Palestine, Liban – Manif Paris Samedi 12 octobre 2024 à 14h, Fontaine des innocents

Les médias français se taisent mais c’est un terrible carnage auquel se livre le régime fasciste israélien dans la bande de Gaza.

Il n’y a plus aucun refuge, car le centre, Deir El Balah et Nuseirat sont également bombardés, de même que Khan Younès et Rafah, surpeuplés de tentes au sud de la bande de Gaza.

Et c’est aussi la terreur en Cisjordanie, et dans les prisons israéliennes où sont détenus arbitrairement plus de 10.000 Palestiniens.

Netanyahou promet aux Libanais, également bombardés, qu’ils vont subir le même sort que Gaza

Nous devons refuser de nous taire. LE SILENCE TUE.

Les étudiants montrent à nouveau la voie. Nous ne devons pas les laisser seuls.

Nous vous donnons rendez-vous ce

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15 H À LA FONTAINE DES INNOCENTS À PARIS (Métro Châtlet-Les Halles)

Pour réclamer des sanctions contre Israël, seules à même de faire cesser le génocide en cours. Il y va de notre humanité.