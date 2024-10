Par Andrew Korybko. Source : L’Allemagne a finalement maximisé son soutien militaire à l’Ukraine (substack.com)

Soit la Russie gagnera de manière décisive, soit on lui proposera un cessez-le-feu plus généreux qu’elle acceptera pour des raisons pragmatiques, soit ses ennemis «intensifieront dangereusement pour désamorcer» à mesure que l’Occident prendra de plus en plus de retard dans leur «course à la logistique» à la «guerre d’usure».

Bild a cité des documents internes du ministère de la Défense pour indiquer que l’Allemagne a finalement atteint le maximum de son soutien militaire à l’Ukraine et ne donnera plus d’équipement lourd, ce qui survient environ six semaines après que le ministre polonais de la Défense a effectivement dit la même chose sur le soutien de son pays. Le mois dernier, le cabinet fédéral a détaillé « les armes et le matériel militaire que l’Allemagne envoie à l’Ukraine », ce qui, selon lui, s’élève à 28 milliards d’euros d’aide déjà fournie ou engagée pour les années à venir.

La Pologne et l’Allemagne ont fait beaucoup plus pour l’Ukraine à cet égard que la plupart des pays, de sorte que le fait qu’elles aient déjà maximisé leur soutien suggère que l’Occident dans son ensemble pourrait bientôt envisager sérieusement de geler le conflit. Après tout, la Russie est déjà loin devant l’OTAN dans la « course à la logistique » et la « guerre d’usure », même Sky News a rapporté candidement plus tôt cette année que la Russie produisait trois fois plus d’obus que l’OTAN pour un quart du prix.

Le mois dernier, CNN a partagé un aperçu de la gravité de la situation en Ukraine, ce qui coïncide avec l’intérêt croissant du public occidental et même d’une partie de son élite pour réduire les pertes de leur camp en explorant une solution politique à la guerre par procuration entre l’OTAN et la Russie en Ukraine. « La capture de Pokrovsk par la Russie pourrait remodeler la dynamique du conflit » chaque fois qu’il se produira, il s’ensuit donc naturellement qu’ils voudraient soit devancer cela, soit trouver un moyen de geler le conflit par la suite.

Le défi est cependant que la Russie n’envisagera pas un cessez-le-feu tant que l’Ukraine continuera d’occuper Koursk et le Donbass, dont Kiev n’est pas prêt à se retirer en tant que « geste de bonne volonté », risquant ainsi le scénario d’un effondrement des lignes de front en raison de la combinaison de l’attrition et des nouvelles tactiques de la Russie. Dans ce cas, la Russie pourrait tenter d’expulser l’Ukraine du reste de la région de Zaporozhye à l’est du Dniepr, y compris sa ville éponyme d’environ 750 000 habitants.

Il est également possible que la Russie s’installe dans la région orientale de Dnipropetrovsk (« Dnipro ») bien qu’elle n’ait aucune revendication sur celle-ci pour contraindre l’Ukraine à se retirer de l’est de Zaporozhye et de sa capitale éponyme et/ou pour pousser la ligne de contact (LOC) aussi loin que possible avant de la geler. Cette tactique pourrait également permettre à la Russie d’ouvrir un front sud dans la région de Kharkov pour compléter les fronts de l’est et du nord. Le pire scénario pour l’Ukraine est celui d’attaques simultanées le long de ces trois axes.

La Pologne et l’Allemagne ayant déjà pratiquement puisé, à moins qu’elles ne puisent dans le reste de leurs réserves qu’elles ont jusqu’à présent préservées pour répondre à leurs exigences minimales de sécurité nationale, cette séquence d’événements est certainement possible. Elle ne pourrait être devancée que par une proposition de cessez-le-feu comparativement plus généreuse de la part de l’Occident qui suscite l’intérêt du Kremlin, de la retenue russe ou de l’Ukraine et/ou de l’Occident « qui s’intensifient pour désamorcer la situation ».

La première pourrait voir l’Occident faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle se retire de la région orientale de Zaporozhye, la seconde pourrait être due au fait que la Russie ne veut pas risquer d’étendre excessivement sa logistique militaire, et la troisième pourrait impliquer une provocation nucléaire, le déploiement officiel de l’OTAN en Ukraine et/ou une attaque contre la Biélorussie. Parmi les facteurs pertinents, citons le moment de toute percée russe potentielle et le résultat des élections américaines, qui pourraient tous deux influencer l’Ukraine et/ou l’Occident, peut-être même de différentes manières.

Tout ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que l’Ukraine ne peut pas dépendre d’une aide militaire supplémentaire après que l’Allemagne vient de rejoindre la Pologne pour se retirer de la « guerre d’usure ». À moins qu’ils ne puisent dans leurs réserves ou que d’autres n’interviennent (s’ils ont encore beaucoup à donner), quelque chose de révolutionnaire pourrait bientôt se produire, bien qu’il reste à voir si c’est positif ou négatif. Soit la Russie gagnera de manière décisive, soit on lui proposera un cessez-le-feu plus généreux qu’elle acceptera pour des raisons pragmatiques, soit ses ennemis « intensifieront dangereusement pour désamorcer ».