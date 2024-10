BIENVENUE À GAZA

J’ai donné mon nom pour aller aider les Palestiniens, là-bas. Ils ont besoins de TOUT, et nous on a TOUT! Ils crèvent de fin, de soiffe, de… TOUT! On m’a dit que c’est très compliqué d’entrer à Gaza. Ils nous mettent pleins de bâtons dans les roux. Surtout le gouvernement Canadien. Car ils vont me ciblé comme terroriste. Moi? Terroriste?

Mais si tu décide d’aller combattre dans l’armée israélienne, tu es automatiquement un héro?!?

Il y a comme deux poids, deux mesures? Le Canada n’est pas en guerre contre la Palestine? Il semble y avoir un problème de communication avec le peuple Palestinien? Donc, j’ai décidé d’aller voir, par moi-même, ce qui se passe là-bas.

Comme vous pouvez le voir, je ne pars pas demain matin! C’est un long processus bureaucratique. Je ne suis pas ennemie du peuple israélien ni du peuple palestinien. Je ne suis pas Musulman. Je suis Catholique, du moins, sur papier. Mais je suis citoyen canadien, un pays libre. Donc j’ai le droit de voyager partout dans le monde.

C’est sur que si j’avais une autorisation ou un mandat de presse, de la part des 7 Du Québec, ça pourrait m’aider à poursuivre mon cheminement vers le lieu du conflit.

Comme je vous ai déjà dit dans d’autres articles, Gaza c’est une réserve, comme une réserve Autochtone ici. Donc, un endroit clôturé ou muré, déterminé par un gouvernement autre que le sien. Dans le cas du Canada, il y a TROIS gouvernements impliqués; le Canada, le gouvernement provincial et celui du Royaume Unit.

Bien sûr, il y a le Mur de la Honte que le gouvernement Israélien ait imposé aux Palestiniens, avec l’appuie du Canada ? L’hypocrisie n’a pas de limites au Canada. Donc, souhaitez-moi Bonne Chance. Je vous tiens au courant.

John Mallette

Le Poète Prolétaire