregistré son dernier cas de polio sauvage. Aujourd’hui, la polio sauvage n’existe plus qu’en Afghanistan et au Pakistan ».

Le 21st Century Wire réfute la déclaration ci-dessus de la Fondation Gates :

« Les Nations unies ont été prévenues qu’une initiative internationale majeure en matière de vaccins est en fait à l’origine d’une épidémie mortelle de la maladie même qu’elle était censée éradiquer. Alors que des organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se vantent régulièrement d’avoir « éradiqué la polio » grâce aux vaccins, il semble que ce soit l’inverse qui se produise, les vaccins provoquant la mort de dizaines de jeunes gens vivant en Afrique.

Les autorités sanitaires viennent d’admettre que leur plan d’éradication de la poliomyélite « sauvage » se retourne contre eux, car des enfants inscrits sur les listes sont paralysés par une souche mortelle de l’agent pathogène dérivé d’un vaccin vivant, ce qui entraîne la propagation d’une vague virulente de poliomyélite.

Cette dernière pandémie provoquée par les laboratoires pharmaceutiques a débuté dans les pays africains du Tchad et du Soudan, le coupable ayant été identifié comme étant le virus de la polio de type 2 dérivé d’un vaccin.

…les organismes de santé internationaux ont « accidentellement » réintroduit la maladie au Pakistan, en Afghanistan et en Iran, la région d’Asie centrale ayant été frappée par une souche virulente de poliomyélite engendrée par un vaccin pharmaceutique. En 2019, le gouvernement éthiopien a également ordonné la destruction de 57 000 flacons de vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (mOPV2) à la suite d’une épidémie similaire de poliomyélite induite par un vaccin.

Le même incident s’est produit en Inde.

Le vaccin oral contre la polio est mis en avant par l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP), un consortium soutenu et financé par la Fondation Bill & Melinda Gates. » (21st Century Wire, septembre 2020, soulignement ajouté)

La Fondation Gates s’est engagée à « éradiquer la polio dans le monde ».

En 2022, la Fondation Gates s’est lancée dans un programme de vaccination contre la polio de 1,2 milliard de dollars qui, à bien des égards, s’est avéré désastreux.

Le peuple palestinien peut-il faire confiance à Bill Gates ?

Une pétition de 500 000 signatures en mai 2020 demande une enquête

« Une pétition en ligne demande à la Maison Blanche d’enquêter sur Bill Gates et Melinda Gates pour « crimes contre l’humanité » et « erreurs médicales ». La pétition a reçu plus de 500 000 signatures au 11 mai 2020.

La pétition accuse la Fondation Bill et Melinda Gates de « négligence médicale “ en citant une accusation de ” stérilisation intentionnelle d’enfants kenyans par l’utilisation d’un antigène HCG caché dans les vaccins contre le tétanos ». La pétition cite également Bill Gates lorsqu’il parle de son intérêt à « réduire la croissance de la population » au moyen de vaccinations.

Gates, l’UNICEF et l’OMS ont déjà été accusés de manière crédible d’avoir intentionnellement stérilisé des enfants kenyans en utilisant un antigène HCG caché dans les vaccins contre le tétanos.

En 2014, la Conférence des évêques catholiques du Kenya a mené une étude sur le projet de vaccination de 5 injections sur 2 ans, réalisé sur des femmes kenyanes âgées de 14 à 49 ans, dans un laboratoire sud-africain et a conclu que « les 6 échantillons ont été testés positifs à l’antigène HCG ».

« Cela a confirmé nos pires craintes, à savoir que cette campagne de l’OMS ne vise pas à éradiquer le tétanos néonatal, mais qu’il s’agit d’un exercice bien coordonné de stérilisation de masse pour le contrôle de la population à l’aide d’un vaccin régulateur de la fertilité qui a fait ses preuves », a déclaré le Dr Ngare, porte-parole de l’OMS. »

Le Dr Ngare, porte-parole de l’Association des médecins catholiques du Kenya, a déclaré.

« Ces preuves ont été présentées au ministère de la santé avant le troisième cycle de vaccination, mais elles ont été ignorées.

Le vaccin, qui a été administré gratuitement à 2,3 millions de filles et de femmes par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF, aurait été financé par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), une organisation créée et financée par la Fondation Bill et Melinda Gates. « (Muslim Mirror, souligné par l’auteur)

Le vaccin de Gates propage la polio à travers l’Afrique

Par F. William Engdahl, 16 août 2021

Toxicologie contre Virologie : L’Institut Rockefeller et la fraude criminelle de la polio

Par F. William Engdahl, 18 juillet 2022

Campagne de vaccination OMS-UNICEF à Gaza : éradication de la polio ou transition vers la guerre biologique?

Par Mike Whitney, 28 août 2024

Nous sommes solidaires avec le peuple de Palestine.

Nos pensées vous accompagnent. Lire le texte ci-dessus sur le Kenya.

Ne faites pas confiance à Bill Gates et au Dr Tedros. Ils soutiennent pleinement les entreprises criminelles du gouvernement Netanyahou.

Le vaccin contre la polio destiné à Gaza doit faire l’objet d’un examen indépendant en laboratoire.

Refusez le vaccin contre la polio.

Le docteur Gérard Delépine a raison :

« Pourquoi vacciner les enfants contre une maladie qui peut être complètement éradiquée par l’eau potable ? »

Exigez l’importation d’eau potable et de nourriture.

Michel Chossudovsky.

Article original en anglais : Gaza’s Polio Vaccine Project: Bill Gates comes to the Rescue of Palestinian Children. Can you Trust Him?, le 8 septembre 2024

Traduction : Mondialisation.ca

Image en vedette : Flickr