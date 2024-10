http://mai68.org/spip3/spip.php?article1641

Massacre à huis clos : Israël vise essentiellement des civils !

Un an après le 7 octobre : la guerre sans fin d’Israël

QG – 14 octobre 2024 – J. Baud, T. Tahani, K.E. Bitar

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

La situation à Gaza et au Liban. Autour d’Aude Lancelin étaient présents : Jacques Baud, ancien colonel du renseignement suisse, auteur « d’Opération déluge d’Al-Aqsa » chez Max Milo, Karim Emile Bitar, directeur de recherches à l’IRIS, et Taoufiq Tahani, président d’honneur de l’Association France Palestine.

__________________________________

Investigation sur les crimes de guerre à GAZA (vidéo VOSTFR) http://mai68.org/spip3/spip.php?article1631

Investigating war crimes in Gaza

Al Jazeera Investigations – 12 octobre 2024

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Ce long métrage d’enquête de l’unité d’enquête d’Al Jazeera expose les crimes de guerre israéliens dans la bande de Gaza à travers des photos et des vidéos postées en ligne par les soldats israéliens eux-mêmes pendant ce conflit qui a duré un an.

L’unité d’enquête a constitué une base de données de milliers de vidéos, de photos et de publications sur les réseaux sociaux. Dans la mesure du possible, elle a identifié les affiches et les personnes qui y apparaissaient.

Le matériel révèle une série d’activités illégales, allant de la destruction et du pillage injustifiés à la démolition de quartiers entiers et au meurtre.

Le film raconte également l’histoire de la guerre à travers les yeux de journalistes palestiniens, de défenseurs des droits de l’homme et de simples habitants de la bande de Gaza. Il expose également la complicité des gouvernements occidentaux, en particulier l’utilisation de la RAF Akrotiri à Chypre comme base pour les vols de surveillance britanniques au-dessus de Gaza.

« L’Occident ne peut pas se cacher, il ne peut pas prétendre ignorer. Personne ne peut dire qu’il ne savait pas », déclare l’écrivaine palestinienne Susan Abulhawa. Il s’agit du « premier génocide en direct de l’histoire… Si les gens sont ignorants, ils le sont volontairement », dit-elle.

________________________________________

Allemagne : Des milliers de manifestants pro-Gaza poursuivis pour antisémitisme

______________________________________________________________