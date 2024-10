La véritable histoire du complot du 7 octobre 2023 en Palestine arabe occupée

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

«Que le chat soit blanc, que le chat soit noir, s’il attrape des souris, c’est un bon chat» (Deng Siaoping-1982).

Ce mantra opportuniste, à peine digne d’un enfant attardé et d’une indigence idéologique absolue a constitué l’essentiel de la contribution idéologique du «petit timonier» Siaoping à l’évolution de la pensée chinoise et universelle et la pierre d’assise de toute l’idéologie officielle des gouvernements chinois depuis le passage de la phase maoïste de la révolution bourgeoise chinoise à sa phase impérialiste compradore, et à la veille de prétendre à l’hégémonie mondiale: «le vizir chinois souhaite devenir calife à la place du calife américain».

Ainsi, la Chine est passée de la philosophie maoïste d’une «révolution bourgeoise» pro social-impérialiste soviétique à une «contre-révolution nationaliste» pro-impérialiste, armée idéologiquement d’une «philosophie» contenue dans ce mantra infantile.

Ce tour de force idéologique n’aura eu d’égal dans l’histoire que celui du christianisme avec son mantra utopiste : «[A] imez-vous les uns les autres » au coeur de la guerre des classes antagonistes, et celui du darwinisme avec «sa sélection naturelle», preuve que « Super Big is Beautiful»…(sic).

Aujourd’hui, l’empire américain nous propose le frauduleux mantra : « Le droit d’Israël de se défendre » (sic)

La politique pro sionazi du gouvernement chinois exprimé par le nouveau «Mao-Tsi Jinping» à travers le mensonge éculé «des préoccupations raisonnables d’Israël en matière de sécurité doivent être prises en compte» est l’application concrète du mantra à l’effet: «qu’un chat soit blanc (les nationalistes islamistes palestiniens), ou qu’un chat soit noir (les nationalistes sionazis « juifs » israéliens), s’il attrape des souris (le gaz palestinien, le pétrole arabe et l’espace vital de la Palestine), c’est un bon chat (pour le capitalisme chinois et mondial)». Voir notre article sur le sujet « Le droit de se défendre » ou « le droit de tuer » ? – les 7 du quebec)…ou nous, nous exprimons ainsi:



« Voici un mantra réactionnaire et opportuniste sur lequel le vaste camp du capital mondial, les axes militaires belliqueux de l’Atlantique (OTAN) et du Pacifique (Chine-Russie), et toutes les factions de la gauche et de la droite bourgeoise font consensus, celui du frauduleux «droit de l’entité sioniste israélienne occupante de se défendre« . (sic) Examinons comment s’exprime ce soi-disant «droit de l’occupant israélien de tuer les peuples arabes et la résistance à l’occupation pour se défendre« . Depuis 1947, l’ONU – cet organisme de la mondialisation capitaliste – a soutenu l’entité sioniste israélienne dans ses efforts pour coloniser la terre de Palestine; dans ses efforts pour exproprier les biens et la terre de la population arabe et pour l’exterminer. L’ONU, et les superpuissances militaires mondialisées, ont soutenu l’entité sioniste israélienne dans ses efforts pour chasser des millions d’arabes de leurs terres ancestrales, et dans des pogroms pour massacrer la population arabe-palestinienne (voir nos articles à ce sujet: Résultats de recherche pour « gaza » – les 7 du quebec). »

L’actualité nous a appris que l’économie capitaliste chinoise carbure en grande partie grâce au pétrole iranien et les terroristes israéliens ont menacé de bombarder le terminal par où transite ce pétrole, menaçant les capitalistes chinois de subir une disette de pétrole, le sang vital de sa machine à plus-value indispensable pour ses préparatifs de guerre contre ses «ennemis» de l’alliance Atlantique (U$/U€/OTAN/Vassaux) qui ont juré leurs loyautés à leurs maîtres américains dans cette guerre mondiale qui est en cours pour s’approprier en exclusivité les esclaves salariés, les matières premières et les marchés.

La propagande démagogique à l’effet que les sionazis israéliens veulent bombarder les «installations nucléaires» Iraniennes inexistantes ailleurs que dans leur «narratif» démentiel, n’est qu’un leurre pour camoufler la vraie menace: bloquer le Détroit d’Ormuz (30% du pétrole mondial) et détruire les terminaux pétroliers iraniens qui alimentent les capitalistes chinois et leurs vassaux.

Cette soumission de la Chine à la propagande démagogique à propos de pseudos «préoccupations sécuritaires» des États-Unis et de leurs mercenaires israéliens qui n’ont fait qu’attaquer, agresser, bombarder les peuples et les pays du Moyen-Orient pour servir leurs plans de domination, de pillage, et de brigandage du pétrole arabe, exposent l’ultime trahison des capitalistes chinois, russes, iraniens, arabes, musulmans, et «démocraties occidentales wokes » à la cause des peuples palestiniens, libanais et arabes…que nous résumons ainsi :

« Depuis 77 années, le « droit de tuer de l’entité sioniste-israélienne », lui a permis d’effectuer, au nom des puissances impériales, des bombardements terroristes contre le Liban, l’Égypte, la Syrie, la Libye, l’Irak, la Jordanie, l’Iran, le Yémen, etc. La colonie israélienne est en guerre avec tous ses voisins depuis 77 ans et le sera encore pour des années tant que les puissances impériales qui la soutiennent n’auront pas été renversées. »

Après avoir «encouragé» certains dirigeants palestiniens, à mener un coup de force militaire contre l’occupant sionazis lors d’une réunion de la «résistance palestinienne» à Pékin en leur promettant «une amitié sans limite» et les convainquant de profiter:

de l’apparente désorganisation de l’État terroriste israélien, divisé par des guerres intestines entre les différentes factions de sionazis; de l’effort de guerre américain/européen/OTAN en faveur des ukronazis en Ukraine et,

des prétentions perfides des occidentaux de respecter le droit international pour les prisonniers de guerre (sic); et de briser l’emprisonnement du peuple palestinien martyr dans les camps de concentration d’apartheid de Gaza, de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est; et de forcer les USA et leurs mercenaires terroristes à négocier le partage des redevances de l’exploitation du gaz palestinien; et de s’opposer au plan de construction du canal Ben Gourion; et de respecter les promesses d’Oslo -jamais tenues- visant la création d’un État palestinien fantoche.Ces «dirigeants palestiniens, principalement religieux» ont suivi les conseils de ces faux «amis» chinois, et se sont jeté «corps et âmes» dans cette opération kamikaze qui tourne aujourd’hui à la catastrophe pour le peuple arabe palestinien martyr.

Les peuples arabes, palestinien et libanais martyrs pour leur part subissent en accéléré le génocide et l’épuration ethnique à laquelle les capitalistes mondiaux l’ont destiné depuis la création de ce «coin» israélien dans le panarabisme chauvin pour le contrôle de l’«or-noir». (Voir notre article : Les États-Unis souhaitent une guerre globale en « escalade » au Moyen-Orient…La planète est menacée – les 7 du quebec).

Les sionazis dans leur frénésie génocidaire et afin d’alimenter le narratif triomphaliste des médias mainstream et créer l’illusion de «victoires sans fin» afin de convaincre leurs sponsors de leur invincibilité, coupent la branche sur laquelle ils sont assis en assassinant leurs «agents» islamiste au sein de la résistance palestinienne martyre ainsi débarrassée par les sionazis eux-mêmes de cette 5e colonne religieuse dans leurs rangs et laissant toute la place aux authentiques dirigeants révolutionnaires prolétariens.

Comment expliquer autrement que par la trahison des Iraniens eux-mêmes l’assassinat d’Ismël Haniyeh, le 31/07/2024 au cœur de Téhéran en un lieu «secret»?

Celui d’Hassan Nasrallah dans un bunker «secret» à Beyrouth, le 27/09/2024?

Les attentats terroristes sionazis perpétrés à l’aide de téléavertisseurs et de talkie-walkie recommandés par Nasrallah lui-même pour ne plus utiliser de cellulaires?

Et enfin, le prétendu assassinat «surprise» du «chef du Hamas», Yahya Sinouar, alors qu’il n’était pas dans un tunnel, ni entouré de son état-major, seul dans une maison isolée sans aucun moyen de communications appropriés pour diriger «son» armée?

Ce «chef» religieux a été piégé et en répondant à la convocation de ses patrons planqués à Doha au Qatar et nullement à Téhéran, contrairement à la propagande démagogique des médias occidentaux, il a reçu «30 deniers de récompense», non pas en argent, mais en «plomb durci».

En bref, tout n’est que mensonges, démagogie, enfumage, brouillard de guerre à laquelle le prolétariat ne doit accorder aucune crédibilité.

Ces dirigeants religieux ont achevé leur mission au service des capitalistes et comme Saddam Hussein, Kadhafi, Ben Laden, les capitalistes s’en débarrassent en les assassinant et afin d’«écorcher le bœuf deux fois» se servent de leur assassinat pour servir leurs objectifs de propagande: les présenter d’abord comme de «fiers résistants» afin d’en favoriser la relève par d’autres «chefs» islamiste à leur service, puis ils les présentent comme des «assassins sanguinaires» afin de nourrir leur narratif auprès de leur auditoire d’idiots-utiles.

Dans leur délire religieux de se sacrifier en martyr pour leur cause d’instaurer un califat islamique anachronique, féodal et obscurantiste moyenâgeux au côté d’un État SIONAZI, « juif », israélien, terroriste, raciste, fasciste, suprémaciste et expansionniste.

Les misérables dirigeants bourgeois palestiniens, victimes de la misère qui leur est infligée, ont cru aux mensonges des Chinois, des Russes, des Iraniens, tout autant qu’a ceux de l’ONU et des pays «démocratiques» occidentaux (sic), d’un «cesser le feu» bidon imposé par les États-Unis/ SIONAZIS, et se sont livrés – le 7 octobre 2023 – à cette opération militaire suicidaire qui aujourd’hui menace la survie du peuple palestinien…mais ne menace pas la survie du peuple arabe fort de 300 millions d’individus.

L’assaut suicidaire du Hamas le 7 octobre 2013 contre la base militaire israélienne nous dévoile la vraie nature de l’affrontement qui oppose les différents clans capitalistes internationaux au Moyen-Orient. Il nous permet enfin de trancher le noeud gordien de l’affaire israélo-palestinienne. L’État israélien, les « juifs », les terroristes sionistes, les arabes, les Palestiniens, l’État palestinien, l’OLP, le Hamas, le Hezbollah, les autres organisations de la Résistance et les puissances impérialistes ne forment qu’un tout – inextricable, totalement intégré, et interdépendant du point de vue économique, industriel, financier, social, politique et idéologique –. Israéliens colonisateurs et Arabes-Palestiniens colonisés forment les deux pôles d’une même matrice régionale et la fin de cette matrice ne pourra survenir qu’au moment ou l’un des deux pôles disparaîtra entrainant ipso facto la disparition du second pôle antagoniste. (Voir notre article : https://les7duquebec.net/archives/294360 Des proxys ukrainien et israélien au naufrage de l’empire occidental – les 7 du quebec).

La classe prolétarienne internationale ne reconnaît nullement l’expropriation et la partition de la terre de Palestine sans l’accord du peuple Arabe-Palestinien, et ne reconnaît nullement la création de l’entité coloniale israélienne sur les terres du peuple Arabe-Palestinien. La classe prolétarienne internationale ne reconnaît pas «le droit de tuer pour occuper de l’entité sioniste israélienne« .

Il appartient maintenant au prolétariat palestinien, libanais, israélien, et arabe de profiter de ce ménage accompli par les génocidaires terroristes israéliens et leurs maîtres occidentaux, qui, en assassinant leurs correspondants islamistes palestiniens et en se discréditant mondialement par leur génocide, ont contribué a créé les conditions de la prise en charge, sans partage, de la direction de la courageuse insurrection palestinienne, libanaise, arabe et israélienne afin d’instaurer une authentique république prolétarienne au Levant.

PROLÉTAIRES PALESTINIENS, LIBANAIS, ARABES, ISRAÉLIENS UNISSEZ-VOUS!

RENVERSEZ LES CAPITALISTES QUI VOUS DIVISENT, VOUS OPPRIMENT ET VOUS MASSACRENT!

INSTAUREZ LA RÉPUBLIQUE PROLÉTARIENNE DU LEVANT!