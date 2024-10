L’alliance impériale russo-chinoise face à l’Alliance Atlantique étatsunienne (Sergey Lavrov)

Par Robert Bibeau.

Le monde est divisé en deux camps antagonistes : le camp du capital bourgeois mondialisé, moribond et décadent, mais encore puissant. Ces deux camps sont scindés selon de multiples alliances militaires régionales belliqueuses, munis d’arsenaux conventionnels, chimiques, bactériologiques, viraux et nucléaires apocalyptiques. En face du camp impérialiste se lève le camp du travail, le camp du prolétariat international (travailleurs, ouvriers, fonctionnaires, employés salariés, chômeurs) qui pour le moment est désarmé et inconscient de sa mission historique. C’est deux camps antagonistes sont segmentés en de multiples entités nationales, ethniques, chauvines et réactionnaires. Pour se libérer de l’esclavage salarié le prolétariat doit compter sur ses propres forces et se doter d’une conscience de classe révolutionnaire. Dans le cadre de cette guerre de classe sur le front idéologique (capital bourgeois contre salariat prolétarien) le webzine publie cette série de conférences de Sergey Lavrov, ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie. Le propos du diplomate est clair, précis, et concis et il permet de se faire une idée des ambitions de l’alliance impériale russo-chinoise – face à son adversaire de l’alliance impériale occidental (États-Unis-OTAN-Union européenne). Le ministre Lavrov dresse également le programme idéologique, politique et économique que le capital et l’État Russe imposeront au prolétariat de Russie, pendant et après la guerre contre le proxy ukrainien. Cette présentation fait suite aux articles suivant: https://les7duquebec.net/?s=lavrov