Par Olga SAMOFALOVA

La guerre voulue par l’occident pour tenter de maintenir sa position hégémonique ne se limite pas aux opérations militaires dans une économie mondialisée elle atteint tous les échanges et a des conséquences tant dans les parts de marché perdus que dans les effets inflationnistes. On le mesure en matière d’énergie mais les implications peuvent atteindre d’autres ressources nécessaires et nul doute que la concertation des BRICS se fera en tenant compte d’un tel contexte alors que le citoyens ne sont pas consultés simplement invités à subir les effets en terme d’emploi, de niveau de vie et de services publics sacrifiés. (note de Danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop)

Le président Vladimir Poutine a suggéré de réfléchir à « certaines restrictions » sur les livraisons de nickel, d’uranium et de titane à des pays hostiles. Il a toutefois précisé qu’« il ne faut pas le faire à notre propre détriment ».

Le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a également annoncé une approche prudente quant à l’introduction de sanctions de rétorsion par la Russie. « Le marché est très compétitif et impitoyable. Une fois que vous avez perdu votre position, il vous faut des décennies pour la regagner d’une manière ou d’une autre. Aucune place ne reste vide. Et la place de nos diamants, si nous partons, sera prise par d’autres, et la place de notre pétrole sera prise par un autre pétrole, et ainsi de suite », a-t-il expliqué.

Ce n’est pas un hasard si les restrictions sur l’uranium, le titane et le nickel ont été désignées comme les sanctions de rétorsion de la Russie. Dans ces domaines, la Russie a un poids énorme sur la scène mondiale, et l’essentiel reste la dépendance des pays hostiles à l’égard de nos ressources.

« Environ une centrale nucléaire sur six dans le monde est alimentée par la Russie. En ce qui concerne le nickel, la Russie représente environ 19 % des exportations mondiales et environ 9 % de sa production. Pour le titane, jusqu’en 2022, environ un quart de l’approvisionnement mondial provenait de la société russe VSMPO-AVISMA. Et la Russie continue de fournir ces ressources à des pays hostiles d’une manière ou d’une autre, bien que dans une moindre mesure », explique Ksenia Bondarenko, experte au Centre pour les études européennes et internationales complexes (CCESI), Faculté d’économie mondiale et de politique mondiale de l’École supérieure d’économie de l’Université nationale de recherche.

Quelles sont les entreprises occidentales qui ont besoin de notre nickel ? Et que se passera-t-il si la Russie elle-même interdit les livraisons de nickel à des pays hostiles, en particulier à l’Union européenne ?

« Le nickel est traditionnellement exporté vers l’Union européenne et la Chine, où il est utilisé dans la production d’acier inoxydable et de batteries. L’industrie sidérurgique utilise activement le nickel pour créer des alliages d’acier résistant à la corrosion. En outre, le nickel joue un rôle clé dans la production de batteries pour les véhicules électriques et l’électronique. Par exemple, en 2023, la production mondiale de nickel s’élevait à environ 2,7 millions de tonnes, dont une grande partie provenait de la Chine, qui est le plus grand consommateur de ce métal », explique Yaroslav Kabakov, directeur de la stratégie chez Finam Investment Company.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont interdit l’achat de nickel russe au printemps dernier. Cependant, l’Union européenne a jusqu’à présent refusé de telles sanctions.

« La Russie reste parmi les leaders dans l’exploitation du nickel et se classe quatrième dans la production de nickel : le volume de production en Russie en 2022 était de 220 mille tonnes, en 2023 – 218,9 mille tonnes. Les principales destinations des produits russes à base de nickel étaient la Chine et les Pays-Bas, où se trouve l’entrepôt de la Bourse des métaux de Londres (LME). C’est de là que provenaient la plupart des produits russes à base de nickel avant les restrictions d’avril 2024 », explique Hasan Ramazanov, expert au Centre Russie-OCDE de l’Académie présidentielle.

Les livraisons de nickel à l’UE se poursuivent, bien qu’elles diminuent principalement en raison de l’augmentation des prix. Au cours du premier semestre 2024, la Finlande et l’Estonie ont acheté le plus de nickel aux pays européens, selon la plateforme de l’ONU Comtrade. La part du nickel russe dans le nickel finlandais était de plus de 88 %, soit 336 millions de dollars, tandis que dans les importations estoniennes, elle était de 44 %, soit 1,5 million de dollars. La République tchèque, l’Allemagne et la Bulgarie ont également pris une part importante dans les achats de ce métal.

« Pour un certain nombre de pays de l’UE, la Russie reste le principal fournisseur de nickel. Dans le même temps, la Finlande se caractérise par la réexportation de nickel, y compris vers d’autres pays de l’UE. C’est la Finlande qui exporte le plus de nickel de Russie, car les gisements de cuivre et de nickel sont situés près de la frontière entre les deux pays. Les importations totales de nickel et de produits à base de nickel de la Finlande s’élèvent à 1,9 milliard de dollars, tandis que ses exportations s’élèvent à plus d’un milliard de dollars. Curieusement, la Finlande exporte du nickel vers la Chine, mais aussi vers la Norvège, la France, le Japon et le Canada. Là-bas, les entreprises l’utilisent pour l’usage auquel il est destiné : rendre l’acier plus résistant à la corrosion, l’utiliser dans la fabrication d’équipements et d’autres choses », explique M. Bondarenko.

Si la Russie interdit la fourniture de son nickel à l’UE, cela entraînera certainement une augmentation des prix mondiaux du métal. « Cela pourrait entraîner une hausse significative des prix du nickel, en particulier dans le cas d’un réapprovisionnement en nickel russe par des pays tiers », souligne M. Ramazanov. De telles sanctions porteraient évidemment un nouveau coup à l’industrie européenne, qui n’a déjà pas réussi à faire face au rejet forcé par l’UE de l’énergie bon marché en provenance de Russie.

Pour Nornickel, la hausse des prix pourrait dans une certaine mesure compenser la réduction des volumes d’exportation. Dans le même temps, la Russie pourra réorienter une partie de ses exportations vers les marchés asiatiques.

Dans l’ensemble, l’interdiction des exportations de nickel pourrait même avoir un effet positif pour la Russie. « Sur le plan intérieur, le nickel peut contribuer au développement des industries russes des batteries et de l’acier inoxydable. Cela réduira la dépendance à l’égard des matériaux et des technologies importés, ce qui stimulera la croissance économique et la création d’emplois », explique Yaroslav Kabakov.

En ce qui concerne le titane, les sociétés aéronautiques occidentales dépendaient fortement du fabricant russe VSMPO-AVISMA avant le début de la SVO. Selon l’entreprise elle-même, elle couvrait 65 % des besoins en titane d’Airbus, jusqu’à 35 % de ceux de Boeing et 100 % de ceux du brésilien Embraer. À cela s’ajoutent 20 % des besoins du fabricant britannique de moteurs d’avion Rolls-Royce et 50 % des besoins du français Safran.

Bien sûr, en 2022, tous ont annoncé leur intention d’abandonner le titane russe. Mais dans la pratique, cela s’est avéré peu réaliste.

« Si l’américain Boeing a formellement refusé le titane russe, l’européen Airbus n’a pas pu le faire. L’entreprise européenne est tellement dépendante des importations de titane russe que la France bénéficie d’un allègement des sanctions du Canada contre VSMPO-AVISMA, bien que l’approvisionnement ait diminué », note Ksenia Bondarenko.

Les expéditions de titane russe vers l’Union européenne (UE) en 2023 ont diminué de 20 % par rapport à 2022 pour atteindre 6 410 tonnes (données Eurostat).

« Cependant, les plus grandes entreprises aérospatiales européennes, Airbus, Safran et Rolls-Royce, continuent d’importer du titane russe. Certaines d’entre elles ont même augmenté leurs importations malgré les déclarations publiques sur la réduction des liens », explique M. Ramazanov.

Par exemple, la France, où se trouve le principal site de production d’Airbus, a augmenté ses expéditions de Russie de 72 %, pour atteindre 1 929 tonnes, et l’Estonie de 5 %, pour atteindre 369 tonnes.

« Les données douanières russes montrent que les principaux acheteurs sont la France, la Chine et l’Allemagne, mais les États-Unis continuent également d’acheter du titane russe », ajoute M. Ramazanov.

« Le titane est nécessaire à l’industrie aérospatiale et à la défense, ainsi qu’à la médecine pour la fabrication de prothèses. En raison de sa résistance et de sa légèreté, le titane a trouvé une large application dans la production d’équipements sportifs et d’équipements de haute qualité. En 2022, le marché mondial du titane était estimé à 4,5 milliards de dollars et continue de croître. Les principales exportations de titane sont destinées aux États-Unis, au Japon et aux pays de l’Union européenne », précise M. Kabakov.

L’interdiction des livraisons de titane russe à l’UE frappera l’industrie aéronautique européenne. Au minimum, elle rendra le métal plus cher et plus difficile à obtenir. Le coût du titane est déjà considérable. Étant donné que les constructeurs aéronautiques occidentaux n’ont aucune interaction avec la Russie, ces contre-sanctions n’affecteront pas beaucoup notre économie.

Et si nous prenons en compte le fait que la Russie a de grands projets de construction de ses propres avions pour remplacer complètement Boeing et Airbus, nous aurons nous-mêmes besoin de titane, et en quantités bien plus importantes qu’aujourd’hui. D’ici 2030, la Russie prévoit de produire plus de 1 000 avions nationaux. La consommation intérieure de titane en Russie est déjà en augmentation.

« En Russie, le titane peut contribuer à renforcer l’industrie de la défense et le secteur aérospatial. Il permettra également de développer la production d’équipements médicaux, notamment de prothèses et d’implants, ce qui améliorera la qualité des services médicaux et stimulera la recherche scientifique dans le domaine des biomatériaux », explique M. Kabakov.

La situation est également intéressante en ce qui concerne l’uranium. En mai 2024, les États-Unis ont imposé une interdiction sur les importations d’uranium faiblement enrichi en provenance de Russie jusqu’en 2040. Mais en fait, les Américains ont fait une exception jusqu’en 2028.

Dans la pratique, les États-Unis ne sont tout simplement pas en mesure de renoncer dès maintenant aux matières premières russes. Selon le ministère américain de l’énergie, Rosatom fournit de l’uranium enrichi, utilisé comme matière première pour le combustible nucléaire, à plus de 90 réacteurs commerciaux aux États-Unis, ce qui en fait le premier fournisseur étranger des États-Unis.

Il fut un temps où les États-Unis, avec l’URSS, figuraient parmi les leaders mondiaux de la production d’uranium. Contrairement à la Russie, qui est devenue un leader mondial de l’industrie nucléaire, les États-Unis ne figurent même plus parmi les 15 plus grands producteurs d’uranium et toute la matière première est importée.

« Lorsque nous parlons de réduction de l’approvisionnement en uranium, nous entendons une réduction des services d’enrichissement. Notre pays représente plus de la moitié de la capacité mondiale d’enrichissement de l’uranium, la Russie étant le principal fournisseur de ces services. Il convient de noter que, selon les prévisions de l’Enrichment Market Outlook, d’ici 2035, la Russie fournira jusqu’à 30 % de l’uranium enrichi dans le monde », a déclaré M. Ramazanov.

« La Russie fait partie des trois principaux importateurs d’uranium sur le marché américain. Les prix du combustible lui-même et de son traitement ont déjà augmenté de plus de 40 % depuis le début de l’année en raison des sanctions contre la Russie. Si la Russie impose une interdiction des exportations d’uranium et d’autres métaux de terres rares, cette mesure va tout d’abord secouer les marchés et porter l’inflation à un niveau supérieur », déclare Tatiana Skryl, professeur associé de théorie économique à l’université économique russe Plekhanov. Elle ajoute qu’il ne faut pas oublier les partenaires BRICS de la Russie, qui pourraient soutenir l’initiative russe d’imposer des mesures restrictives sur l’approvisionnement en ressources rares. Dans ce cas, une interdiction conjointe pourrait créer un déficit mondial sur les marchés des terres rares.

https://vz.ru/economy/2024/9/17/1287482.html