Israel – Le mystère dévoilé – Un film documentaire de David Sorensen

Afin d’offrir une vue d’ensemble sur le conflit au Proche-Orient, Kla.TV publie le dernier film de David Sorensen. Les secrets bouleversants que ce documentaire révèle, avec beaucoup d’images originales et de témoignages, jettent une lumière crue sur ces organisations criminelles qui – selon Sorensen – se sont toujours cachées derrière l’État d’Israël et le Hamas. Ce film montre sans ménagement le terrible visage des élites sataniques qui veulent instaurer un gouvernement mondial unique et ne reculent devant aucune violence. Un film qui ouvre les yeux en ces temps troublés et que personne ne devrait manquer !

Note importante : Kla.TV tient à préciser que la mention des personnes, du contexte et des interrelations cités dans cette émission n’a pas pour but d’inciter le téléspectateur à porter un jugement antisémite. Même si les personnes et les groupes d’intérêts mentionnés dans cette émission agissent sous le drapeau du gouvernement israélien et se font passer pour des Juifs, chaque téléspectateur devrait garder à l’esprit que la violence, quel que soit le camp qui l’exerce, ne doit en aucun cas inciter à des jugements racistes. Car souvent, après une enquête plus approfondie, on peut constater ce qui suit : Les personnes qui se retrouvent dans le champ de vision du public grâce au journalisme d’investigation détournent l’attention de leurs actes de violence en utilisant leur groupe religieux ou leur nation comme bouc émissaire ou bouclier. La haine et la violence qui en découlent sont ainsi délibérément dirigées de manière illégale vers la communauté religieuse ou la nation. Le fait que, dans de nombreux cas, on n’a pas du tout affaire à de vrais juifs ou à de vrais adeptes d’autres religions, mais à une idéologie luciférienne, est expliqué en détail dans les émissions en allemand « Wider Rassismus und Verschwörung (Contre le racisme et la conspiration) » (voir : www.kla.tv/23509 ) et « Das Geheimnis der Obelisken (Le secret des obélisques) » (voir : www.kla.tv/14340). Ce documentaire démontre également précisément ce lien de cause à effet. Comme le dit aussi la Bible en Apocalypse 2.9 : « …ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan ».

David Sorensen : Je suis David Sorensen de StopWorldControl.com. Je vous présente des vérités et des réalités qui sont extrêmement difficiles à comprendre, des informations qui vont nous choquer au plus haut point parce qu’elles remettent en question tout ce que nous croyons, bouleversent notre monde et révèlent quelque chose de si maléfique que c’en est presque incompréhensible. Pourtant, c’est la vérité. Si nous voulons que ce monde devienne meilleur, nous ne pouvons pas nous permettre de nier des réalités évidentes. Nous devons avoir le courage et la sincérité de regarder la vérité en face. Je vous invite à avoir ce courage et cette sincérité en regardant ce film. Ce sera difficile. Ce sera un véritable défi, mais il mettra également en lumière un aspect extrêmement néfaste de ce monde, dont chaque être humain doit être conscient. Plusieurs anciens membres des forces de défense israéliennes se sont manifestés parce qu’ils sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe en Israël. Ils témoignent du fait que l’armée israélienne est l’armée de haute technologie la plus avancée au monde. Ils révèlent également que les frontières entre Israël et Gaza sont les plus sécurisées au monde. Des capteurs de haute technologie alertent les forces de défense israéliennes dès qu’un petit animal s’approche des frontières. Pourtant, des centaines de combattants du Hamas ont pu non seulement s’approcher de la frontière, mais aussi faire sauter les clôtures, pénétrer sur le territoire israélien et commencer à détruire des maisons, à incendier des villages et à tuer des Israéliens sans aucun semblant de défense de la part de l’armée israélienne. Il s’avère que peu de temps avant cette attaque, le gouvernement avait ordonné le retrait de toute présence militaire dans cette zone. Le Hamas a littéralement obtenu un laissez-passer pour s’infiltrer et lancer ses opérations. Dans les prochaines vidéos, vous entendrez d’anciens membres des forces de défense israéliennes expliquer qu’il se passe quelque chose de très, très inquiétant en Israël.

Ancien sergent d’opérations d’infanterie : J’ai servi en tant que sergent d’opérations d’infanterie pendant l’opération Bordure protectrice (2014) à Gaza. Je faisais partie du soutien logistique lors de la guerre de Gaza en 2014. Écoutez bien : il n’est pas possible que quelqu’un s’approche de la frontière sans que nous le sachions ! Les observateurs sont assis dans les bunkers et ne peuvent pas bouger les yeux. Ils regardent constamment l’écran. Un pigeon ou une cigogne qui s’approche de la frontière alerte immédiatement toutes les forces du secteur ! Il est impossible qu’ils n’aient pas vu arriver 400 homme avec des tracteurs !

Efrat Fenigson : Le 7 octobre 2023. Je suis Efrat Fenigson et je suis ici pour faire le point sur la guerre entre Israël et le Hamas, qui a commencé ce matin. Apparemment, les forces de défense israéliennes qui devaient être déployées dans la bande de Gaza ont été transférées en Cisjordanie pour des « raisons de sécurité », de sorte que la bande de Gaza est restée inoccupée par les militaires. On dit qu’environ 60 à 80 % de cette zone a été laissé sans les forces de Tsahal qui étaient censées s’y trouver. Il y a un an, une opération militaire a été menée à Gaza pour se préparer à de tels événements et des formations sont organisées en permanence pour ce type de scénarios. Cela soulève de sérieuses questions sur les services de renseignement israéliens. Que s’est-il passé ? Il y a deux ans, des barrières souterraines dotées de capteurs ont été déployées avec succès pour signaler précisément ce type d’intrusion terroriste. Israël possède l’une des armées les plus avancées et les plus sophistiquées. Comment se fait-il qu’il n’y ait eu aucune réaction à la violation de la frontière et de la barrière ? Je ne peux pas comprendre cela. Personnellement, j’ai servi dans les forces de renseignement de l’armée israélienne il y a 25 ans. Selon moi il n’est pas possible qu’Israël n’ait pas été au courant de ce qui se préparait. Un chat se déplaçant le long de la barrière déclenche toutes les forces. Qu’est-il arrivé à l’armée la plus puissante du monde ? Comment se fait-il que les frontières soient restées ouvertes ? Quelque chose ne va pas du tout. Il y a quelque chose de très étrange. Cet enchaînement d’événements est très inhabituel et n’est pas typique du système de défense israélien. Le gouvernement actuel est à mon avis très corrompu, alors que le précédent n’était pas mieux. Il ne s’agit pas pour moi d’avoir une opinion populaire. Ce qui m’importe, c’est de démasquer les forces du mal, où qu’elles soient et qui qu’elles soient. Cette attaque surprise me semble donc avoir été planifiée sur tous les fronts. Si j’étais un complotiste, je dirais que cela ressemble à l’œuvre de l’État profond. On a l’impression que les peuples d’Israël et de Palestine ont été vendus une fois de plus aux puissances supérieures. En même temps, c’est encore très, très difficile à comprendre.

Message vocal anonyme d’un Palestinien chrétien qui a vécu la majeure partie de sa vie à Jérusalem : Comment se fait-il que l’armée la plus puissante, les services de renseignement les plus puissants et les plus sophistiqués du monde, en Israël, permettent à des centaines de combattants du Hamas d’entrer en Israël et de faire tout cela ? Dans cette zone, les combattants du Hamas n’ont rencontré ni l’armée israélienne, ni aucune défense, ni aucune protection, ni quoi que ce soit d’autre. Comme si le gouvernement israélien avait l’intention d’offrir aux combattants du Hamas toute cette région sur un plateau d’argent. Ce n’est pas logique. Israël dispose des services de renseignement les plus sophistiqués, d’une armée puissante, la plus puissante du Moyen-Orient, et il autorise ce genre de choses. Il y a donc plus que cela. Israël a sacrifié son propre peuple, a sacrifié les civils aux frontières de Gaza, a supprimé la protection, a supprimé l’armée et a permis au Hamas de faire ce qu’il a fait.

David Sorensen : Les images suivantes ont été diffusées par le Hamas. On les voit ici placer des explosifs sur les barrières qui sont extrêmement bien protégées par des technologies de pointe, mais il n’y a pas le moindre signe de réaction israélienne. Ils font sauter les clôtures à plusieurs endroits. Ici, vous avez une vue aérienne qui montre comment ils percent et détruisent les infrastructures. Nous pouvons même les voir pénètrer sur le territoire israélien avec leurs véhicules remplis de soldats armés, sans que les forces de défense israéliennes ne tentent de les arrêter de quelque manière que ce soit. Ils ont littéralement reçu un laissez-passer pour entrer en Israël. Ils peuvent même conduire sur les routes d’Israël. Voici une autre vidéo publiée par le Hamas, qui montre comment ils parviennent à faire sauter les barrières de sécurité et à pénétrer en Israël sans entrave. Nous devons comprendre qu’il ne s’agit pas d’une armée massive qui envahit Israël. Il s’agit essentiellement d’un faible nombre de terroristes. L’incroyable puissance militaire d’Israël aurait pu les arrêter en un clin d’œil. Mais ils ne l’ont pas fait. Que se passe-t-il donc réellement ? Pourquoi les forces de défense israéliennes n’ont-elles pas réagi lorsque des soldats armés du Hamas sont entrés sur le territoire israélien, faisant sauter des défenses et pénétrant profondément en Israël, commençant à brûler des villages et à tuer et kidnapper des gens ? Pourquoi l’armée israélienne a-t-elle été retirée de toute cette zone juste avant l’attaque ? Pourquoi les grands médias ont-ils reçu l’ordre de ne pas être honnêtes avec le public ? Et pourquoi ont-ils attendu 12 heures pour informer Israël ? Il est clair qu’il se passe quelque chose de très, très infâme, une opération criminelle au niveau gouvernemental de la pire espèce. La question est de savoir quel est leur programme. Quel est l’objectif ? Je pense que cette lettre, envoyée par la coalition gouvernementale israélienne au Premier ministre Netanyahu, apporte la réponse. Il en ressort qu’ils exigent une invasion immédiate de Gaza et une prise de contrôle complète de toute cette région qui a appartenu au peuple palestinien au cours des dernières décennies. Et en effet, nous voyons qu’Israël réagit immédiatement et fait quelque chose qu’il voulait faire depuis des décennies. Une attaque totale contre Gaza, où vivent deux millions et demi de Palestiniens innocents. Des familles comme vous et moi : des mamans, des papas, des enfants, des grands-pères, des grands-mères, tout simplement de belles personnes. Ils sont bombardés. Ils sont assassinés en masse. Il s’agit d’un homicide de la pire espèce.Et cette invasion du Hamas est l’excuse parfaite pour y parvenir.

Ce que tout le monde devrait savoir, c’est que plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont des enfants de moins de 15 ans. Cela signifie qu’Israël bombarde aujourd’hui plus d’un million de jeunes enfants…

La destruction qui se déchaîne sur deux millions et demi de familles – mères, pères, enfants, grands-pères, grands-mères, oncles et nièces. J’utilise ces mots pour faire passer mon message. Ce sont des êtres humains. Ce sont des personnes qui vivent à Gaza et qu’Israël est en train d’exterminer. Ils détruisent des milliers et des milliers de familles sous prétexte d’une attaque du Hamas. En outre, Israël a coupé l’eau, l’électricité, le gaz et la nourriture à ces deux millions et demi de personnes. Ici, nous pouvons voir l’obscurité totale dans toute la région de Gaza. Des centaines de milliers de familles sont privées d’eau potable, d’électricité, de gaz et de nourriture.

Ce qui est vraiment inquiétant, c’est que moins de deux semaines avant qu’Israël ne lance son attaque sur Gaza, dans le but de l’éliminer définitivement, Netanyahu a montré une carte lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Cette carte s’appelle le nouveau Moyen-Orient. En ce qui concerne Israël, les régions palestiniennes ont été complètement supprimées. Il n’y a plus aucun signe d’une quelconque présence palestinienne sur la carte du nouveau Moyen-Orient que Netanyahou a montrée moins de deux semaines avant de lancer son attaque contre Gaza. A chaque opération sous faux pavillon, c’est toujours le même principe. Une entité veut commettre un crime horrible mais ne veut pas être blâmée pour cela. Ils doivent donc utiliser une autre entité pour rejeter la faute sur elle. Dans ce cas, il est très clair qu’ils utilisent le Hamas. Le Hamas est censé être le mauvais acteur et tout ce qu’Israël fait, c’est se défendre. Ils ont donc maintenant le droit de faire ce qu’ils voulaient faire depuis des décennies, éradiquer complètement la bande de Gaza et commettre d’horribles homicides sur le peuple palestinien. La question qui se pose alors est la suivante pourquoi le Hamas coopérerait-il avec Israël ? Dans le prochain clip, nous trouverons probablement la réponse. Le sénateur américain Ron Paul a déclaré devant le gouvernement américain que le Hamas est en fait une organisation créée par Israël, financée par Israël et travaillant pour Israël.

Ron Paul : Si vous regardez l’histoire du hamas, vous constaterez qu’il a été encouragé et lancé par Israël, qui voulait que le Hamas contrecarre Yasser Araphat.

David Sorensen : Les propos du sénateur Ron Paul sont confirmés par un homme appelé Ronald Bernard. Il a travaillé à un niveau élevé au sein de ce que l’on appelle les élites financières, les plus riches et les plus puissants de ce monde, qui contrôlent le théâtre mondial dans les coulisses. Il explique comment les organisations terroristes sont essentiellement financées par les mêmes sources qui financent également les organisations censées combattre ces terroristes.

Ronald Bernard : Ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’ils sont impliqués dans les flux financiers. Ce sont vos clients. Les gouvernements doivent également traiter avec les multinationales, les services secrets et ce qu’on appelle aujourd’hui les organisations terroristes. Ils reçoivent comme clients tous les groupes qui ont à faire avec les grosses sommes d’argent. C’est alors que l’on commence à voir les liens. Ils pourraient donc, comme vous venez de le dire, être cloisonnés en termes de connaissances. Mais comme je suis au milieu, je vois comment ils sont en relation les uns avec les autres. On voit que l’argent vient de tel endroit, puis va à tel autre, etc. On obtient de plus en plus d’informations et donc une vue d’ensemble de ce qui se passe réellement. Journaliste : Faut-il satisfaire tous ces groupes, y compris les organisations terroristes ? Vous essayiez de satisfaire tout le monde ? Ronald Bernard : Oui. Journaliste : Mon Dieu ! Ronal Bernard : C’était mon travail. Journaliste : Garder tous les fers au feu. Ronald Bernard : Oui, en effet. L’une des choses que j’ai découvertes, et que j’ignorais auparavant, concerne les services secrets. Vous pensez qu’ils sont là pour servir et protéger un peuple, un pays, etc., mais ils se révèlent en fait être des organisations criminelles. Pour être plus précis, le système est très complexe. Il s’agit de financer des guerres, de créer des guerres donc de créer beaucoup de misère dans ce monde, beaucoup de conflits Et puis je me dis : si seulement les gens savaient ce qu’est vraiment le monde. Les services secrets ne reculent devant rien. Mais ils ont aussi leurs flux financiers car s’ils font le commerce de drogues, d’armes ou même de personnes, tout cet argent doit bien aller quelque part. Tout doit être financé. Journaliste : Pourriez-vous confirmer que c’est bien le cas ? Tous ? Ronald Bernard : Tous !

David Sorensen : Vous pouvez visionner l’intégralité de l’entretien avec Ronald Bernard sur le site web de la Commission européenne : site web Stopworldcontrol.com/bernard. Il explique beaucoup mieux ce qui se passe réellement dans notre monde dans les coulisses du théâtre de marionnettes qui est présenté au public. Parce que c’est un théâtre de marionnettes en effet !

Efrat Fenigson : Cette attaque surprise semble avoir été planifiée sur tous les fronts.

Ancien sergent d’opération d’infanterie : Il est impossible qu’ils n’aient pas vu 400 hommes arriver avec des tracteurs !

