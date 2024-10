Par Robert Bibeau.

Il y a un mantra réactionnaire et opportuniste sur lequel le vaste camp du capital mondial, les axes militaires belliqueux de l’Atlantique (OTAN) et du Pacifique (Chine-Russie), et toutes les factions de la gauche et de la droite bourgeoise font consensus celui du frauduleux « droit de l’entité sioniste israélienne à se défendre« . (sic) Examinons comment s’exprime ce soi-disant « droit de l’agresseur de tuer pour se défendre« . Depuis 1947, l’ONU – cet organisme de la mondialisation capitaliste – a soutenu l’entité sioniste (Israël) dans ses efforts pour coloniser la terre de Palestine; dans ses efforts pour exproprier les biens et la terre de la population palestinienne et pour l’exterminer. L’ONU, et les superpuissances militaires mondialisées, ont soutenu l’entité sioniste-fasciste dans ses efforts pour chasser des millions de Palestiniens de leurs villages et de leurs villes; dans ses pogroms pour massacrer sans vergogne la population palestinienne et gazaoui (voir nos articles : Résultats de recherche pour « gaza » – les 7 du quebec).

Depuis 77 années, le « droit de tuer de l’entité sioniste-israélienne« , lui a permis d’effectuer, au nom des puissances impériales, des bombardements meurtriers contre le Liban, l’Égypte, la Syrie, la Libye, l’Irak, la Jordanie, l’Iran, le Yémen, etc. La colonie israélienne est en guerre avec tous ses voisins depuis 77 ans et le sera encore pour des années tant que les puissances impériales qui la soutiennent n’auront pas été annihilée. La classe prolétarienne internationaliste ne reconnaît nullement l’expropriation et la partition de la terre de Palestine sans l’accord du peuple Palestinien, et ne reconnaît nullement la création de l’entité coloniale israélienne sur les terres du peuple Palestinien. La classe prolétarienne internationale ne reconnaît pas « le droit de tuer de l’entité sioniste israélienne« . Dans l’article ci-dessous le chroniqueur Andrew Korybko présente les arguments de l’axe militaire du Pacifique (Chine-Russie) pour soutenir « le droit d’occuper et de tuer de l’agresseur sioniste israélien » que la communauté internationale présente frauduleusement comme « le droit de l’entité militaire sioniste israélienne de se défendre et de vivre en sécurité« …sous la guerre perpétuelle. Le deuxième article ci-dessous présente le compagnonnage économique de la Russie avec l’agresseur sioniste

Pourquoi la Chine a-t-elle appelé à prêter attention aux «préoccupations en matière de sécurité» d’Israël ?

Par Andrew Korybko. Sur Pourquoi la Chine a-t-elle appelé à prêter attention aux « préoccupations raisonnables en matière de sécurité » d’Israël ? (substack.com)

La dynamique militaro-diplomatique de ce que l’on peut maintenant décrire comme la guerre régionale de la résistance israélienne (sic) s’est déplacée contre cette dernière, de sorte que la Chine risque de perdre de l’influence si elle ne recalibre pas sa politique (opportuniste NDÉ).

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning , a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que « les droits nationaux légitimes du peuple palestinien doivent être réalisés et les préoccupations raisonnables d’Israël en matière de sécurité doivent être prises en compte ». Elle l’a ensuite répété en réponse à un journaliste de Bloomberg qui lui demandait plus tard s’il avait bien entendu ses commentaires à ce sujet. La raison pour laquelle ils ont demandé confirmation est que cela représente un changement dans la perception populaire de la rhétorique chinoise.

Bien que Mao ait affirmé que « cela a été la position constante de la Chine », les médias et les responsables de son pays ont sévèrement critiqué la campagne militaire d’Israël à Gaza au cours de l’année écoulée, malgré les raisons liées à la sécurité, que Pékin a sous-entendues déraisonnables. Cette approche tacite a permis à la République populaire de se présenter comme un champion (opportuniste NDÉ) de la cause palestinienne et ainsi de gagner plus de soutien parmi la population à majorité musulmane de la région.

Ses calculs semblent maintenant changer après les frappes dévastatrices d’Israël contre le Hezbollah au cours du mois dernier, le chef adjoint de ce groupe approuvant un cessez-le-feu pour la première fois sans le conditionner à l’arrêt de la campagne de Gaza, et les rapports sur des pourparlers secrets américano-arabes avec l’Iran sur un cessez-le-feu régional. La dynamique militaro-diplomatique de ce que l’on peut maintenant décrire comme la guerre régionale de la résistance israélienne (sic) s’est donc déplacée contre cette dernière, de sorte que la Chine risque de perdre de l’influence si elle ne recalibre pas sa politique (opportuniste).

Les observateurs devraient se rappeler que sa rhétorique (opportuniste) auparavant dure n’a jamais été suivie d’actions contre Israël telles que des sanctions, et que tout a toujours été formulé de manière à laisser ouverte la possibilité de modifier son approche avec souplesse si les circonstances l’exigeaient, comme c’est sans doute le cas actuellement. Il en va de même pour la Russie, dont les médias et les responsables ont également sévèrement critiqué Israël, même si (les opportunistes du) Kremlin ne l’a jamais sanctionné ni même symboliquement désigné comme un « pays inamical ».

Tous deux ont également parlé de l’importance d’assurer la sécurité d’Israël (L’État militariste agresseur. NDÉ), avec un exemple de la Chine ici et de la Russie ici, mais de telles déclarations ont été éclipsées par leurs critiques sévères jusqu’à présent. Cependant, les tables militaro-diplomatiques ont changé de manière décisive au cours du mois dernier, de sorte qu’ils ne veulent plus être associés autant à ce qui est de plus en plus considéré comme le camp perdant, car cela pourrait rendre plus difficile pour eux d’être invités par Israël à des pourparlers de paix s’ils se déroulent dans un format multilatéral.

La seule façon de contrer ces perceptions opportunistes est de réaffirmer haut et fort le caractère raisonnable des préoccupations d’Israël en matière de sécurité. La Chine et la Russie ont chacune des liens politiques avec la Résistance, même si ceux de l’Iran dépassent de loin les leurs, et ces groupes pourraient vouloir qu’ils soient présents d’une manière ou d’une autre lors des négociations de paix avec Israël, bien qu’il soit peu probable qu’Israël soit d’accord à moins d’être convaincu qu’ils respectent ses intérêts. Après tout, il est maintenant mieux placé pour dicter ses conditions, de sorte qu’il peut être sélectif quant aux personnes qui assistent à de telles discussions.

Il est également possible qu’Israël négocie bilatéralement avec chacun des groupes de résistance qu’il combat ou s’appuie sur la médiation arabo-américaine au lieu de reproduire le format ukrainien de multilatéralisation du processus de paix, excluant ainsi complètement la Chine et la Russie. Même dans ce cas, cependant, leur changement de rhétorique – ou plutôt, la réaffirmation bruyante de déclarations (opportunistes NDÉ) éclipsées – serait toujours bénéfique en les rapprochant du camp vainqueur afin de mieux se préparer pour l’avenir régional de l’après-guerre.