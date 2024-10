Vagues de mensonges sur les inondations

Le GIEC ment carrément. Dans le chapitre 13 sur les impacts du Changement Climatique en Europe «Les trois dernières décennies ont connu le plus grand nombre d’inondations au cours des 500 dernières années. »

En lisant l’étude de référence c’est totalement faux Classé rang 3 = Rang 1 = 1750-1800

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2478-3

Nous avons identifié neuf périodes riches en inondations et régions associées. Français Parmi les périodes les plus riches en inondations figurent les années 1560-1580 (Europe occidentale et centrale), 1760-1800 (la majeure partie de l’Europe), 1840-1870 (Europe occidentale et méridionale) et 1990-2016 (Europe occidentale et centrale).

@NiusMarco

Ils disent aussi qu’il n’y a pas eu d’Aqua Alta à Venise avant 1940 , là c’est juste n’importe quoi, ici en 1933

#Inondation en France: contrairement à une idée reçue : – il n’y a pas plus d’inondation depuis 2000 ou 2010 qu’il n’y en a eu entre 1982 et 2000 ou 1990 et 2000. C’est plutôt le contraire. – En terme de victime, la tendance est aussi à la diminution principalement du fait de l’amélioration de l’alerte et des mesures de prévention. – En revanche, d’une manière générale le coût des inondations est en constante augmentation eu égard à l’augmentation de la richesse du pays et des valeurs assurées. (Source : BD Catnat – Ubyrisk Consultants et Base des arrêtés de catastrophe naturelle).