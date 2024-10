Le déploiement du THAAD militaire américain en Israël…ou la guerre qu’il nous prépare

Par Andrew Korybko. Sur Quelle est l’importance du déploiement du THAAD des États-Unis en Israël ? (substack.com)

Quelque chose de grand est en train de se produire, et quoi qu’il en soit, il y a maintenant une chance accrue que les États-Unis s’impliquent directement dans la guerre contre l’Iran.



Le Pentagone a confirmé qu’il enverrait près de 100 soldats en Israël pour faire fonctionner l’un de ses principaux systèmes de défense aérienne, le Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), dont il ne possède que sept au total. Cela précède les représailles attendues d’Israël à la dernière frappe de missile de l’Iran le premier du mois qu’il a menée pour rétablir la dissuasion après l’assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du chef du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah à Beyrouth. Voici ce que signifie cette dernière décision américaine :

1. Israël planifie probablement quelque chose de grand

Les rumeurs ont abondé sur ce qu’Israël prévoit exactement, mais c’est probablement quelque chose de grand et provoquera des représailles au moins proportionnelles de la part de l’Iran, d’où la raison pour laquelle l’État juif autoproclamé a demandé aux États-Unis de déployer l’un de leurs rares THAAD pour aider à le défendre par la suite. Le THAAD est spécialisé dans l’interception des missiles balistiques, de sorte qu’il est possible de deviner qu’Israël et les États-Unis s’attendent à ce que l’Iran réponde par ces moyens. Cependant, le THAAD ne transporte que 48 intercepteurs, de sorte qu’il pourrait être submergé s’il y avait une frappe de saturation.

2. Le Dôme de fer a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir

De nombreux observateurs ont estimé que la dernière frappe de missile de l’Iran a révélé les limites du célèbre Dôme de fer d’Israël. Les images qu’ils ont vues et la réaction de panique d’Israël qui a ensuite tenté de dissimuler les dégâts, notamment en arrêtant le journaliste de Grayzone Jeremy Loffredo et en enquêtant ensuite sur lui pour « avoir aidé l’ennemi en temps de guerre » en faisant des reportages, laissent peu de doute sur le fait que c’est le cas. En conséquence, le Dôme de fer a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir, d’où la raison pour laquelle Israël a demandé aux États-Unis de déployer le THAAD pour l’aider.

3. Les États-Unis risquent d’être pris dans la dérive de la mission

Biden avait précédemment promis qu’« aucune botte américaine ne serait sur le terrain » dans la zone de conflit en Asie occidentale, mais il est revenu sur sa parole après que son administration a approuvé ce dernier déploiement. Les États-Unis risquent donc d’être pris dans une dérive de la mission, car les décideurs politiques bellicistes pourraient maintenant faire valoir qu’il vaut la peine d’intensifier ce déploiement à la poursuite d’intérêts nationaux perçus après que cette ligne psychologique vient d’être franchie. Ils pourraient ne pas réussir, et c’est peut-être tout ce qui est envoyé, mais d’autres déploiements ne peuvent pas non plus être exclus.

4. L’équipe THAAD est un fil-piège de l’escalade

S’appuyant sur ce qui précède, l’équipe THAAD est un déclencheur d’escalade, car tout mal qui pourrait leur arriver en tentant d’intercepter les représailles attendues de l’Iran à l’attaque présumée d’Israël pourrait servir de prétexte aux États-Unis pour frapper l’Iran et/ou déployer plus de troupes dans la zone de conflit. Alors que cette décision est vendue au public comme « défendant Israël » et « dissuadant l’Iran », les décideurs politiques comprennent néanmoins très bien ce qui est vraiment en jeu, mais ils minimisent les dangers pour éviter le tollé public.

5. Les liens entre Israël et les États-Unis restent forts malgré les problèmes

Enfin, le déploiement du THAAD par les États-Unis montre que les liens interétatiques restent forts malgré la rivalité bien connue entre Bibi et Biden, qui a vu Biden soutenir l’appel du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, en faveur d’un changement de régime contre Bibi au printemps dernier. Que l’on attribue cela aux bureaucraties militaires, diplomatiques et de renseignement permanentes des États-Unis (« État profond ») qui apprécient toujours leurs intérêts géostratégiques mutuels perçus ou à la puissance du lobby israélien, le fait est que cela témoigne de la résilience de leurs liens.

