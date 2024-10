TRUMP C’EST HITLER!

Danger! Danger! Attention au monsieur avec le sourire en coin. Il va vous vendre sa salade pourrîte aux double prix. Le gars a rodé autour des casinos toute sa vie, mais il ne jouait pas. Il exploitait ceux qui jouaient, par exemple. C’est là qu’il a doublé sa fortune!

Vendre du vent, c’est facile, surtout aux USA, ou tout est faut ! L’éclat cache le piège. Attirer et s’emparer de sa proie par l’éclat, l’artifice, pour mettre les victimes dans une douloureuse situation financière. Le souffre douleur, endetté, est manipulable. Trump, l’homme d’affaire, a apprit sa leçon. Il ne joue pas, il gage sur NOS faiblesses. C’est du (TRUMP) l’œil, comme Trump, lui-même. Hitler promettait un Volkswagen à chaque famille. Une promesse qu’il n’a pas gardée. Hitler avait promit de doublé le budget militaire, qu’il a largement dépassé.

Trump, le politicien, aussi promet de doublé le budget militaire, mais c’est pour assurer la paix dans le monde ?!? Permettez-moi d’avoir des doutes. Trump, c’est un criminel. Il va nous promettre n’importe quoi, pour être élue. Car, une fois élue, il peu faire ce qu’il veut. Comme ici.

Trump apparait dans deux livres que je suis en train de lire en même temps. Il n’y a pas de lien confirmé entre les deux, mais, vu que je suis un complotiste invétéré, j’ai comme un soupçon que l’anguille se cache entre les lignes, quelque part ?!? Un est en anglais, et a été publier en 2000 aux USA. Intitulé, « SUPER CASIINO » et écrit par Pete Earle.

Dans ce très bon livre, l’auteur nous amène dans les coulisses des administrations des plus grands super casinos du monde, qui sont à Las Vegas, USA. Un monde ou le mot chance est sur tous les lèvres, mais la déception attend 98% des joueurs. C’est le party en arrivant. Tout le monde est gagnant. Mais, à la sortie, c’est la débandade, les perdants se consolent en se disant :

«À la prochaine.» Parce que, oui, il va y avoir une prochaine, et une dixième et une vingtième… C’est ça le piège, l’attrape, le jeu. Et Trump est là, comptant ses profits. Pas ses gains. Il n’en a pas des gains. Il ne joue pas!

L’émotion poétique est là aussi. Oui, je suis là, même si pas grand monde ne m’écoute? Moi, le Poète Prolétaire, mon rôle c’est la dénonciation de l’injustice… partout. Et le jeu, je connais. J’ai accompagné mon ami Gérald, une fois, au Casino de Montréal. On est arrivés là à minuit, après la fermeture de son dépanneur. Il était enthousiaste. Moi j’étais… curieux? C’était ma première fois dans un endroit pareil.

Gérald m’a dit en rentrant, «J’ai cent dollars que je vais jouer. Et ensuite, on s’en va.»

Moi je le regard jouer un bout de temps. Il gagne, il perd. Moi je me promène, car c’est excitant un Casino. Deux heures plus tard, je rejoins Gérard à sa machine et il est en train de gagner. Il a déjà amassé trois milles dollars!

Je lui dis, «Tu as gagnés, bravo. Viens, on s’en vas?»

«Non», me dit-il. «Je suis en avance!»

Donc, je suis pris à l’attendre un autre deux heures. Quand je passe devant les guichets bancaires, j’aperçois Gérard en train de faire un retrait de deux cent dollars? Il me dit qu’il a tout perdu mais qu’il va regagner ce qu’il a perdu. Il est maintenant cinq heurs et il doit ouvrir son magasin à sept heurs, à Saint-Eustache!

Moi, je déjeune au resto, pendant que Gérard tente sa chance. À six heures, j’aperçois Gérard au guichet bancaire en train de retirer un autre cent dollars ! Je lui dis qu’il n’a pas le temps, qu’il doit ouvrir son magasin. Il finit par comprendre et on revient à Saint-Eustache dans le trafic. Il y a déjà une file d’impatients devant son dépanneur. Et il leur dit qu’il a gagné trois milles dollars au casino!?

À la surface, il n’y a aucun lien entre ces deux livres et je suis sur que les deux auteurs ne se connaissent pas ! Mais c’est bizarre, car les deux livres parlent de Donald Trump, de deux différentes manières?

L’autre livre a été publié par Louise Courteau Éditrice, ici au Québec en 2010, et est intitulé «LIVRE JAUNE No 2» qui traite du projet grandiose du, «Nouvel Ordre Mondial», des Franc-maçon qui sont partout sur la planète, à des postes clés. Y compris, Georges Washington, Macron, Gorbachev, Harper, Sarkozy, le pape Jean-Paul II, le Pape Benoit XVI, Dan Brown, Donald Trump, etc.

Le plan, est de dominer le monde, et c’est sérieux! Le monde doit être contrôlé. Mais pour réaliser ce plan mesquin, il leur faut un nouveau Messie. Et voila ou Donald Trump entre en seine ! Il a frôlé la mort! Il a Dieu de son bord!

Le monde, et surtout les Américains, accepteront ce nouveau messie dans sa grande majorité, selon ces illuminés de la Franc-maçonnerie. Ils sont sérieux, mes amis. Ils sont riches et puissants. Celons Dan Brown, ils ont déjà préparé l’humanité à recevoir ce personnage hors du commun.

«Comme je l’ai déjà dit, le leader du Nouvel Ordre Mondial sera issu d’un lignage dans lequel Dieu s’est uni à une femme, et Jésus est né. Ce sera un lignage très ancien, parce qu’il existe; il sera un descendant des extraterrestres et des hommes reptiliens. Ce n’est pas un délire, on peu le prouver génétiquement.»

Je vous répète que ce livre a été publié en 2010. On est en 2024 et Donald Trump est déjà un demi-dieu et il se présente à la présidence aux USA! Il va être l’homme le plus puissant de la planète.

John Mallette

Le Poète Prolétaire