Les mondialistes retirent leur masque et c’est un mauvais signe… (Brandon Smith)

Par Brandon Smith

Vous souvenez-vous de la dernière fois où les mondialistes ont enlevé le masque ? Il n’y a pas si longtemps, mais certains ont peut-être déjà oublié comment le monde occidental a presque perdu toute liberté individuelle sous prétexte d’une urgence sanitaire exagérée. Lorsque les mondialistes sont honnêtes sur ce qu’ils veulent vraiment, cela coïncide généralement avec une calamité artificielle.

Au cours des deux années qui ont suivi l’échec de la pandémie de COVID, j’ai affirmé que les organisations mondialistes tentaient de se regrouper autour d’un nouveau plan. Les faits suggèrent que ces personnes ont subi une révélation choquante après leur tentative d’instaurer une tyrannie médicale perpétuelle. Ils ont réalisé qu’ils n’avaient pas autant de contrôle sur le flux d’informations et le discours public qu’ils le pensaient à l’origine.

Même avec une censure à spectre complet utilisant des algorithmes pour enterrer les données contraires, même avec la force totale du gouvernement s’associant aux médias sociaux pour faire taire la dissidence, même avec la menace d’un exil économique pour quiconque refuserait de prendre une série régulière de piqûres d’ARNm, ils ont encore échoué. La vérité sur le taux de mortalité par infection (TMI) minimal de Covid s’est encore répandue, de même que les données prouvant l’inutilité des mandats et des confinements. Ils ne pouvaient rien y faire.

Leur ticket d’or pour un contrôle total était de pousser le concept de passeport vaccinal ; les médias alternatifs ont écrasé cet agenda comme un cafard pestilentiel. Si le passeport avait été un succès, nous n’aurions pas cette conversation aujourd’hui. Tout le monde aurait peur de voir son passeport annulé. Tout le monde aurait peur de perdre son accès à l’économie pour avoir dit la mauvaise chose. Tout le monde aurait peur d’être forcé à aller dans des camps de covidés (qui étaient en fait un véritable programme). Ou encore, nous serions au cœur d’une guerre civile sanglante.

Les événements de 2020 avaient pour but d’initier le coup d’État ultime contre l’humanité. Les mondialistes ont admis leurs plans à maintes reprises. Klaus Schwab et le Forum économique mondial ont fièrement déclaré que le covid était le catalyseur de la « grande remise à zéro » et de la « quatrième révolution industrielle » (sic). Ils ont affirmé que les blocages n’étaient qu’un début et que la restriction radicale de nos libertés s’étendrait également au changement climatique.

Ils pensaient avoir gagné sans tirer un seul coup de feu, mais ce n’est pas si facile. Bien plus de gens sont éveillés et conscients de leurs motivations qu’ils ne le pensaient, et, du moins en Amérique, plus de 50 millions d’entre eux sont armés. Les bouclages sont maintenant terminés, presque personne n’a pris les rappels de vaccin, beaucoup moins de personnes ont pris le vaccin que ce qu’affirme le CDC, et les passeports de vaccin ont été mis en échec. Cette victoire a été rendue possible grâce aux efforts des plateformes de médias alternatifs qui ont contourné la censure des grandes entreprises. C’est aussi simple que cela.

C’est pourquoi le prochain événement sera probablement bien pire en termes d’ampleur et de conséquences, et les mondialistes tentent déjà de rectifier leur erreur précédente de sous-estimer le journalisme citoyen. Ils essaieront de nous faire taire s’ils le peuvent et ils l’admettent ouvertement dans les conférences récentes et les articles grand public. Le masque tombe une fois de plus et cela me laisse penser que quelque chose de très grave est sur le point de se produire.

Comme je l’ai noté en 2023 dans mon article « From Covid To Climate Change : Vehicles For Global Authoritarianism », les mondialistes semblent avoir déplacé leurs efforts les plus tyranniques de la pandémie vers le discours sur le climat. Si vous voulez vraiment savoir ce qu’ils font ces jours-ci, vous devez regarder les conférences sur le climat.

À la fin du mois de septembre, une multitude de sommets sur le changement climatique ont eu lieu, dont un organisé par le WEF à New York, appelé « Sustainable Development Impact Meeting » (réunion sur l’impact du développement durable). Cette réunion a été organisée par le WEF en même temps que l’Assemblée générale des Nations unies. Comme on pouvait s’y attendre, les discussions ont souvent dévié du climat vers les «menaces pour la démocratie» et les plaintes amères sur la «propagation de la désinformation»…et les « falses news » …qui disons-le franchement émanent très souvent des médias mainstream (NDÉ).

John Kerry, ancien candidat démocrate à l’élection présidentielle, ancien tsar du climat sous Joe Biden et participant de longue date au WEF, a dit tout haut ce qu’il y avait de plus silencieux lors du sommet. Il a affirmé que le 1er amendement était un « obstacle » à une bonne gouvernance et empêchait les élites de contrôler le consensus public.

Ses déclarations sont assez flagrantes.

Tout d’abord, le consensus est très surestimé et souvent empoisonné. Le fondement même de la science est qu’elle est toujours sujette à débat en fonction des preuves. Une fois que vous avez imposé un « consensus » (sic), vous avez renoncé à toute diligence raisonnable dans le cadre de la méthode scientifique.

C’est ce qui est apparu clairement lors de la covidie, où le « consensus » a été révélé comme étant totalement fabriqué et où la plupart des affirmations faites par les gouvernements et les « experts médicaux » fantoches se sont avérées fausses. N’oubliez pas que ce sont les mêmes personnes qui ont essayé de vous interdire d’aller dans les parcs et de faire du waterboarding à la plage au nom de « l’aplatissement de la courbe».

Je veux dire, à quel point faut-il être attardé pour croire que les activités de plein air entraînent une transmission virale ? Ce n’est pas de la science, c’est de l’hystérie promue par des gens qui prétendent représenter la science. Il en va de même pour les masques obligatoires, la distanciation sociale, le confinement, etc. Aucune des mesures qu’ils ont appliquées n’était légitime.

Si nous parlons du concept de changement climatique d’origine humaine, l’affirmation d’un consensus scientifique est un mensonge. (Voir l’article ici : Résultats de recherche pour « climat » – les 7 du quebec). Les données suggèrent que le changement climatique d’origine humaine n’existe tout simplement pas. Il n’existe aucune preuve de causalité entre les émissions de carbone et le réchauffement climatique. Rien ne prouve que le réchauffement climatique soit à l’origine de phénomènes extrêmes. Rien ne prouve que notre cycle de réchauffement actuel soit significatif ou unique par rapport aux autres cycles de réchauffement de l’histoire.

En fait, le Washington Post a récemment et accidentellement prouvé le point de vue des médias alternatifs sur le changement climatique en essayant de cartographier l’historique des températures de la Terre sur 450 millions d’années, pour découvrir ce que je dis depuis longtemps : les températures actuelles sont bien plus basses qu’elles ne l’ont été au cours de la majeure partie de l’histoire de la Terre.

Mais la question la plus importante ici est l’affirmation de John Kerry selon laquelle la gouvernance nécessite un contrôle de l’information publique. Le problème fondamental de Kerry est qu’il considère qu’il appartient aux élites et au gouvernement de modérer l’information pour le plus grand bien de tous. Personne ne leur a donné la permission de le faire. Le gouvernement n’existe pas pour créer un consensus.

C’est le peuple qui est aux commandes, John. En tant qu’homme politique, vous n’êtes qu’un fonctionnaire, rien de plus. Vos opinions sur la liberté d’expression n’ont pas d’importance.

Certaines des désinformations les plus flagrantes sont souvent diffusées au public par le gouvernement et ses sources médiatiques approuvées au nom de la « sauvegarde de la démocratie ». Ils mentent constamment. John Kerry est simplement en colère parce que le public a maintenant les moyens de l’exposer, lui et ses acolytes. Si une « démocratie » a besoin de censure pour survivre, alors elle ne vaut pas la peine d’être sauvée.

Enfin et hypocritement, Kerry suggère que la démocratie est « trop lente » pour mettre en œuvre les changements de société qu’il considère comme nécessaires pour créer un consensus et une « unité ». Si le 1er amendement est un « obstacle » à un contrôle de l’information et à une gouvernance plus efficaces, alors lui et ses frères visqueux doivent avoir l’intention de le supprimer. En d’autres termes, il pense que la tyrannie fonctionnerait mieux parce qu’elle est beaucoup plus rapide que d’essayer de manipuler le public avec de la propagande. (C’est ce que nous affirmons depuis des années…le fascisme contemporain origine de la grande bourgeoisie et l’État bourgeois – le gouvernement élu par la bourgeoisie – en est le maître d’oeuvre. NDÉ)

Il ne le dit pas explicitement, mais c’est exactement ce qu’il déduit.

À l’exception de certains discours prononcés par Klaus Schwab au plus fort de la pandémie, les déclarations de Kerry sont peut-être la déclaration la plus ouverte d‘intentions autoritaires mondialistes que j’aie jamais entendue. Il fait tomber le masque et cela m’inquiète.

Ses arguments s’inscrivent dans la lignée d’un certain nombre d’articles publiés ces deux derniers mois par les médias de l’establishment. Le New Yorker vient de publier un article intitulé « Est-il temps de brûler la Constitution ? Le New York Times a publié un traité intitulé « La Constitution est sacrée. Est-elle aussi dangereuse ? Il a également rédigé un article soulignant les avantages potentiels de gouvernements despotiques dans des pays comme le Brésil, qui menacent de fermer l’accès public à X (Twitter) d’Elon Musk afin d’obliger le site à censurer les comptes des citoyens. Ces personnes sont sur le pied de guerre pour convaincre le public que la liberté d’expression est une menace.

Lorsque les élitistes politiques et leurs laquais commencent à s’attaquer à la liberté d’expression, c’est généralement en préparation d’une crise majeure qu’ils espèrent utiliser comme moyen d’éliminer les libertés publiques. La liberté d’expression est la liberté la plus importante parce qu’elle permet à la population de discerner, par le débat, quelle est la vérité et ce qu’il faut faire à ce sujet.

Les mondialistes pensaient avoir la mainmise sur l’information pendant la guerre froide, mais ils se sont trompés. Ils ne referont pas la même erreur. Quelle que soit la prochaine crise, ils chercheront certainement à réduire au silence les médias alternatifs et toutes les plateformes de médias sociaux rebelles avant d’aller de l’avant.

Source : Alt-Market via Activistpost.com

