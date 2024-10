Qu’est-ce que le techno-féodalisme qui remplace le capitalisme ?

Brandon Smith, 10 octobre 2024 :

Mais la question la plus importante ici est l’affirmation de John Kerry selon laquelle la gouvernance nécessite un contrôle de l’information publique. Le problème fondamental de Kerry est qu’il considère qu’il appartient aux élites et au gouvernement de modérer l’information pour le plus grand bien de tous. Personne ne leur a donné la permission de le faire. Le gouvernement n’existe pas pour créer un consensus.

Vidéo de John Kerry de 2’21 VOSTFR :

La Russie soutient l’axe de la résistance à l’impérialisme américano-sioniste

M.K. Bhadrakumar, 9 octobre 2024 : Le Kremlin indique clairement à Washington et à Tel-Aviv que Moscou est irrévocablement aligné sur Téhéran et aidera ce dernier quoi qu’il en coûte. Moscou a également répondu à la demande iranienne de données satellitaires sur les cibles israéliennes pour sa frappe de missiles le 1er octobre 2024. La Russie a également fourni à l’Iran le système de guerre électronique à longue portée « Mourmansk-BN ». Le système « Mourmansk-BN » est un puissant système de guerre électronique, qui peut brouiller et intercepter les signaux radio ennemis, GPS, communications, satellites et autres systèmes électroniques, jusqu’à 5000 km de distance, et neutraliser les munitions « intelligentes » et les systèmes de drones. Il est aussi capable de perturber les systèmes de communication par satellite à haute fréquence appartenant aux États-Unis et à l’OTAN.

