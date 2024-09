Pourquoi l’entité sioniste (Israël) massacre les enfants du Liban? (Vidéo 6’12)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1393

Les prétextes de l’entité sioniste et fasciste (Israël) pour massacrer la population libanaise

Enregistré sur France 2 le 25 septembre 2024 au 20h.

Contrairement à ce qu’Israël prétend, il ne fait pas la guerre au Hamas mais à la population de Palestine ; et il ne fait pas la guerre au Hezbollah, mais au peuple du Liban. J’ai déjà dit ses vraies raisons pour sa guerre contre la Palestine : voler le GAZ palestinien, construire le canal Ben Gourion pour concurrencer Suez et construire un pipe-line au travers de Gaza. Au Liban, il veut contrôler le fleuve Litani pour en voler l’eau et exterminer la résistance arabe.

Liban : Dilemme autour du fleuve Litani

yenisafak, 24 septembre 2024 :

L’escalade entre l’entité sioniste (Israël) et le Liban (la résistance du Hezbollah) autour du fleuve Litani s’intensifie, avec des affrontements violents provoquant des centaines de victimes.

« Si le monde ne parvient pas à faire reculer le Hezbollah au-delà du fleuve Litani, Israël le fera », a déclaré Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères, dimanche, quelques heures avant que Tel-Aviv ne lance, dans de vastes régions du Liban, son escalade la plus violente depuis le 8 octobre 2023.

Note de do : En réalité, Israël veut voler l’eau précieuse du Fleuve Litani au Liban

Il y a une guerre de l’eau. Israël veut volé le Golan à la Syrie parce que dans cette montagne de nombreuses rivières viennent alimenter un célèbre fleuve : le Jourdain. Et Israël- l’entité sioniste- veut aussi voler l’eau du Fleuve Litani au Liban.

La guerre de l’eau au Moyen-Orient

Hervé Amiot, 12 décembre 2013 :

Si le bassin du Jourdain ne rivalise pas en taille avec celui du Tigre-Euphrate et du Nil, il est néanmoins le théâtre de conflits peut-être plus nombreux et plus violents. En effet, prenant sa source au Liban, le Jourdain sépare Israël des Etats arabes voisins, Syrie et Jordanie.

Il borde précisément deux territoires fortement contestés : le Golan et la Cisjordanie, occupés par Israël depuis 1967. La problématique de l’eau dans le bassin du Jourdain s’inscrit donc pleinement dans le conflit israélo-palestinien. L’enjeu de l’eau n’est pas qu’un élément secondaire, face à d’autres questions plus importantes. Il est une des clés des rapports entre Israël et ses voisins arabes, et une des clés des relations israélo-palestiniennes.

Les vraies raisons de la guerre d’Israël contre la palestine

c’est une guerre de l’impérialisme américain soutenue par l’occident.

Comment peut-on croire combattre l’impérialisme américain en Palestine tout en le soutenant en Ukraine ? Une barricade n’a que deux côtés !

Car, et c’est l’essentiel, ce qui se passe à Gaza est en fait une guerre impérialiste. C’est pourquoi l’impérialisme américain soutient Israël qui n’est que son porte-avion :

Tout l’impérialisme occidental est derrière l’impérialisme américano-sioniste. Et encore plus l’Allemagne que la France parce que c’est l’Allemagne qui dirige l’Europe :

Un des buts de Guerre d’Israël, ce 51e État des États-Unis, n’est pas du tout d’éradiquer le Hamas mais au contraire de le faire croitre :

(Les Palestiniens piégés : le drame du Hamas)

Les buts de guerre momentanées de l’impérialisme américano-sioniste en Palestine sont le canal Ben Gourion, le gisement de gaz au large de gaza ainsi qu’un tuyau pour transporter le gaz (pipe-line)

Croyez-vous que ce soit une coïncidence ? quinze jours avant l’assaut palestinien du 7 octobre 2023, Netanyahou montrait une carte où Gaza et la Cisjordanie étaient effacées :

Netanyahou a également présenté le projet de pipeline traversant la bande de Gaza :

Il veut aussi construire le canal Ben Gourion pour concurrencer celui de Suez :

Tout le reste, c’est de la littérature.

Bien à vous,

do

