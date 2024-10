La troisième guerre mondiale…nucléaire ou pas? (Brandon Smith)

L’une des hypothèses les plus courantes que je rencontre dans la sphère de la survie est l’idée que la prochaine guerre mondiale nécessiterait automatiquement un conflit nucléaire mondial et une issue à la Mad Max. En d’autres termes, beaucoup de gens pensent que nous ne sommes pas dans une guerre mondiale jusqu’à ce que les armes nucléaires commencent à voler et que les survivants se battent en armure de canettes de soda dans un désert irradié. Il s’agit d’un dangereux malentendu pour de nombreuses raisons.

Ce que les gens négligent, c’est le fait que nous sommes DÉJÀ au milieu de la troisième guerre mondiale. Ils ne s’en rendent pas compte parce qu’ils ont fondé toute leur conception de la guerre mondiale sur les fantasmes hollywoodiens.

Il existe de nombreuses façons de mener une guerre. Dans la situation actuelle, la troisième guerre mondiale est menée par l’intermédiaire de mandataires comme l’Ukraine et Israël (et peut-être Taïwan dans un avenir proche). La guerre est également menée sur la scène économique mondiale à l’aide de sanctions, de l’inflation et de l’abandon du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Certes, ces situations peuvent facilement dégénérer et c’est exactement ce que je soupçonne qu’elles feront. Cependant, une guerre nucléaire planétaire est le scénario le moins probable.

Les communautés de survie et de préparation ont tendance à se focaliser sur les événements manifestement apocalyptiques. Nous parlons beaucoup de frappes EMP et de calamités dues à des pannes de réseau survenues en une fraction de seconde. Nous parlons d’éruptions solaires, de krachs économiques du jour au lendemain et d’holocaustes nucléaires. Je pense que les survivalistes font cela parce que c’est un exercice mental – un moyen de mieux clarifier les meilleures solutions de préparation dans la majorité des cas, y compris les pires.

Mais comme je le dis depuis de nombreuses années, l’effondrement est un processus, pas un événement.

Ces choses se produisent lentement, puis d’un seul coup. Si vous reveniez en arrière il y a dix ans et préveniez les gens qu’en 2024, les États-Unis seraient au cœur d’une crise stagflationniste avec une augmentation moyenne de 30 à 50 % des prix de tous les produits de première nécessité, ils vous traiteraient probablement d’alarmiste. Eh bien, devinez quoi, c’est exactement ce qu’une poignée d’économistes alternatifs (dont je fais partie) faisaient il y a bien plus d’une décennie, et nous avons été rejetés à maintes reprises – Bienvenue dans notre monde.

La raison pour laquelle les gens ont refusé de nous croire est que le danger n’était pas immédiatement évident. La menace économique ne les frappait pas encore au portefeuille. Les marchés boursiers semblaient se porter bien. Le marché de l’emploi fonctionnait encore à peu près normalement. Ils ne pouvaient envisager la crise économique que sous l’angle d’un effondrement total. L’idée qu’elle se produirait progressivement ne leur a jamais traversé l’esprit.

Aujourd’hui encore, certains affirment que tout va bien. Le marché boursier va bien. Le marché du travail est « sain ». Si vous suggérez que tout ne va pas bien, vous êtes une « petite poule mouillée ». C’est là l’incroyable danger d’avoir une idée hollywoodienne de l’effondrement. Nous n’atteindrons peut-être jamais une implosion systémique de 100 %, mais même un effondrement de 50 % reste une situation de survie.

Il en va de même pour la troisième guerre mondiale. Nous ne devons pas négliger les dangers qui nous guettent simplement parce que les missiles nucléaires balistiques intercontinentaux ne sillonnent pas le ciel.

Examinons un instant le cas du champ de bataille par procuration.

En août 2023, j’ai publié un article intitulé « La vague de répercussions de la “dernière guerre” au Moyen-Orient ». J’y affirmais ce qui suit :

Israël va réduire Gaza en poussière, cela ne fait aucun doute. Une invasion terrestre rencontrera beaucoup plus de résistance que les Israéliens ne semblent s’y attendre, mais Israël contrôle les airs et Gaza est une cible fixe avec un territoire limité. Le problème pour eux n’est pas les Palestiniens, mais les multiples fronts de guerre qui s’ouvriront s’ils font ce que je pense qu’ils sont sur le point de faire (tentative d’assainissement). Le Liban, l’Iran et la Syrie s’engageront immédiatement et Israël ne sera pas en mesure de les combattre tous – les Israéliens se sont d’ailleurs fait botter le cul par le seul Liban en 2006. Il en résultera d’inévitables demandes d’intervention envers des États-Unis et les pays de l’Union européenne.

J’ai également mis en garde contre les motifs potentiels de l’escalade au Moyen-Orient :

Le moment choisi pour le conflit en Israël est incroyablement bénéfique pour les globalistes, et cela pourrait expliquer l’étrange échec d’Israël en matière de renseignement [le 7 octobre]. Tout comme les dirigeants américains et britanniques avaient connaissance d’une attaque japonaise potentielle sur Pearl Harbor en 1941 mais n’ont prévenu personne parce qu’ils VOULAIENT obliger les Américains à se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, l’incursion palestinienne sert un objectif similaire.

Dans mon article « Iran contre Israël : Que se passe-t-il maintenant que les coups de feu ont été tirés ? » publié en avril, j’ai prédit :

Une guerre terrestre entre l’Iran et Israël est inévitable si le bras de fer se poursuit, et elle se déroulera en grande partie (du moins au début) au Liban et peut-être en Syrie. L’Iran a conclu un pacte de défense mutuelle avec ces deux pays et le Liban est généralement un mandataire de la politique de défense iranienne. L’Iran aura des troupes actives ou des forces supplétives dans toutes ces régions, sans parler des Houthis au Yémen qui frappent les navires dans la mer Rouge. On peut se demander comment l’Irak réagira à cette situation, mais il n’y a pas beaucoup d’amour entre le gouvernement actuel et Israël ou les États-Unis.

Il n’est pas surprenant qu’un certain nombre de personnes aient affirmé que ces choses n’arriveraient « jamais » et que parler d’une guerre entre l’Iran et Israël relevait de « l’alarmisme ». Ces personnes avaient tort (une fois de plus), et j’avais raison. L’Iran et Israël se sont essentiellement déclaré la guerre et échangent des salves de missiles à l’heure où j’écris ces lignes. La guerre terrestre commencera au Liban et s’étendra à partir de là.

Tout comme en Ukraine, le danger imminent est que la guerre entre Israël et l’Iran attire des puissances militaires plus importantes comme les États-Unis et la Russie.

Les gens écartent cette éventualité parce que leur conception moderne de la guerre mondiale doit changer ; cette guerre mondiale ne se déroulera pas exactement comme celles du passé.

Cette fois, les armes de destruction massive seront financières et axées sur les ressources et les populaces plutôt que nucléaires. Si l’Iran entreprend de bloquer le détroit d’Ormuz (ce que je crois imminent), les Américains peuvent subir des préjudices financiers en raison des pénuries d’énergie et des hausses du prix de l’essence, même si nos soldats ne sont pas déployés pour combattre.

Il y a aussi la question de l’ouverture de nos frontières et du nombre de terroristes potentiels qui sont entrés aux États-Unis pendant la période d’immigration illégale de l’administration Biden. Combien d’attentats (ou d’attentats sous faux drapeau) sont en train d’être organisés en ce moment même ?

Les conflits régionaux pourraient s’étendre et durer une décennie ou plus. Tout cela aboutit à une guerre mondiale, mais il se peut qu’elle ne soit jamais déclarée officiellement comme telle. Il y aura peut-être un événement nucléaire limité quelque part, peut-être un faux drapeau ou une frappe limitée. Mais une guerre nucléaire n’est pas nécessaire pour créer le genre de chaos que les globalistes recherchent.

Les gens doivent également comprendre que les puissances en place risquent beaucoup si une guerre dégénère en échange nucléaire. S’il leur était si facile de lancer des ogives, d’anéantir la majorité de la population humaine et d’établir ensuite une dynastie mondiale, ils l’auraient fait depuis longtemps.

Une guerre mondiale d’une telle ampleur est par nature imprévisible. Les élites (les États) ont dépensé des milliers de milliards de dollars et la majeure partie du siècle dernier pour construire le réseau de surveillance et de contrôle le plus complexe de l’histoire. Il serait insensé de tout réduire en cendres en un clin d’œil, et je doute fort que ce soit leur plan. Ils s’exposeraient, ainsi que leur héritage, au risque d’être effacés à jamais.

Cela signifie-t-il que je vais ignorer la possibilité d’un événement nucléaire ? Non. Je garderai toujours cela à l’esprit et je me préparerai au cas où. Une simple bombe nucléaire déclenchée n’importe où à l’ouest de votre maison pourrait entraîner des retombées radioactives qui mettraient environ trois à quatre semaines à se dissiper. Cela dit, le danger de ces scénarios pourrait être surestimé.

Voici un fait intéressant à méditer : Le gouvernement américain a testé au moins 1 050 engins nucléaires explosifs au fil des décennies. Environ 216 d’entre eux étaient des essais atmosphériques qui ont entraîné des retombées massives dans tout le pays. Certaines personnes situées à proximité ont été malades pendant de nombreuses années à la suite de ces essais, mais ceux-ci n’ont pas entraîné de décès massifs du jour au lendemain. Peut-être qu’à une distance modérée, ces armes ne sont pas aussi dangereuses qu’on veut nous le faire croire ?

L’effet le plus important des armes nucléaires ne réside pas seulement dans les dommages causés aux infrastructures nationales, mais aussi dans les perturbations psychologiques de masse. Le système économique serait immédiatement ébranlé par une seule frappe, qui pourrait avoir lieu n’importe où dans le monde. Une seule bombe atomique en Ukraine enverrait des ondes de choc sur des marchés déjà instables. La chaîne d’approvisionnement et l’approvisionnement alimentaire pourraient être rapidement perturbés.

Si les globalistes voulaient accélérer l’effondrement de la planète, ils n’auraient pas besoin d’une guerre nucléaire, mais seulement d’un engin bien placé.

Le plus grand danger de la troisième guerre mondiale n’est pas l’échange nucléaire, mais les changements perturbateurs que subissent les sociétés lorsqu’un conflit inspire une peur de masse. Le totalitarisme est beaucoup plus facile à instaurer au cours d’une telle guerre. La liberté d’expression est souvent supprimée et la critique du gouvernement est souvent criminalisée. Les personnes qui se rebellent sont accusées de « travailler avec l’ennemi ». La conscription militaire est généralement appliquée et les jeunes sont envoyés mourir à l’étranger pour une conflagration qui n’a pas de sens.

L’économie plonge et la chaîne d’approvisionnement se resserre. Le contrôle des prix et le rationnement sont mis en place. Les marchés noirs prospèrent, mais ceux qui y participent sont agressivement ciblés par le gouvernement. Dans le cas des États-Unis, une révolution armée dans de nombreux États est une certitude.

La planification publique devrait se concentrer davantage sur ces éventualités et moins sur les images hollywoodiennes de l’apocalypse.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone