TRUMP ET HARRIS SUR LA MÊME LONGEUR D’ONDE

Benyamin Nétanyahou reçu en héro à Washington par Trump, Biden et Harris, et la saga hypocrite continue. Il n’y a pas de choix aux USA. Les deux adversaires sont du même bord! Il n’y a pas de différence, pour Israël ni pour toute le reste. Ce n’est pas pour rien qu’ils ne veulent plus de débat, de quoi vont-ils discuter?

Ce n’est pas juste Israël, c’est TOUTE la planète! C’est “America First”. That’s it. À l’exception d’Israël qu’ils vont défendre juste qu’au bout. Pourquoi? À cause des Francs-maçons qui contrôlent toute la politique et les médias aux USA, et le trois quarts du Monde.

Israël, c’est la clé. Ils le présentent ce projet invraisemblable pour développer l’humanité entière au moyen de ce projet spirituel. Le Temple de Salomon est le «Nouvel Ordre Mondial», établit en 2012. Le temple est l’expression de puissance. Israël est à son apogée. Donc, une guerre juste contre un ennemi qui n’en a jamais été un. Et qui sont ces élites qui commandent? C’est les Illuminati, les familles Rothschild et Rockefeller et leurs diverses organisations.

Dans le livre que je viens de lire, LIVRE JAUNE No 2 Page 9, publié chez Louise »Courteau éditrice :

«Le «Nouvel Ordre Mondial» des Francs-maçons, (incluant Trump et Harris), préconise, la mission historique de notre époque: elle doit ériger un nouvelle ordre pour l’humanité civilisée, en lieu et place du système de société actuel, qui doit être détruit. Notre premier devoir consiste donc à détruire les couches sociales et les réseaux qui ont contribué à établir l’ancien système, à déraciner les individus de leur environnement individuel. Aucune tradition ne sera plus sacrée, l’âge sera le seul baromètre de la maladie, tout ce qui a été doit disparaître.»

Dans leur langage, un être civilisé c’est quelqu’un qui croit en leurs doctrines. Dans leur langage, disparaître veut dire tuer, tout simplement. C’est la doctrine Nazi. La dictature de l’élite sur ce qui reste du peuple, réduit à l’esclavage.

Le Pape Paul VI, un franc-maçon, dans son homélie le 17 juin 1965, parlait de ses brebis de ce plan miraculeux :

«Nous devrions élaborer un état mondiale et une société nouvelle, idéale. Nous savons que l’humanité dans sa diversité s’engagera dans la construction de cet édifice impressionnant, et que les progrès seront significatifs. Ils seront dignes d’admiration et de soutien…»

Comme je vous dis, avant chaque élection: les riches vont être plus riches et VOUS vous allez être plus pauvres.

Si on ne se réveille pas bientôt, on n’aura plus rien! Plus de syndicats, plus de compte en banque, plus de pensions… rien! Bonne chance! ANNULEZ VOTRE VOTE !

John Mallette

Le Poète Prolétaire