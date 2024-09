Le Hezbollah a confirmé la nouvelle du martyre de Seyyed Hassan Nasrallah

La Résistance islamique du Liban, Hezbollah, a confirmé la nouvelle du martyre de son secrétaire général Seyyed Hassan Nasrallah, dans un communiqué publié samedi après-midi 28 septembre.

Dans son communiqué, le Hezbollah libanais a annoncé que le secrétaire général du mouvement, Seyyed Hassan Nasrallah, est tombé en martyr lors de l’attaque aérienne intense de l’armée criminelle du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth, capitale libanaise, vendredi 27 septembre.

Dans son communiqué, le Hezbollah a cité le verset 74 de la sourate IV du noble Coran : « Qu’ils combattent donc dans le sentier de Dieu, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier de Dieu, tué ou vainqueur, Nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. »

« Son Éminence, le maître de la Résistance, le serviteur juste, a rejoint son Seigneur en tant que grand martyr, leader héroïque, courageux, sage, visionnaire et croyant, rejoignant la caravane éternelle des martyrs lumineux de Karbala, dans la marche divine et spirituelle sur les traces des prophètes et des imams martyrs », a déclaré le Hezbollah dans un communiqué samedi après-midi.

Son Éminence Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a rejoint ses glorieux et immortels camarades martyrs, qu’il a dirigés pendant près de trente ans, les guidant de victoire en victoire. Il a succédé au maître des martyrs de la Résistance islamique en 1992, menant la libération du Liban en 2000, à la victoire divine de 2006, et à toutes les batailles d’honneur et de sacrifice, y compris celles de soutien héroïque à la Palestine, à Gaza et au peuple palestinien opprimé. »

Nasrallah a été le leader du Hezbollah depuis 1992, succédant à Abbas Moussaoui après son assassinat. Sous sa direction, le Hezbollah est devenu une force militaire et politique redoutable, non seulement au Liban, mais également à travers toute la région. Il a orchestré des victoires majeures contre Israël, notamment le retrait israélien du sud du Liban en 2000 et la résistance durant la guerre de 2006.

Le Hezbollah a présenté ses condoléances à la nation islamique et au peuple libanais inébranlable, au Leader de la Révolution islamique l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ainsi qu’à tous les peuples libres et opprimés du monde, félicitant Seyyed Hassan pour avoir obtenu le plus grand des dons divins, grâce auquel il a été exaucé son plus grand souhait, celui d’un martyr sur le chemin de la Palestine et de Qods.

La Résistance islamique a également félicité ses compagnons martyrs qui l’ont rejoint dans le martyre après l’agression israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.

Le Hezbollah a fait le serment de poursuivre son combat contre l’ennemi, en soutenant Gaza et la Palestine, et en défendant le Liban et son peuple loyal et honorable, peut-on lire dans le communiqué.

La Résistance contre les sionistes se poursuivra

Le groupe de résistance libanais a souligné que l’histoire a prouvé que la résistance contre l’ennemi sioniste, toutes factions confondues et toutes localités confondues, se poursuivra.

« Chaque nouveau dirigeant martyr sera remplacé par une nouvelle génération, plus déterminée et plus forte, résolument engagée à affronter l’ennemi sioniste jusqu’à ce qu’il soit vaincu et éliminé de notre territoire et de notre région », précise le communiqué.

Le Hezbollah libanais a conclu sa déclaration en s’adressant aux combattants de la Résistance : « Vous qui étiez son véritable bouclier… notre leader Seyyed Hassan Nasrallah vit toujours parmi nous à travers ses pensées, son esprit et sa voie sacrée ».