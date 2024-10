Que devons-nous attendre du 16e Sommet des BRICS+ le 22 au 24 octobre à Kazan en Russie ? (Dossier)

Chers lecteurs, vous trouverez ci-dessous, en vrac, quelques remarques relatives au 16e sommet des BRICS+ qui a lieue à Kazan en Russie du 22 au 24 octobre 2024.

1. Le texte d‘Alfredo Rahme véhicule les principales illusions de gauche à propos de l’initiative BRICS + tels que: « unipolarité – multipolarité – Sud global – Nouvel Ordre Mondial Multipolaire et polycentrique – dédollarisation, et autres hypothèses risquées. »

2. Pour leur part Danny Haiphong, et Ben Norton proclament courageusement la: « Fin de partie pour le dollar américain : le système multi-devises des BRICS+ est le coup de grâce de Poutine et de la Chine. » Ces auteurs nous paraissent un peu vite en besogne.

3. Enfin, le chroniqueur économique Jacques Sapir présente sa vision du 16e Sommet des BRICS+ en Russie (2024).

5. A la fin de ce 16e sommet, nous présenterons notre point de vue sur cette initiative d’une poignée de pays impérialistes pour s’extraire de l’emprise du complexe financier occidental.

Le sommet des BRICS+ sur la dédollarisation

Par Alfredo Jalife Rahme

Le sommet des BRICS+ à Kazan devrait changer la donne lorsqu’ils oseront enfin franchir le Rubicon et renonceront à l’unipolarité centrée sur le dollar pour entamer le voyage difficile de la dédollarisation, attendue depuis le dernier sommet de Johannesburg, mais sans la puissance nucléaire et les missiles hypersoniques de la Russie.

Lors du précédent sommet de Johannesburg, qui comptait encore cinq membres, les BRICS étaient sur le point de lancer la fameuse «monnaie BRICS», comme l’avait prévu James Rickards, un ancien consultant financier du Pentagone.

In extremis, l’Afrique du Sud – qui, soit dit en passant, possédait des armes nucléaires dont elle s’est admirablement débarrassée par la suite – n’a pas osé franchir le Rubicon en raison des circonstances géopolitiques défavorables de l’époque, qui avaient suscité la colère silencieuse des États-Unis.

La «dédollarisation des BRICS» tant vantée constitue un élément nodal de la conceptualisation d’un nouvel ordre multipolaire et polycentrique, dans lequel le Sud global en pleine ascension jouerait un rôle pluriel prépondérant.

Les stratèges chinois affirment que la dédollarisation, qui sera loin d’être facile, prendra environ cinq ans, tandis que leurs homologues russes estiment qu’elle prendra dix ans.

L’avantage unique du calendrier de la dédollarisation à Kazan réside dans le fait que le pays hôte est désormais la première superpuissance mondiale en matière de nucléaire et de missiles hypersoniques, ce qui peut lui fournir la couverture militaire appropriée qu’un pays vulnérable comme l’Afrique du Sud ne pourrait pas avoir.

Il est clair que l’hypothétique «dédollarisation de Kazan» – qui implique la pluralité cosmopolite idyllique d’une ville où coexistent des Tatars musulmans sunnites et des chrétiens orthodoxes slaves – présente de sérieux écueils où se distingue la panique de l’Inde qui voit le couronnement de la monnaie chinoise comme le cheval de bataille des BRICS+ face au dollar et, dans une moindre mesure, à l’euro du G-7 en déclin.

Comme le géopoliticien de l’EIR Dennis Small y a fait allusion, au-delà de la définition éthérée du PIB (Produit Intérieur Brut), les BRICS ont laissé le G-7 derrière eux en ce qui concerne les points de l’«économie physique» : population : 45% de la planète ; acier : 71% ; charbon : 69% ; pétrole (sans l’Arabie Saoudite) : 32% ; chemins de fer : 62% ; production de blé : 47%. Dennis Small fait remarquer que l’Arabie saoudite n’a pas encore officialisé son adhésion aux BRICS+.

Même si l’on utilise la mesure controversée du PIB, les BRICS ont aujourd’hui dépassé le G-7.

Il existe de nombreuses versions de ce que pourrait signifier le lancement de la monnaie des BRICS à Kazan. Il pourrait s’agir du lancement d’un panier composé des cinq «monnaies R» de ses membres initiaux : le real brésilien, le rouble russe, la roupie indienne, le renminmi chinois et le rand sud-africain, qui serait soutenu par des matières premières telles que l’or, le pétrole, le gaz naturel, le blé, l’uranium, etc.

Lors de la récente réunion préparatoire des ministres de l’économie et des finances des BRICS, l’idée de changer le système de paiement international s’est imposée, alors que le SWIFT, contrôlé par les États-Unis, reste omnipotent et que la Russie commence à internationaliser le MIR et que la Chine utilise le CIPS (système de paiement interbancaire transfrontalier). Pour l’heure, le Nicaragua, au cœur super-stratégique de la mer des Caraïbes, a déjà adopté le MIR.

Quoi qu’il en soit, à mon avis, la «militarisation du dollar» américaine a donné un coup de pouce au Sud global dépourvu de bombes nucléaires et de missiles hypersoniques lorsque Washington a appliqué une série de sanctions contre la Russie et son système financier pour s’être approprié, avec l’instrumentation de ses alliés, plus de 300 milliards de dollars de réserves détenues par Moscou dans des banques américaines et européennes, ce qui a fini par avoir un effet boomerang. (????= faux NDÉ).

Le célèbre auteur libanais Nassim Nicholas Taleb, auteur du livre «Le cygne noir», expose l’accélération de la dédollarisation alors que le gouvernement américain se noie dans sa dette croissante.

Pendant ce temps, le candidat à la présidence Donald Trump menace d’imposer une amende de 100%, métaphoriquement définie comme un tarif douanier, aux pays qui abandonnent le dollar. D’ailleurs, dans son interview inattendue avec Bloomberg, Trump s’est engagé à «protéger le dollar en tant que monnaie de réserve».

Parallèlement, la propulsion du «mBridge», déjà reconnu par la Banque des règlements internationaux (BIP), est gérée.

Selon Bloomberg, très proche de George Soros et du Parti démocrate, le ministère russe des Finances et la Banque de Russie analysent un «système multidevises» afin de mettre ses participants à l’abri de toute pression extérieure telle que des sanctions extraterritoriales, tout en créant des centres d’échange communs pour les matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel, les céréales et l’or.

De même, la Russie, pays de la cyber-technologie, pousse à l’utilisation de la DLT (Distributed Ledger Technology) : une nouvelle plateforme multinationale qui permet les paiements et élimine le «risque de crédit».

En adoptant ces seules mesures, le sommet de Kazan aurait établi un nouvel ordre financier mondial qui dépasserait les accords de Bretton Woods d’il y a 80 ans.

Poutine et la Chine ébranlent le dollar US : Système multi-devises des BRICS dévoilé

par Danny Haiphong

BRICS est prêt à larguer une énorme bombe sur le dollar américain en Russie lors du sommet du 22 au 24 octobre.

Le journaliste et analyste géopolitique Ben Norton s’est joint à nous pour donner un aperçu du prochain sommet des BRICS en Russie, où il détaille les changements massifs que les BRICS prévoient pour le paysage géoéconomique et comment ils posent un défi direct et fatal à la domination du dollar américain.

Cette vidéo est incontournable pour comprendre le paysage économique et géopolitique qui se dessine alors que les BRICS+ montent en puissance. Fin de partie pour le dollar américain : le système multi-devises des BRICS est le coup de grâce de Poutine et de la Chine.

Que devons-nous attendre du 16e Sommet des BRICS+ le 22 au 24 octobre à Kazan en Russie ?

