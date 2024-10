http://mai68.org/spip3/spip.php?article1449

Israël vise volontairement les civils

En 1978, l’analyste militaire le plus éminent d’Israël, Ze’ve Schiff, a résumé les remarques du chef d’état-major Mordecai Gur comme suit : « L’armée israélienne a toujours frappé les populations civiles, délibérément et consciemment… L’armée n’a jamais fait la distinction entre les cibles civiles et militaires, mais a délibérément attaqué des cibles civiles.

L’ancien ambassadeur de l’ONU et ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, a écrit à propos d’Israël, sous le Premier ministre Menahem Begin, qu’Israël « inflige sans raison toutes les mesures possibles de mort et d’angoisse aux populations civiles dans un état d’esprit qui rappelle des régimes que ni M. Begin ni moi n’oserions mentionner par leur nom. »

Hashem Safieddin a été élu nouveau secrétaire général du Hezbollah, rapporte la chaîne de télévision Al Arabiya.

Il est précisé qu’il était auparavant chef du conseil exécutif du mouvement.

Safieddin est le cousin de Hassan Nasrallah assassiné. Son fils Reza est marié à la fille du général iranien Soleimani, tué par les Américains

Note de do : Il va de soit que c’est l’État US qui a ordonné d’assassiner Nasrallah. Ceci n’aurait pas été possible si Israël n’était pas un porte-avions américain. Ceci n’aurait pas été possible sans les bombes anti-bunkers américaines. Ceci n’aurait pas été possible sans les satellites espions américain. Ceci n’aurait pas été possible sans le guidage GPS américain. L’ordre aussi était américain ! http://mai68.org/spip3/spip.php?article1428 _____________________________________ Hezbollah, 1er octobre 2024 : http://mai68.org/spip3/spip.php?article1447 Les allégations de l’ennemi sioniste sur la présence d’armes ou de dépôts de munitions dans des bâtiments civils, y compris le bâtiment de la chaine de télévision Al-Sirat, visé hier dans la banlieue sud, sont dénuées de tout fondement ________________________________________ Espagne : Grève générale contre la guerre génocidaire en Palestine http://mai68.org/spip3/spip.php?article1441 _____________________________ Gaza : 130 journalistes assassinés par Israël en moins d’un an http://mai68.org/spip3/spip.php?article1420 ____________________________ Hezbollah – Brèves du 30 septembre 2024 12:08 Cheikh Qassem : Contrairement aux allégations israéliennes , il n’est pas vrai que 20 personnes ont été tuées avec sayed Nasrallah 12:12 Cheikh Qassem : Il y avait avec lui le chef de ses gardes, son conseiller en plus des deux martyrs Ali Karaki et Abbas Nilouforouchane. 12:20 Cheikh Qassem : Israël n’a pas affecté nos capacités militaires et ce que disent ses médias est un rêve qu’ils ne réaliseront jamais 12:22 Cheikh Qassem : Nous allons choisir un nouveau secrétaire général du Hezbollah à l’occasion la plus proche et selon les mécanismes établis pour ces processus. 12:16 Cheikh Qassem : la résistance islamique poursuivra la réalisation de ses objectifs et sur le champ du jihad. La résistance islamique poursuivra sa confrontation avec l’ennemi israélien en soutien à Gaza et pour la défense du Liban et de son peuple 16:48 Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine se rendra en Iran ce lundi 30 septembre pour une visite officielle (Sputnik) 17:05 Le journal israélien Yedioth Ahronoth : Le plan d’évacuation du nord à été prolongé jusqu’à la fin de l’an. http://mai68.org/spip3/spip.php?article1432 __________________________________________________ Liban – Brèves récentes du 1er octobre 2024 20:21 Médias israéliens : Tous les vols ont été déviés hors d’Israël 20:17 Canal 12 : le bombardement iranien d’Israël est une déclaration de guerre et aucune autre description 20:09 Gardiens de la révolution islamique : si le régime sioniste répond à l’opération, il sera confronté à des attaques plus destructrices 20:07 Gardiens de la Révolution islamique : En réponse à l’assassinat du martyr Ismail Haniyeh, du martyr Sayed Hassan Nasrallah et du général martyr Abbas Nilforoushan, nous avons ciblé le cœur des territoires occupés plus… 20:04 Médias israéliens : 8 morts suite à l’opération à l’arme à feu à Yaffa (Tel-Aviv) 20:03 Radio militaire de l’occupation : L’événement n’est pas encore terminé et de nouvelles salves de missiles pourraient arriver en provenance d’Iran 20:02 Médias israéliens : un deuxième lot de missiles iraniens s’abat sur Israël 20:01 Médias israéliens : les sirènes retentissent à Al-Qods, en Cisjordanie, à Hashfila et à Sharon 20:01 La plateforme gazière d’Akhkelon brûle (Médias israéliens) 20:00 Médias israéliens : les sirènes retentissent dans la zone centrale 19:59 Médias israéliens : les tirs iraniens ne s’arrêtent pas contre Israël 19:58 Médias israéliens : Tout Israël se trouve actuellement dans des lieux fortifiés 19:57 Médias israéliens : des dizaines d’explosion au sud de l’entité 19:56 Des centaines de missiles iraniens frappent toutes les parties de l’entité sioniste http://mai68.org/spip3/spip.php?article1450 _____________________________________ Brèves récentes du 2 octobre 2024

13:43 La Résistance islamique a tiré des missiles contre un attroupement des forces ennemies israéliennes dans la colonie d’Admit

13:15 La Résistance islamique a bombardé, ce matin, un groupe de colonies au nord de la ville de Haïfa avec une grande salve de missiles

13:11 La Résistance islamique a visé un rassemblement de forces ennemies israéliennes dans la colonie d’Avivim avec une grande salve de missiles

11:53 Les sirènes retentissent à Kiryat Bialik et Kiryat Motzkin, au nord de Haïfa

11:52 Radio de l’armée israélienne : L’armée israélienne appelle à ne pas publier les noms des endroits où tombent les missiles du Hezbollah

11:52 La Résistance islamique a ciblé la caserne de Zarit avec des salves de roquettes Katioucha qui ont atteint leur objectif

11:50 Les forces armées yéménites affirment que le soutien continu des États-Unis et du Royaume-Uni à l’ennemi israélien met en péril les intérêts américains et britanniques dans la région et qu’elles n’hésiteront pas à étendre leurs opérations militaires contre l’ennemi israélien et ceux qui sont derrière lui jusqu’à l’arrêt de l’agression contre Gaza et le Liban

11:47 Les forces armées yéménites saluent l’opération iranienne Juste Promesse2 contre l’ennemi israélien et confirment qu’elles sont prêtes à participer à toute opération militaire conjointe contre l’ennemi israélien en soutien aux peuples Libanais et Palestinien

11:45 Communiqué des forces armées yéménites : Les missiles ont atteint leurs cibles avec succès, tandis que l’ennemi est resté silencieux sur les résultats de cette opération

11:45 Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire ciblant des sites militaires au plus profond de l’entité sioniste en Palestine occupée, avec trois missiles ailés de type Qods 5

11:40 Les sirènes retentissent à Zarit, à Arab Al-Aramsha, à Metulla, à Yaaron, Avivim, Alma et Al-Rihaniya dans la Galilée

11:38 Médias israéliens : 20 soldats israéliens ont été tués et blessés à la suite de l’incident sécuritaire à la frontière avec le Liban, et le processus de sauvetage a été très difficile en raison des bombardements d’artillerie lourde effectués par le Hezbollah

11:11 Deux explosions auraient eu lieu devant l’ambassade « d’Israël » à Copenhagen au Danemark (RT)

10:52 La Résistance islamique a ciblé, ce matin, un rassemblement des forces ennemies israéliennes et ses positions d’artillerie au sud de Kiryat Shmona avec des salves de missiles, entrainant des pertes confirmées

