«Guerre mondiale ou nouvelle pandémie…ou les deux à la fois»: le choix proposé par Bill Gates

par Arianna Graziato

Bill Gates n’arrive plus à dormir la nuit.

Ce qui inquiète le multimillionnaire, ce sont les 25 prochaines années, qui s’annoncent plutôt sombres selon les prédictions de l’homme qui a anticipé l’arrivée de Covid-19.

«Tant de troubles dans le monde d’aujourd’hui pourraient déclencher une guerre mondiale majeure», a déclaré M. Gates à la chaîne de télévision CNBC. Et aussi «si nous pouvons l’éviter… alors, oui, il y aura une autre pandémie, très probablement dans les 25 prochaines années».

Le fondateur de Microsoft semble donc annoncer deux alternatives, l’une excluant l’autre, mais aucune ne pouvant être évitée.

Comme le rapportent les principaux journaux économiques américains, Fortune, Fox Business et The Economic Times, les options sont alors au nombre de deux : «soit la troisième guerre mondiale, soit une autre pandémie».

L’«autre» pandémie

Dans l’interview accordée à CNBC, Bill Gates se préoccupe tout particulièrement de l’éventualité d’un nouveau virus extrêmement contagieux.

Selon le soi-disant «philanthrope», la question n’est pas de savoir si une autre pandémie se produira bientôt, mais si les nations seront mieux préparées qu’elles ne l’ont été à l’apparition du virus Covid-19.

Après tout, nous sommes à l’ère des pandémies, comme l’ont déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et M. Gates lui-même.

Le multimilliardaire ne se contente toutefois pas de prédire, il propose également des solutions. Notamment parce que « le pays que le monde attendait comme chef de file de la réponse à Covid et comme modèle à suivre n’a pas répondu à ces attentes », a déclaré M. Gates lors de son discours, en faisant référence aux États-Unis.

Le plan de Bill Gates

Que faire alors ? Comme le dit Bill Gates depuis quelque temps déjà, les gouvernements doivent se doter d’une task force qui agira sur le champ à la première sonnerie d’alarme.

Ils doivent «identifier les personnes infectées», «mettre en œuvre un plan opérationnel» et «apprendre à la communauté» à «se protéger de l’infection». Et bien sûr, il faudra aussi des «experts».

Des experts qui devront conseiller les gouvernements sur «des politiques de quarantaine plus strictes, des investissements dans la surveillance des maladies et l’intensification de la recherche et du développement de vaccins».

Des experts payés par Gates et des vaccins financés par lui ? On peut se poser la question, puisque c’est précisément pendant les deux années de l’urgence sanitaire que le magnat tirait les ficelles.

En effet, dès septembre 2022, une enquête des quotidiens Politico et Welt révélait un réseau dense de liens financiers, mettant en lumière le fait que les stratégies sanitaires ne seraient pas décidées de manière autonome par les gouvernements occidentaux, mais par la Fondation Gates, à travers des activités de lobbying soutenues à travers un réseau de conflits d’intérêts.

Article original en italien : «Guerra Mondiale o un’altra Pandemia»: La Scelta che ci Propone Bill Gates, Byoblu,

via Mondialisation