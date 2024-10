Le deux poids, deux mesures des médias mainstreams en Palestine génocidée (Gil)

Recherche menée par Robert Gil

J’écoutais au petit déjeuner une intéressante discussion (1) entre Jo Napolitano et Mearsheimer (le géo-politologue américain) (voir cet article: https://les7duquebec.net/archives/294528 Des intellectuels bourgeois décrivent « l’État profond » et le capitalisme moribond (Mearsheimer – Sachs) – les 7 du quebec).

Il ressort de leur discussion, outre l’effondrement de l’armée ukrainienne face à l’attrition des forces russes, qu’en Palestine selon le journal Haaretz, l’armée sioniste aurait le 7 octobre 2023 tué plus de personnes que le Hamas lui-même (7). Ils abordent aussi une étude publiée dans le « Lancet », selon les auteurs de l’article, le chiffre de 200 000 morts dans la bande de Gaza serait dépassé (5).

Beaucoup sont mort de blessures sans avoir pu bénéficier d’un accès aux soins suite à la destruction des hôpitaux, d’autres sont décédés suite aux privations de nourriture. Où est le tollé dans les grands médias ? Où sont les « J’accuse » ? Mais nulle part, les chiens de garde du système sont là pour dissimuler la déchéance abyssale de la morale de nos dirigeants et la fantaisie de nos démocraties qui s’assoient sur les aspirations de l’immense majorité des gens.

Pas un Etat occidental n’a évoqué de trainer les dirigeants sionistes devant le TPI, la plupart ont critiqué l’accusation de génocide présentée par l’Afrique du Sud auprès de la Cour Internationale de Justice. Pas un n’a parlé de porter secours aux palestiniens clairement agressés, pas un n’a envisagé des sanctions économiques ou de présenter la facture des destructions à l’État sioniste. Pas un seul n’a rappelé un ambassadeur ou rompu les relations diplomatiques. Les USA continuent d’armer les génocidaires et d’interdire toute assistance aux palestiniens. Dans ce cas là on ne soutient pas l’agressé, mais l’agresseur !

Bien sur il y a eu la comédie du mandat contre Netanyahou, mais qu’en est-il ? Rien ne se passe, au contraire depuis son accusation il est venu faire son show au sénat américain et dans nos médias. Il est venu nous dire qu’Israël se bat pour notre liberté, pour empêcher les groupes islamiques de venir faire des attentats en Europe, il se bat pour la démocratie… ça ne vous rappelle rien ? Zelenski se bat pour notre liberté, l’Ukraine veut empêcher l’armée russe d’envahir l’Europe, pour préserver la démocratie ! Aucune analyse concrète d’une situation concrète, seulement des menaces pour faire surgir la peur. Nous sommes des sociétés hébétées gouvernées par la peur, la peur de l’autre, la peur de l’avenir… la peur est mauvaise conseillère !

La plupart des gens ne font que baigner au quotidien dans de la propagande qu’ils prennent pour de l’information. Critiquer les sionistes serait de l’antisémitisme ? Alors, que penser des juifs qui disent explicitement que les sionistes n’ont aucun droit divin, qu’ils pratiquent l’épuration ethnique, la colonisation dans la violence, l’apartheid et maintenant le génocide sans vergogne, ou même que le sioniste est une forme d’idéologie extrémiste pseudo religieuse qui n’est qu’un tentacule de la posture suprémaciste des dirigeants occidentaux. Les médias martèlent à longueur de temps que la situation en Palestine est la conséquence d’un conflit religieux entre Juifs et Palestiniens (fadaise). Il existe pourtant une longue histoire de Juifs socialistes luttant contre le sionisme (8), mais nos médias oublient de nous parler de ces juifs qui s’opposent à Israël (9).

Arrêtons d’amalgamer comme le veulent nos dirigeants juifs et sionistes, faisons la différence entre antisémites et antisionistes … Arrêtons le deux poids deux mesures, d’après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme la guerre en Ukraine aurait fait 10 000 morts civils et 19 000 blessés (total coté ukrainien et côté russe) en deux ans de guerre (2). En quelques mois de guerre à Gaza il y avait 38 000 morts, 88 000 blessés d’après l’Unicef (3), 21 000 enfants sont portés disparus, en plus des 15 000 tués par Israël (4).

La CPI est prompte à émettre des mandats d’arrêt (6) contre Poutine, son ministre de la défense ou ses généraux, uniquement basés sur les déclarations et les affirmations du régime de Kiev, sans aucune enquête sérieuse, pendant ce temps, à Gaza, dans l’indifférence générale un génocide se déroule sous nos yeux, et Israël continue au nom de la légitime défense à bombarder le Liban, la Syrie, sans aucune condamnation de l’occident… et bien sûr silence radio dans les médias, tandis que des pays de l’Est réhabilitent les collaborateurs des nazis (10). On ne peut pas s’étonner ensuite que nous sommes de plus en plus isolés sur la scène internationale. On menace la Chine, la Corée du Nord ou l’Iran parce qu’on les soupçonne d’aider la Russie, alors que plus de 40 pays occidentaux arment, entrainent et financent l’Ukraine… on ose tout. Le monde entier voit la culpabilité des États-Unis dans la crise ukrainienne et dans d’autres points chauds du globe. Les USA sont la plus grande source d’instabilité dans le monde. C’est pour cela que la plupart des pays refusent de se joindre aux sanctions antirusses et ne cessent pas de commercer avec elle.

Enfin comble de la mascarade de ce deux poids deux mesures, aux JO de Paris on autorise les athlètes israéliens mais on interdit les sportifs russes et biélorusse sauf ceux qui acceptent de participer sous bannière neutre sans hymnes nationaux … il parait qu’il ne faut pas politiser le sport !

C’est suite à un commentaire de jjwaDal sur Agoravox que j’ai eu l’idée de cet article.

NOTES

