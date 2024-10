Les États-Unis utilisent Israël comme mandataire au Moyen-Orient et ils dirigent les massacres d’Israël dans la région (Doctorow)

Par Gilbert Doctorow. Sur « Les États-Unis utilisent Israël comme mandataire au Moyen-Orient et ils ne se contentent pas de permettre, mais dirigent même, les ravages d’Israël dans la région »-Doctorow – brunobertez



Ma dernière série d’interviews sur podcasts et les textes que j’ai publiés sur ces pages pour présenter les liens vidéo ont suscité de nombreux commentaires sur mes plateformes Web et dans les courriers électroniques qui m’ont été adressés directement.

Certains téléspectateurs/lecteurs soutiennent mon affirmation selon laquelle les États-Unis utilisent Israël comme mandataire au Moyen-Orient et qu’ils ne se contentent pas de permettre, mais dirigent même, les ravages d’Israël dans la région pour « botter des fesses » en général et renforcer la domination américaine dans cette région, conformément à l’hégémonie mondiale américaine.

Loin d’être indigné par les atrocités israéliennes, le gouvernement américain est satisfait de voir Israël se venger des nombreuses humiliations que les États-Unis ont subies au Moyen-Orient, la plus récente lors du retrait désordonné et honteux d’Afghanistan, mais remontant, disons, 40 ans en arrière, à la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran par la nouvelle direction révolutionnaire iranienne qui a renversé le Shah soutenu par les États-Unis.

D’autres dans mon auditoire n’ont pas hésité à dire qu’ils pensaient que j’avais tort et que le Premier ministre Netanyahou menait effectivement Joe Biden et sa compagnie par le bout du nez, ce qui se trouve être l’opinion consensuelle (mainstream) dans les médias grand public.

La plupart de ces discussions ne sont pas visibles par le grand public. Cependant, la chaîne « Judging Freedom », qui compte 450 000 abonnés et son hôte, le juge Andrew Napolitano, a soumis ma proposition sur le chien (les États-Unis) qui remue la queue (Israël) à plusieurs de ses intervenants les plus connus dans les 24 heures qui ont suivi mon entretien avec lui. Il est vrai que mon idée semblait si «contraire» qu’elle exigeait une réponse des esprits les plus influents du camp des médias alternatifs. Ils ont obéi. À une exception près, les esprits les plus influents ont rejeté mon interprétation de manière plus ou moins respectueuse. (Voir: Des proxys ukrainien et israélien au naufrage de l’empire occidental – les 7 du quebec)

La critique la moins polie et la moins professionnelle a été prononcée par Larry Johnson, ancien responsable de la CIA et membre en règle de VIPS, Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Avant que le juge Napolitano ait pu terminer d’exposer mon point de vue, Johnson a éclaté de rire moqueur. Il a ensuite qualifié mon cadre d’analyse d’« absurde » et a poursuivi en expliquant qu’une politique aussi sophistiquée que l’utilisation d’Israël dans une guerre par procuration contre l’Iran et ses voisins dépassait les capacités de ceux qui sont au sommet du gouvernement fédéral, qui sont totalement incompétents dans la gestion de leur aide à Kiev. Bien sûr, je ne m’attendais pas à entendre une condamnation aussi générale des fédéraux par un fervent patriote, mais la vie réserve ses surprises.

Le professeur John Mearsheimer a émis un « niet » plus professionnel mais intellectuellement paresseux à mon outil d’analyse (voir sur Mearshiemer : Des intellectuels bourgeois décrivent « l’État profond » et le capitalisme moribond (Mearsheimer – Sachs) – les 7 du quebec). Il a estimé que je ne faisais que répéter le rejet du pouvoir de l’AIPAC sur la politique américaine énoncé il y a plus de dix ans par Noam Chomsky. Peut-être pensait-il me rendre service en me plaçant aux côtés de Chomsky, le dissident éminent, parmi les critiques de la politique étrangère depuis des décennies. Même si j’admire beaucoup le livre coécrit par Chomsky, Manufacturing Consent, mon appréciation des autres livres de Chomsky, très répétitifs et auto-plagiaires, est moins positive. Voir le chapitre correspondant dans mon livre de 2010 Great American Post-Cold War Thinkers on International Relations .

Non, professeur Mearsheimer, ce que Chomsky a dit à l’époque n’a que peu de pertinence aujourd’hui, alors que de nouvelles personnes à la tête du gouvernement fédéral sont confrontées à de nouveaux défis.

Il est compréhensible que Mearsheimer défende bec et ongles l’idée selon laquelle le lobby israélien contrôle le Congrès américain et la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, qui soutient totalement les actions défensives et offensives d’Israël. Le bon professeur a payé cher en 2007 quand lui et le professeur Stephen Walt de Harvard ont défendu cette thèse dans un livre qui a été fortement critiqué par les leaders du monde des sciences politiques de l’époque. Leur point de vue est depuis devenu le consensus général et ils y sont fortement investis.

Examinons maintenant le cas de l’invité d’honneur de « Judging Freedom », le colonel Lawrence Wilkerson, qui a approuvé ce que je dis à propos du statut de mandataire d’Israël, avec certaines réserves importantes que j’accepte en effet.

Le colonel Wilkerson avait et a toujours de toute évidence des contacts de haut rang dans les secteurs militaire et civil du gouvernement fédéral. Et a raison, puisqu’il fait partie des invités du juge qui ont atteint les plus hauts niveaux du gouvernement américain en tant que chef de cabinet du secrétaire d’État Colin Powell.

Le colonel Wilkerson affirme que la vision d’Israël comme un mandataire à utiliser selon les besoins pour servir les intérêts américains dans la région, c’est-à-dire à être dirigé par les États-Unis, ne représente pas l’ensemble de la structure du pouvoir du gouvernement américain mais certains de ses éléments, à savoir les néoconservateurs, dont Victoria Nuland est l’exemple le plus visible. (Voir : Américains et israéliens coopèrent totalement dans leur guerre au Moyen-Orient – les 7 du quebec)

Il poursuit en disant qu’il y a un bon nombre de néoconservateurs de ce genre au sein du gouvernement puisqu’ils n’ont jamais été chassés, jamais inculpés ou traduits en justice pour les désastres qui ont frappé les pays que les États-Unis ont attaqués à leur demande et les pertes en vies humaines et en argent subies par les États-Unis eux-mêmes en conséquence. Non, ces néoconservateurs sont restés proches des leviers du pouvoir.

Je suis tout à fait d’accord avec le colonel Wilkerson sur le fait que les néoconservateurs de l’État profond ne sont pas les seuls idéologues à diriger Washington. Comme me l’a écrit un lecteur perspicace, il existe un autre contingent important au niveau fédéral composé de libéraux comme Tony Blinken qui ne pensent qu’en termes d’engagement de l’Amérique envers la survie d’Israël et de son droit à l’autodéfense et qui négligent les crimes contre l’humanité qu’Israël commet en utilisant des armes américaines.

Il ne fait aucun doute que le facteur personnel de l’héritage juif joue son propre rôle dans le cas de Blinken et d’autres penseurs, de sorte que l’autodestruction de l’État d’Israël par la poursuite d’une fausse autodéfense ne semble pas leur traverser l’esprit.

En termes plus généraux de politique étrangère, les conflits d’intérêts et de concepts entre les libéraux et les néoconservateurs aux plus hauts niveaux du gouvernement à l’égard d’Israël ne sont pas différents de la division entre les représentants les plus bruyants des États-Unis sur la scène mondiale qui ne parlent qu’en termes de défense de la démocratie et des droits de l’homme, c’est-à-dire en termes wilsoniens, et ceux qui ont vraiment les mains sur les leviers du pouvoir, les praticiens de la Realpolitik et de l’intérêt national.

Avant de clore ce débat, je me dois d’aborder le problème qui est particulièrement préoccupant dans la communauté des médias alternatifs : l’antisémitisme (sic). Je sais que c’est un champ de mines et je ferai de mon mieux pour le traverser sans perdre un membre ou pire. Mais il faut s’y attaquer.

Malheureusement, depuis l’attaque du Hamas contre Israël il y a un an, les dirigeants juifs israéliens et américains ont condamné la moindre expression de sympathie pour les victimes civiles des atrocités commises par Netanyahou à Gaza et maintenant au Liban, la qualifiant d’antisémitisme.

Les principales universités américaines, y compris mes propres alma mater de Harvard et de Columbia, ont cédé aux demandes scandaleuses de donateurs juifs qui leur demandent d’arrêter et d’expulser les étudiants et les professeurs qui protestent contre ces atrocités. En un mot, l’antisémitisme en tant que concept est utilisé de manière flagrante au nom de la censure pro-israélienne.

L’accent mis par le professeur Mearsheimer sur le lobby israélien comme facteur déterminant de la politique américaine au Moyen-Orient s’accorde parfaitement avec ce qui est réel par opposition aux croyances antisémites factices. Son appréciation de la toute-puissance de l’AIPAC et de son impact destructeur sur la politique étrangère américaine est une douce musique aux oreilles de ceux qui disent que la bande anglo-sioniste dirige le monde et les États-Unis en particulier.

Mais pourquoi cela constituerait-il un problème particulier dans la population des médias alternatifs ? Eh bien, regardez bien le public et vous me comprendrez.

J’ai une certaine expérience de cette question qui remonte bien au-delà du chaos qui a duré un an et qui a été provoqué par Israël dans son voisinage.

Mon expérience en la matière remonte à plus de dix ans, lorsque j’ai commencé à republier des essais sur les relations américano-russes que j’avais écrits sur la plateforme Web de La Libre Belgique , où ils attiraient quelques centaines de lecteurs, sur la plateforme basée à Moscou appelée Russia Insider, où ils attiraient 40 000 ou 50 000 lecteurs à chaque fois. Russia Insider était alors dirigé par son rédacteur en chef d’origine américaine, Charles Bausman. À l’époque, Russia Insider était le seul endroit en son genre pour publier des informations alternatives sur la Russie.

En général, environ 1 % des lecteurs de contenus publiés sur Internet envoient des commentaires, si cette fonction est disponible. C’est ce qui s’est passé avec mes articles dans Russia Insider . Ces personnes sont des activistes et ne représentent pas les 99 % restants des lecteurs. Mais elles donnent le ton à la plateforme. Si les commentaires sont trop radicaux et dérangeants, le lectorat va diminuer.

Dans le cas de Russia Insider , trop de commentaires de lecteurs émanaient de personnes clairement antisociales qui se trouvaient aux États-Unis et qui détestaient leur pays. Plus encore, ils détestaient les anglo-sionistes qui, selon eux, dirigeaient le monde.

Finalement, Russia Insider a été consumé par la haine et le comportement antisocial de la minorité de lecteurs qui donnait le ton.

EN PRIME

Tous les faits, pris ensemble, dans une perspective historique et actuelle, montrent de manière concluante qu’Israël met en œuvre les politiques américaines dans la région, aujourd’hui comme il le fait depuis des décennies.

C’est tellement évident que seuls les aveugles idéologiques, les ignorants et les aveugles volontaires ne le voient pas ou refusent de l’accepter.

Si l’essentiel est d’examiner les faits pour comprendre (et non pour défendre ses croyances ou prouver qu’on a « raison »), les faits sont impitoyables.

La raison pour laquelle cela est très important est simple : il faut savoir clairement ce qui se passe, qui fait quoi et où se situe la responsabilité.

Je voudrais faire deux observations :

– Beaucoup, ou peut-être la plupart, des commentateurs et analystes qui se sont exprimés sur ce sujet décrivent la surface, l’apparence des relations entre les États-Unis et Israël telles qu’elles sont présentées dans les médias ou par des sources qu’ils considèrent comme pertinentes, qui leur disent généralement la même chose que ce que les médias régurgitent. Il s’agit généralement de sources occidentales.

On ne peut pas compter sur ce que disent les gens bien informés de la région, qui savent aussi comment fonctionne l’Occident et le monde. Des gens qui ont passé des années à étudier les évolutions de la région. On les ignore. Tout ce qui concerne la région est vu à travers la perspective occidentale, dans l’interprétation occidentale et la description occidentale des actions, des objectifs et des intentions de l’Occident dans la région et au-delà.

– Les relations entre un État maître qui soutient un autre État (ou plutôt) pour qu’il remplisse les objectifs de l’État maître sont complexes. Il y a et il y aura toujours des points de vue et des intérêts différents dans les deux États qui entrent en jeu dans la définition des objectifs et des politiques. Il en va de même pour les États-Unis/Israël, qui, soit dit en passant, dépendent existentiellement des États-Unis.

Quiconque sait comment la politique de l’État est formulée et adoptée sait que ces différents points de vue et intérêts s’affrontent et tentent de l’emporter. Mais une fois la voie fixée, elle est fixée.

(Il existe de nombreux documents américains déclassifiés, et ceux sur Wikileaks, qui montrent comment la politique américaine est élaborée.)

Depuis près de six décennies, la politique américaine (le cours) a consisté à soutenir sans réserve Israël, un soutien qui est aujourd’hui encore souligné par l’establishment américain actuel. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont devenus une extension d’Israël ? Ou parce que sans Israël, soutenu et armé par les États-Unis, l’Asie occidentale serait un endroit différent et le contrôle américain des voies navigables stratégiques et des ressources énergétiques de cette région devrait être exercé différemment.

Israël a facilité la tâche aux États-Unis et aux impérialistes occidentaux car, de par sa nature sioniste et terroriste, Israël constitue une menace constante pour les États de la région, ce qui permet aux États-Unis et aux pillards occidentaux d’employer la formule éprouvée : diviser pour mieux régner. En fait, il s’agit de consolider tout ce qu’ils avaient déjà conquis avant l’invention d’Israël et de s’assurer que le statu quo leur soit à jamais favorable.

Cela a fonctionné jusqu’à ce que le 7 octobre 2023 brise ce rêve éternel.

L’Iran a toujours été un obstacle, c’est pourquoi les États-Unis, Israël et leurs partenaires occidentaux font tout ce qu’ils peuvent pour présenter l’Iran comme l’ennemi des États de la région, par opposition à Israël.

L’Iran a survécu à toutes les épreuves qui lui ont été infligées et est devenu un État stable, responsable et en plein développement, avec une politique étrangère fondée sur des principes, l’indépendance et la souveraineté, guidées par les intérêts nationaux, la paix étant le premier objectif. Pourtant, selon les figures de proue de la démocratie occidentale, l’Iran constitue la menace belliqueuse pour la région, et Israël le gardien de la paix. (sic)



L’Iran, stratégiquement situé, indépendant et opposé à la présence et à l’ingérence étrangères (américaines) dans la région, doit être vaincu. C’est ce qui figure à l’ordre du jour des États-Unis depuis très longtemps, selon des responsables américains en activité ou à la retraite. Et Israël doit y parvenir. Avec plaisir, comme nous le savons, et les États-Unis seront plus que ravis de le faire avec tout ce dont ils disposent et dont Israël a besoin.

Israël pourrait-il faire cela sans les États-Unis ? Israël le ferait-il sans les États-Unis ? Israël entraîne-t-il les États-Unis dans une ou plusieurs guerres qu’il ne veut pas ? Peut-on, au vu de l’ensemble des faits, faire une telle affirmation sans sourciller ?

Lorsque vous travaillez avec des outils, vous devez les garder en bon état pour qu’ils puissent faire ce pour quoi vous les utilisez. Cela demande de la patience, du temps et de l’argent, et plus la tâche est grande, plus elle est compliquée et coûteuse.

