Le B.N.B., Bonheur National Brut

OLIVIER CABANEL — Le Bhoutan est un pays mal connu, on y pratique une philosophie de vie dont le point de mire s’appelle le Bonheur.

En effet, au lieu de choisir prioritairement comme partout ailleurs le PNB (produit national brut), le Bhoutan privilégie plutôt le bonheur des habitants. lien

C’est l’ex-Roi Jigme Singye Wangchuck qui eut en 1987 cette formule : « je suis plus intéressé par le Bonheur National Brut que par le Produit National Brut ».

(Ce qui n’empêche pas le Bhoutan d’avoir le PNB le plus élevé de toute l’Asie du Sud).

Les critères du BNB sont la conservation et la promotion de la culture, la sauvegarde de l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, et une gouvernance responsable.

Ce petit pays de la taille de la Suisse, situé dans l’Himalaya oriental entre l’Inde et la Chine comporte 650 000 habitants répartis sur 47 000 km2.

C’est là que Bertolucci tourna en 1993 son « Little Buddha » lien

La chasse y est interdite pour les touristes, qui doivent obligatoirement passer par une agence de voyage pour obtenir un visa, et payer 146€ par jour (ce qui comprend les repas, les transferts et l’hébergement). lien

La consommation du tabac y est interdite, au profit du doma, que l’on mastique. C’est un mélange de Bétel, de chaux et de noix d’Arec qui a des propriétés euphorisantes et digestives. lien

La consommation importante aussi bien chez les hommes que chez les femmes de bière ou d’ARA, alcool de céréales distillées, ne doit pas être étrangère au bonheur des bhoutanais.

Selon une ethnologue, Françoise Pommaret qui y a séjourné en 1991 : il n’y a pas de famine au Bhoutan. lien

Elle décrit dans son livre (« Le Bhoutan au plus secret de l’Himalaya » paru en 2005) avec force détails les pratiques des bhoutanais qui font coexister le sacré et l’obscène et qui ont un sens de l’humour aiguisé et paillard.

Les parcs nationaux couvrent 26% du territoire et protègent de nombreuses rares espèces animales et végétales (mouton bleu, léopard des neiges, orchidées, plantes médicinales…)

Avec l’eau, la forêt est en effet la richesse du Bhoutan, et couvre 72% du pays.

La religion bhoutanaise, le Vajrayana, appelé aussi Tantrisme, est au cœur de l’état, d’autant que le Je Khenpo est assisté par 4 moines ayant rang de ministres et qu’une bonne partie de la communauté bouddhiste est subventionnée par le gouvernement.

Chaque maison comporte une pièce qui sert aussi bien de chapelle que de lieu de réception d’éventuels invités.

Au Bhoutan, on pratique encore le troc, même s’il était beaucoup plus développé avant les années 70.

Tout n’est pas parfait, loin de là, au Bhoutan, puisque dans le but de renforcer l’identité nationale, il y a eu une « purification ethnique » du plus mauvais aloi.

Les Lhotsampas d’origine népalaise, majoritairement hindouistes, avaient commencé à s’installer au Bhoutan au début du 20ème siècle.

Ils ont été menacés de torture et de mort et ont dû quitter le pays, se réfugier au Népal, et vivre dans des camps administrés par l’organisation des Nations Unies.

On le voit, le bonheur au Bhoutan ne se partage pas.

Ce n’est pas comme sur Facebook où on a décidé en haut lieu « d’analyser » les échanges des « facebookers » afin de mesurer leur niveau de bonheur.

En évaluant la proportion des mots négatifs ou positifs, on arrive à déterminer les moments des « pics de bonheur ». lien

Aux Etats Unis, le jour de la fête nationale (4 juillet) et le jour de Pâques connaissent des « pics de bonheur » étonnants. lien

Ce sondage en direct est intéressant, d’autant que de nombreux sociologues commencent à considérer les utilisateurs de facebook comme une « nation à part entière ».

Lorsque l’on sait que facebook connait depuis la mi-septembre plus de 300 millions d’utilisateurs, cette analyse en continu du sentiment de bonheur est un indicateur passionnant.

D’autant que Mark Zuckerberg, cofondateur du réseau veut aller plus loin : « notre sentiment est que c’est juste le début de notre objectif de connecter tout le monde ».

En France, notre dernier pic de bonheur date de 2001, ainsi que l’affirme une enquête parue dans l’Expansion fin aout 2009. lien

Du coup, on peut être légitimement surpris aujourd’hui d’apprendre que Sarkozy ait déclaré récemment vouloir prendre en compte le « bien être humain » des français. lien

Il faudrait peut-être lui expliquer qu’il n’utilise pas la bonne méthode, car comme disait un vieil ami africain :

«Être humain vaut bien mieux que les biens».