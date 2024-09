Faisons le point sur la mascarade électorale américaine, version 2024 (Galice – Delawarde)

par Dominique Delawarde, sur https://reseauinternational.net/elections-us/

Dans cette interview, Dr. Gabriel Galice, expert en relations internationales, livre son analyse des élections américaines de 2024 et du paysage politique mondial. Selon lui, Kamala Harris, bien que jugée «terne» et fluctuante dans ses positions, pourrait néanmoins attirer l’électorat centriste, tandis que Donald Trump, avec son style populiste, continue de séduire l’Amérique profonde.

Quelques données économiques US au 14 septembre 2024 :

PIB : 28 658 milliards de $

Dette fédérale : 35 373 milliards de $ soit 123,5% du PIB

Intérêts de la dette fédérale: 943 milliards de $

Dépenses de défense : 925 milliards de $

Déficit budgétaire : 1 892 milliards de $ Déficit commercial : 1 098 milliards de $

dont déficit commercial avec la Chine : 277 milliards de $

Constats : – Les seuls intérêts de la dette fédérales US sont supérieurs aux dépenses de défense et ne font que croître, jusqu’à quand ce système fonctionnera-t-il sachant que la dédollarisation de l’économie mondiale est en cours. ( même situation et même question pour la France).