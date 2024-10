Les médias arabes sous contrôle israélien

RENÉ NABA — Ce texte est publié en partenariat avec www.madaniya.info.

.

La totalité des médias gouvernementaux arabes et leur personnel est sous le contrôle des Israéliens, de même que la formation des responsables des programmes d’information des médias arabes sont placées sous la supervision des Israéliens dont certains sont issus de l’Unité 8200, la formation de l’armée israélienne relevant du Mossad, le service de renseignement de l’Etat hébreu.

Telle est la principale conclusion d’une enquête menée par le journal libanais Al Akhbar et publiée dans son édition en date du 27 Mars 2024.

Retour sur cette invraisemblable et calamiteuse affaire.

L’Union des radios et télévisions des Etats Arabes (ASBU/ Arab States Broadcasting Union) a été fondée, en 1969, en vue de renforcer la coopération entre les médias arabes dans le domaine de l’information.

Cet organisme, dont le siège est à Tunis, groupait l’ensemble des médias officiels arabes de même que des vecteurs privés et des agences de presse étrangères faisant usage de la langue arabe comme mode de diffusion de leur information.

ASBU assurait la formation technique du personnel dans le domaine de la radio-télévision, les échanges de programme dans le domaine de l‘information, notamment la couverture des grands évènements arabe sou internationaux ;

En 2023, dans un souci de s’adapter de moderniser son fonctionnement et à s’adapter aux nouvelles technologies, ASBU a introduit l’usage du réseau SERVERS, établissant une connexion entre l’ensemble des membres de l’Union interarabe, avec ses applications dérivées, notamment ASBU CLOUD.

Via ce dispositif, ASBU procède aux échanges de programme. L’harmonisation des systèmes de banques de données des adhérents et leur archivage s’opérant via un DATA CENTRER.

.

Le procédé DALET

Une technologie, propriété d’une firme israélienne de Beersheba (Bi’r Al Sabeh, le puits de l’ours, son nom arabe avant son hébraïsation, dans le désert du Néguev (An Naqab).

Depuis 2023, le personnel de l’ASBU a intégré le système DALET dans son système informatique (ordinateurs, Iphone, Podcast etc..) tant les appareils professionnels et que personnels.

DALET a ainsi accès aux usagers à leur mot de passe, ainsi qu’aux fichiers échangés parmi les utilisateurs qui sont ainsi placés de facto sous le contrôle du fournisseur israélien de cette technologie, qui peut à loisir localiser l’usage et le contenu de la correspondance et, par voie de conséquence, l’opinion du digitaliste.

Cent cinquante (150) employés de divers médias arabes ont déjà installé l’application DALET dans leurs équipements et près de 60 pour cent des échanges entre les partenaires sont effectués via cette application ; 83 pour cent des échanges radiophoniques.

.

La nationalité de la firme DALET

DALET a été fondée en 1993 par les frères Salomon et Michel Haddad et David Lasry, lequel est à la tête de 14 entreprises dont la branche française. Les frères Haddad dirigent le centre de recherches technologiques de Beersheba.

Parmi les salariés de la firme figurent des officiers et des soldats de l’Unité 8.200 de l’armée israélienne rattachée au Mossad, le service de renseignement de l’armée israélienne.

DALET ou Daleth est la quatrième lettre de l’alphabet hébreu, laquelle a aussi donné le delta (Δ, δ) de l’alphabet grec, le D de l’alphabet latin et son équivalent cyrillique. Le mot hébreu Délét signifie «porte». Ce terme a servi de nom de code pour désigner l’opération d’expulsion des Palestiniens lors de la proclamation unilatérale de l’indépendance d’Israël, en 1948, et la guerre israélo-arabe qui s’est ensuivie.

.

Le système DALET

DALET est un système visant à créer des contenus superbes avec un ensemble d’outils collaboratifs conçus pour la production multimédia à distance afin de répondre aux exigences de la diffusion multiplateforme.

Les radiodiffuseurs sont confrontés à un défi permanent. Avec la numérisation massive des plateformes de diffusion, de nouveaux canaux ne cessent de voir le jour. Aux sites Web d’hier, s’ajoutent les services de diffusion numérique (DAB, DRM, câble,…) et les environnements de distribution mobile (podcast, téléphonie,..).

Répondre à cette accélération technologique est d’autant plus impérieux pour une station de radio ou un groupe de média dont la survie repose sur la présence de sa marque et de son offre de contenus sur l’ensemble de ces nouvelles plateformes de diffusion. Un tel objectif est d’autant plus ambitieux qu’il exige non seulement la mise en œuvre d’un environnement technique de production adapté, mais aussi le déploiement de nouveaux circuits d’édition.

Tirant parti de son savoir-faire en matière de production et de gestion de médias numériques en réseau, DALET DIGITAL MEDIA SYSTEMS propose une gamme de produits adaptés aux besoins de toute station ou réseau : Standard de la FM, DALET 5.1 compte plusieurs centaines d’installations de par le monde et offre une plateforme de production et de diffusion clés en main à même de répondre aux besoins de toute station de radio

Les logiciels DALET tirent parti du meilleur des technologies numériques pour conjuguer ergonomie et fiabilité. Plateformes ouvertes, ils sont à même de fournir un environnement unique de production pour l’ensemble des médias numériques, que ceux-ci soient de type broadcast traditionnel ou interactifs. Doté d’un tel outil de production, un éditeur ou diffuseur peut ainsi adresser l’ensemble des canaux de diffusion à sa disposition.

.

La hiérarchie de l’ASBU, responsable de ce désastre

Saleh Al Zohbi, chef du département de l’ASBU et responsable au premier chef de la sécurisation des communications de l’organisme.

Zohbi travaille sous l’autorité du Président de l’Union, Abdel Aziz Sleimane et de la commission d’ingénierie dirigée par Nasser Ahmad Mouheyssène, ingénieur, avec rang de sous-secrétaire d’état au ministère koweïtien de l’information.

Mouwaffak Fawaz Al Chamry, Directeur de l’information à l’office de radio télévision saoudienne.

Abdallah Omar al Hachémy, Directeur du départ de technologie au sein de la société de presse d’Abou Dhabi.

Il en découle de cette liste que les principaux dirigeants de l’ASBU sont originaires des pétromonarchies, ayant vocation à officialiser leurs relations avec Israël. C’est le cas d’Abou Dhabi. Cela sera possiblement le cas de l’Arabie saoudite, dont la normalisation a été entravée par la guerre de destruction israélienne de Gaza (Octobre 2024).

A la lecture de cette information, la question se pose de savoir si la hiérarchie de l’ASBU est «incompétente ou de connivence contre les pays arabes hostiles à la normalisation avec Israël (Liban Syrie, Irak, Yémen, Algérie, Tunisie)», conclut Al Akhbar au terme de son enquête.

Pour Mémoire ci-joint la liste des membres de l’ASBU.

.

Les adhérents à l’ASBU

ASBU Members

Active Members

Participating Members

Associate Members

Addounia TV (Syria)

Pour le locuteur arabophone, cf, ce lien

Au sujet de l’Unité 8200