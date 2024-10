La planification depuis 2003 de la guerre occidentale contre l’Iran (Chossudovsky)

Par le Prof. Michel Chossudovsky Global Research, 12 octobre 2024. Sur « Théâtre Iran à court terme » (TIRANNT). La planification en cours de la guerre contre l’Iran – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

Note de l’auteur et mise à jour

Dans les développements récents, il y a eu de nombreuses déclarations selon lesquelles Israël est en guerre avec l’Iran. Israël est un instrument du Pentagone. Netanyahou est un mandataire. Israël n’agit pas sans le consentement des États-Unis et de l’OTAN. (Voir notre article : https://les7duquebec.net/archives/294690).



L’article suivant, publié pour la première fois en février 2007, confirme que la « guerre contre l’Iran » est sur la planche à dessin du Pentagone depuis le milieu des années 1990 dans le cadre de la « Stratégie de double endiguement » du Commandement central des États-Unis (USCENTCOM) dirigée contre les États voyous d’Irak et d’Iran » formulée sous l’administration Clinton.

« D’abord l’Irak, puis l’Iran » : Le stockage et le déploiement de systèmes d’armes avancés dirigés contre l’Iran ont commencé immédiatement après le bombardement et l’invasion de l’Irak en 2003. (Voir nos articles sur l’Iran https://les7duquebec.net/?s=iran).



Dès le début, ces plans de guerre ont été menés par les États-Unis, en liaison avec l’OTAN et Israël. L’objectif de la guerre contre l’Iran a été soigneusement défini par le Commandement central américain en liaison avec le Commandement stratégique américain :

« Les grands intérêts et objectifs de sécurité nationale exprimés dans la stratégie de sécurité nationale (NSS) du président et la stratégie militaire nationale (NMS) du président constituent le fondement de la stratégie de théâtre du Commandement central des États-Unis. Le NSS ordonne la mise en œuvre d’une stratégie de double endiguement des États voyous d’Irak et d’Iran tant que ces États représentent une menace pour les intérêts américains, pour les autres États de la région et pour leurs propres citoyens.

Le double endiguement est conçu pour maintenir l’équilibre des forces dans la région sans dépendre de l’Irak ou de l’Iran. La stratégie théâtrale de l’USCENTCOM est basée sur les intérêts et les menaces. L’objectif de l’engagement des États-Unis, tel qu’il est adopté dans le NSS, est de protéger l’intérêt vital des États-Unis dans la région – un accès ininterrompu et sécurisé des États-Unis et de leurs alliés au pétrole du Golfe. (USCENTCOM, 1995, c’est nous qui soulignons)

Voir ci-dessous :

Stratégie du NSS pour endiguer les États soi-disant voyous :

« L’intérêt vital des États-Unis dans la région – un accès ininterrompu et sécurisé des États-Unis et de leurs alliés au pétrole du Golfe »

En d’autres termes, l’objectif hégémonique du NSS américain est de prendre le contrôle des réserves de pétrole et de gaz de l’Iran. « C’est la terre promise de l’Amérique »

(qui, ironiquement, sont dépeints comme une menace pour l’environnement, c’est-à-dire. Le CO2 et le faux récit du réchauffement climatique)

1. L’Iran. Troisième plus grande réserve de pétrole au monde

L’Iran n’est pas seulement deuxième en termes de réserves de gaz après la Russie, il se classe au troisième rang mondial en ce qui concerne ses réserves de pétrole (12 % des réserves mondiales de pétrole) contre un maigre 4 % pour les États-Unis.

2. Réserves de gaz naturel de l’Iran

L’Iran se classe deuxième après la Russie. La Russie, l’Iran et le Qatar possèdent 54,1 % des réserves mondiales de gaz naturel.

-Russie 24,3%, -Iran 17,3 %, -Qatar, 12,5 % (en partenariat avec l’Iran) contre 5,3 % pour les États-Unis

3. Prise de contrôle du corridor gazier maritime Palestine, Liban, Syrie

S’étendant de la frontière égyptienne, de Gaza et du littoral du Levant (Voir notre article : https://les7duquebec.net/archives/294904)

Voir

Vidéo : « Rayer Gaza de la carte » : l’ordre du jour des grandes sources d’argent. Confiscation des réserves de gaz naturel maritime de la Palestine

Par Felicity Arbuthnot et Prof Michel Chossudovsky, 04 septembre 2024

Le rôle tacite des « alliés » des États-Unis : menacer l’Iran au nom de Washington

Après l’invasion de l’Irak en 2003, l’administration Bush a identifié l’Iran et la Syrie comme la prochaine étape de « la feuille de route vers la guerre ».

Sous l’administration Trump, une attaque américaine contre l’Iran a été envisagée avec le soutien d’Israël et de l’Arabie saoudite. Le dessein des États-Unis est d’inciter leurs alliés du Moyen-Orient, y compris Israël, à menacer l’Iran au nom de Washington.

Pour reprendre les mots de l’ancien vice-président Dick Cheney, « Israël fera le sale boulot pour nous ». Selon Cheney : (2005)

« Les Israéliens pourraient bien décider d’agir en premier, et laisser le reste du monde s’occuper de nettoyer le désordre diplomatique par la suite », a-t-il ajouté.

Dans le contexte actuel, le concept de « sale boulot » s’applique à tous les « alliés » de l’Amérique. Ils sont aussi des « alliés » que des instruments de l’hégémonie américaine.

D’un point de vue militaire, les États membres de l’OTAN, dont la plupart sont des États membres de l’Union européenne, agissent au nom de l’agenda hégémonique de l’Amérique. Bien qu’ils soient des « instruments » de l’agenda hégémonique des États-Unis, ils sont aussi la cible et les victimes de la « guerre économique » parrainée par les États-Unis.

La plupart des pays de l’Union européenne sont victimes d’une « guerre économique » qui a entraîné l’effondrement du pouvoir d’achat, la pauvreté, le chômage et la disparition de l’État-providence. À son tour, le « changement de régime » est appliqué dans le monde entier, les élections sont manipulées, les chefs d’État et de gouvernement sont « nommés » et généreusement cooptés par l’establishment financier, financés par les fondations milliardaires.

Pendant ce temps, l’opinion publique mondiale est amenée à croire qu’Israël mène une guerre contre la Palestine, le Liban et la Syrie, et que la présidence américaine doit faire pression sur Israël et appeler à un « cessez-le-feu ».

Le lobby sioniste pro-israélien est un instrument utile. Il sert les intérêts de l’établissement financier. Le monde est amené à croire qu’il s’agit d’une « guerre de religions ». L’objectif tacite est de donner « un visage humain » à l’agenda hégémonique de l’Amérique. Responsabilité de protéger (R2P).

Gardez à l’esprit que le « Grand Israël » dans le contexte contemporain « n’est pas strictement un projet sioniste pour le Moyen-Orient, il est devenu une partie intégrante de la politique étrangère américaine, son objectif stratégique est d’étendre l’hégémonie américaine ainsi que de fracturer et balkaniser le Moyen-Orient ».

Pour plus de détails, voir :

Le « Grand Israël » : le plan sioniste pour le Moyen-Orient

Par Israel Shahak et le professeur Michel Chossudovsky, 21 septembre 2024 (première publication le 3 mars 2013)

Les principes du droit international

Un génocide est en train d’être mené par le gouvernement par procuration de Netanyahou contre le peuple de Palestine. En soutenant Israël, les gouvernements occidentaux sont complices de la conduite du génocide en vertu des articles III et IV de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Article III e) Complicité de génocide.

Article IV. Les personnes qui commettent le génocide ou l’un des autres actes énumérés à l’article III sont punies [article III(e)], qu’il s’agisse de dirigeants constitutionnellement responsables, de fonctionnaires publics ou de particuliers.

Il est important que le mouvement pacifiste prenne conscience du fait que ses propres chefs d’État et de gouvernement, à savoir Biden, Starmer, Trudeau, Macron, Scholz, etc. sont, d’un point de vue juridique, des criminels.

« La classe politique criminalisée ». C’est la « criminalisation de la politique ».

De plus, depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les guerres menées par les États-Unis ont délibérément ciblé des civils, ce qui constitue un crime contre l’humanité en vertu du droit des conflits armés.

« Théâtre Iran à court terme » (TIRANNT)

L’article ci-dessous passe en revue les détails d’un plan et d’un scénario déclassifiés de 2003 d’une guerre contre l’Iran intitulé « Theater Iran Near Term » (TIRANNT) devant être mis en œuvre dans le sillage immédiat de la guerre contre l’Irak.

Ce plan du Pentagone avait identifié plusieurs milliers de cibles à l’intérieur de l’Iran dans le cadre d’une Blitzkrieg « Shock and Awe ». Selon toute vraisemblance, beaucoup de ces cibles sont encore sur la planche à dessin du Pentagone.

Et Israël est utilisé par le Pentagone. Le peuple d’Israël n’a aucun intérêt à conquérir l’Iran.

Guerre économique contre option militaire

Au cours des dernières années (avant le 7 octobre 2023), les sanctions américaines contre l’Iran sont passées à la vitesse supérieure. La stratégie de Washington était de « forcer les exportations de pétrole iranien à zéro » dans le but de déstabiliser l’économie nationale de l’Iran. Formulé par Mike Pompeo sous l’administration Trump :

« L’objectif de cette politique est d’augmenter les coûts du comportement malveillant de l’Iran et de s’attaquer plus fermement au large éventail de menaces à la paix et à la sécurité que représente leur régime », selon un responsable du département d’État. (cité par WaPo).

Alors que « l’option militaire » contre l’Iran a été « temporairement » mise en attente, une « guerre surprise » contre le Liban a été envisagée par Israël avec le soutien des États-Unis dans le cadre de l’agenda militaire plus large de Washington au Moyen-Orient.

Selon Elijah J. Magnier, « le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a tenu une réunion privée [en avril 2019] avec ses principaux commandants militaires au cours de laquelle il les a avertis de se préparer à un été chaud parce qu’Israël prévoit de lancer une guerre surprise contre le Liban ».

Je ne peux pas rester longtemps parmi vous ; Il est possible que tout le premier niveau de direction puisse être tué, y compris moi-même. Israël pourrait réussir à assassiner de nombreux dirigeants et commandants. La mort de certaines personnalités clés ne sera pas la fin du Hezbollah, car le parti ne s’appuie pas seulement sur des individus, mais plutôt sur l’ensemble de la société qui est une partie essentielle de son existence », a déclaré Sayyed Nasrallah à l’assemblée.

C’était en avril 2019, ce qui confirme quela guerre plus large contre la Palestine, le Liban et l’Iran est sur la planche à dessin du Pentagone (en consultation avec Israël et l’OTAN) depuis au moins quatre ans avant le 7 octobre 2023.

Michel Chossudovsky, Global Research, 12 octobre 2024, révisions 13 octobre 2024

« Théâtre Iran à court terme » (TIRANNT)

La planification en cours de la guerre contre l’Iran

Michel Chossudovsky

Février 2007

Nom de code TIRANNT par les planificateurs militaires américains, « Theater Iran Near Term » a identifié plusieurs milliers de cibles à l’intérieur de l’Iran dans le cadre d’une Blitzkrieg « Shock and Awe », qui est maintenant dans ses dernières étapes de planification.

Révélé en avril 2006 par William Arkin, un ancien analyste du renseignement américain, écrivant dans le Washington Post, TIRANNT a été créé en mai 2003, à la suite de l’invasion de l’Irak :

Au début de 2003, alors même que les forces américaines étaient au bord de la guerre avec l’Irak, l’armée avait déjà commencé à mener une analyse pour une guerre à grande échelle avec l’Iran. L’analyse, appelée TIRANNT, pour « théâtre Iran à court terme », a été couplée à un scénario fictif d’invasion du Corps des Marines et à une simulation de la force de missiles iranienne. Les planificateurs américains et britanniques ont mené un jeu de guerre en mer Caspienne à peu près au même moment. Et Bush a ordonné au Commandement stratégique des États-Unis d’élaborer un plan de guerre mondial pour une attaque contre les armes de destruction massive iraniennes.

Tout cela finira par alimenter un nouveau plan de guerre pour des « opérations de combat majeures » contre l’Iran dont des sources militaires confirment l’existence sous forme de projet.

… Sous la direction de TIRANNT, les planificateurs de l’armée et du Commandement central des États-Unis ont examiné des scénarios à court terme et à court terme pour une guerre avec l’Iran, y compris tous les aspects d’une opération de combat majeure, de la mobilisation et du déploiement des forces aux opérations de stabilité d’après-guerre après un changement de régime. (William Arkin, Washington Post, 16 avril 2006)

D’abord l’Irak, puis l’Iran

La décision de 2003 de cibler l’Iran sous TIRANNT ne devrait pas surprendre. Il s’inscrit dans le cadre plus large de la feuille de route militaire. Déjà sous l’administration Clinton, le Commandement central des États-Unis (USCENTCOM) avait formulé en 1995 des « plans de théâtre de guerre » pour envahir d’abord l’Irak puis l’Iran.

« Les grands intérêts et objectifs de sécurité nationale exprimés dans la stratégie de sécurité nationale (NSS) du président et la stratégie militaire nationale (NMS) du président constituent le fondement de la stratégie de théâtre du Commandement central des États-Unis. Le NSS ordonne la mise en œuvre d’une stratégie de double endiguement des États voyous d’Irak et d’Iran tant que ces États représentent une menace pour les intérêts américains, pour les autres États de la région et pour leurs propres citoyens. Le double endiguement est conçu pour maintenir l’équilibre des forces dans la région sans dépendre de l’Irak ou de l’Iran. La stratégie théâtrale de l’USCENTCOM est basée sur les intérêts et les menaces. L’objectif de l’engagement des États-Unis, tel qu’il est adopté dans le NSS, est de protéger l’intérêt vital des États-Unis dans la région – un accès ininterrompu et sécurisé des États-Unis et de leurs alliés au pétrole du Golfe.

(USCENTCOM, http://www.milnet.com/milnet/pentagon/centcom/chap1/stratgic.htm#USPolicy , c’est nous qui soulignons)

Conformément au « séquençage » des opérations de théâtre du CENTCOM de 1995, les plans visant à cibler l’Iran ont été activés sous TIRANNT dans le sillage immédiat de l’invasion de l’Irak en 2003. Confirmé par Arkin, la composante active de l’agenda militaire iranien a été lancée en mai 2003 « lorsque les modélisateurs et les spécialistes du renseignement ont rassemblé les données nécessaires à l’analyse de scénarios au niveau du théâtre (c’est-à-dire à grande échelle) pour l’Iran ». (Arkin, op cit). En octobre 2003, différents scénarios de théâtre pour une guerre en Iran ont été envisagés :

L’armée, la marine, l’armée de l’air et les marines américains ont tous préparé des plans de bataille et ont passé quatre ans à construire des bases et à s’entraîner pour l’opération « Liberté iranienne ». L’amiral Fallon, le nouveau chef du Commandement central américain, a hérité de plans informatisés sous le nom de TIRANNT (Theatre Iran Near Term). (New Statesman, 19 février 2007)

Parallèlement, les différentes composantes parallèles de TIRANNT ont été mises en place, y compris le « Concept d’opérations » des Marines :

Les Marines, quant à eux, n’ont pas seulement été impliqués dans la planification de guerre du CENTCOM, mais se sont concentrés sur leur propre spécialité, « l’entrée par la force ». En avril 2003, le Corps a publié son « Concept d’opérations » pour une manœuvre contre un pays fictif qui explore la possibilité de déplacer des forces d’un navire à la côte contre un ennemi déterminé sans établir d’abord une tête de pont. Bien que l’ennemi du Corps des Marines ne soit décrit que comme un pays révolutionnaire profondément religieux nommé Karona, il est – avec ses gardiens de la révolution, ses armes de destruction massive et sa richesse pétrolière – indubitablement destiné à être l’Iran.

Divers scénarios impliquant la force de missiles de l’Iran ont également été examinés dans une autre étude, initiée en 2004 et connue sous le nom de BMD-I (défense antimissile balistique – Iran). Dans cette étude, le Center for Army Analysis a modélisé les performances des systèmes d’armes américains et iraniens afin de déterminer le nombre de missiles iraniens susceptibles de s’échapper à travers la défense d’une coalition.

La planification quotidienne de la gestion de la force de missiles de l’Iran incombe au Commandement stratégique des États-Unis à Omaha. En juin 2004, Rumsfeld a alerté le commandement pour qu’il soit prêt à mettre en œuvre le CONPLAN 8022, un plan de frappe mondial qui inclut l’Iran. Le CONPLAN 8022 demande que les bombardiers et les missiles soient en mesure d’agir dans les 12 heures suivant un ordre présidentiel. La nouvelle force d’intervention, m’ont dit des sources, craint surtout que si elle était appelée à mener des frappes mondiales « rapides » contre certaines cibles en Iran dans des circonstances d’urgence, le président pourrait devoir se faire dire que la seule option est nucléaire. (William Arkin, Washington Post, 16 avril 2006)

« Choc et effroi »

La planification militaire américaine comprend des rôles spécifiques que l’OTAN et Israël doivent jouer en cas d’attaque contre l’Iran. La marine allemande est officiellement déployée sous mandat de l’ONU en Méditerranée orientale. Les bases de l’OTAN en Europe seraient également impliquées.

Documentés par Global Research, de vastes exercices de guerre ont été menés depuis l’été dernier par l’Iran et ses alliés de l’Organisation de coopération de Shanghai, y compris la Russie et la Chine. À leur tour, les États-Unis ont mené des exercices de guerre au large des côtes iraniennes.

Le deuxième 11 septembre du Pentagone

Ce que Washington envisage maintenant, c’est un usage écrasant de la force militaire en représailles au non-respect présumé de l’Iran. C’est bien sûr le prétexte, la justification de la guerre. Le Pentagone a également envisagé des représailles contre l’Iran dans le cas d’une deuxième attaque du 11 septembre :

Un troisième plan définit comment l’armée peut à la fois perturber et répondre à une autre attaque terroriste majeure contre les États-Unis. Il comprend de longues annexes qui offrent un menu d’options permettant à l’armée de riposter rapidement contre des groupes terroristes spécifiques, des individus ou des États parrains, en fonction de qui est soupçonné d’être derrière une attaque. Une autre attaque pourrait créer à la fois une justification et une opportunité qui fait défaut aujourd’hui pour riposter contre certaines cibles connues, selon des responsables de la défense actuels et anciens familiers avec le plan.

Ce plan détaille « les terroristes ou les méchants que nous frapperions si les gants tombaient. Les gants ne sont pas enlevés », a déclaré un responsable, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la sensibilité du sujet. (c’est nous qui soulignons, WP 23 avril 2006).

Cibles civiles

Des rapports de presse au Moyen-Orient confirment que les frappes aériennes prévues ne se limitent en aucun cas aux installations nucléaires de l’Iran. Le quartier général du Commandement central en Floride (CENTCOM) a déjà sélectionné une liste exhaustive de cibles militaires et civiles.

Les sites industriels, les infrastructures civiles, y compris les routes, les systèmes d’approvisionnement en eau, les ponts, les centrales électriques, les tours de télécommunications et les bâtiments gouvernementaux font partie des hypothèses qui sous-tendent la Blitzkrieg. « Un seul raid pourrait aboutir à ce que 10 000 cibles soient touchées par des avions de guerre venant des États-Unis et de Diego Garcia » (Gulf News, 21 février 2007, c’est nous qui soulignons)

Pendant ce temps, les États-Unis ont rassemblé des soutiens pour leur programme à la suite de la tenue d’une conférence régionale sur la sécurité aux Émirats arabes unis.

Guerre nucléaire

On dit que les planificateurs militaires sont favorables à l’utilisation d’armes conventionnelles. L’utilisation d’armes nucléaires tactiques, qui font maintenant partie de l’arsenal du théâtre de guerre du Moyen-Orient, n’est pas explicitement envisagée, du moins lors du premier tour de la Blitzkrieg parrainée par les États-Unis. Cependant, le fait que les armes nucléaires soient reconnues comme un choix possible sur le théâtre de guerre conventionnel indique que leur utilisation fait partie intégrante de la planification militaire.

En novembre 2004, le Commandement stratégique des États-Unis a mené un exercice majeur d’un « plan de frappe mondial » intitulé « Éclair global ». Ce dernier impliquait une simulation d’attaque utilisant à la fois des armes conventionnelles et nucléaires contre un « ennemi fictif » [l’Iran]. À la suite de l’exercice « Global Lightening », le Commandement stratégique des États-Unis a déclaré un état de préparation avancé.

Dans ce contexte, CONPLAN est le plan opérationnel conformément au Plan de grève mondial. Il est décrit comme « un plan réel que la Marine et l’Armée de l’air traduisent en un ensemble de frappes pour leurs sous-marins et bombardiers ».

Le CONPLAN 8022 est « le plan-cadre global pour les scénarios stratégiques pré-planifiés impliquant des armes nucléaires ».

« Il se concentre spécifiquement sur ces nouveaux types de menaces – l’Iran, la Corée du Nord – les proliférateurs et potentiellement les terroristes aussi », a-t-il déclaré. « Rien n’indique qu’ils ne peuvent pas utiliser CONPLAN 8022 dans des scénarios limités contre des cibles russes et chinoises. » (Selon Hans Kristensen, du Nuclear Information Project, cité dans Japanese economic News Wire, op cit)

L’utilisation d’armes nucléaires tactiques est envisagée dans le cadre du CONPLAN 8022 aux côtés des armes conventionnelles, dans le cadre de la doctrine de guerre préventive de l’administration Bush. En mai 2004, la directive présidentielle NSPD 35 sur la sécurité nationale intitulée Autorisation de déploiement d’armes nucléaires a été publiée. Bien que son contenu reste classifié, la présomption est que la NSPD 35 concerne le déploiement d’armes nucléaires tactiques sur le théâtre de guerre du Moyen-Orient conformément au CONPLAN 8022.

Pour plus de détails sur l’option nucléaire américaine, voir Michel Chossudovsky :

Guerre nucléaire contre l’Iran, janvier 2006,

Les dangers d’une guerre nucléaire au Moyen-Orient, février 2006,

L’administration Bush prévoit-elle un holocauste nucléaire , février 2006)

Israël en état de préparation

Les préparatifs de guerre en Israël se poursuivent depuis la fin de 2004.

L’armée de l’air israélienne attaquerait l’installation nucléaire iranienne de Bushehr en utilisant des bombes anti-bunker produites par les États-Unis et Israël.

Les attaques devraient être menées en trois vagues distinctes « avec la protection contre le brouillage des radars et des communications fournie par les AWACS de l’armée de l’air américaine et d’autres avions américains dans la région ». (Voir W. Madsen, Global Research, 22 octobre 2004)

Les bombes anti-bunker peuvent également être utilisées pour larguer des bombes nucléaires tactiques. Le B61-11 est la « version nucléaire » du BLU 113 « conventionnel ». Elle peut être livrée de la même manière que la bombe anti-bunker conventionnelle.

(Voir Michel Chossudovsky, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO112C.html , voir aussi http://www.thebulletin.org/article_nn.php?art_ofn=jf03norris ) .

Selon un article récent du Sunday Times de Londres (7 janvier 2007) : « Deux escadrons de l’armée de l’air israélienne s’entraînent à faire exploser une installation iranienne à l’aide de « bunker-busters » nucléaires à faible rendement, selon plusieurs sources militaires israéliennes. »

Si l’Iran devait répondre aux attaques américano-israéliennes sous la forme de frappes ciblées sur les installations militaires américaines en Irak, en Afghanistan et dans les États du Golfe, la guerre s’étendrait à toute la région. Dans ce cas, les États-Unis pourraient riposter sous la forme d’attaques nucléaires « préventives » contre l’Iran en utilisant des têtes de guerre nucléaires tactiques anti-bunker.

Le scénario le plus probable est que l’Iran, dans la logique de sa propre planification militaire, répondrait effectivement aux attaques parrainées par les États-Unis et déploierait des forces terrestres à l’intérieur de l’Irak occupé.

Déploiement naval

Trois groupes d’attaque, dont le Stennis, l’Eisenhower et le Nimitz, sont déployés dans le golfe Persique. Selon Gulf News, « le groupe d’attaque Stennis… renforce actuellement un niveau élevé de présence de la marine américaine dans le Golfe. Le Stennis et le porte-avions Dwight D. Eisenhower, déjà dans la région, seront bientôt rejoints par le porte-avions Nimitz. (Gulf News, 21 février 2007). Selon des sources militaires britanniques, l’US Navy peut envoyer six porte-avions au combat avec un préavis d’un mois.

Redéploiement des troupes américaines

Confirmé par des sources militaires, quelque 8500 soldats américains sont redéployés des installations militaires américaines en Allemagne et en Italie vers l’Afghanistan et l’Irak, qui bordent tous deux l’Iran. On suppose qu’ils sont envoyés sur le théâtre de guerre du Moyen-Orient dans l’éventualité où les frappes aériennes mèneraient à une guerre terrestre avec l’Iran.

Le Pentagone, contredisant ses propres déclarations, a qualifié de « ridicules » les informations de presse selon lesquelles les États-Unis planifient une attaque totale contre l’Iran à « court terme ».

Entre-temps, l’Iran a lancé un jeu de guerre de trois jours intitulé Eghtedar ou Grandeur. Ces exercices, qui impliquent des forces navales, aériennes et terrestres, sont plus importants que ceux menés l’été dernier. Ils devraient avoir lieu dans 16 des 30 provinces iraniennes. L’objectif déclaré est d’établir un état de préparation pour défendre l’Iran dans l’éventualité d’une attaque américaine.

De septembre à décembre 2006, les États-Unis ont mené un scénario de guerre totale contre l’Iran et ses ennemis de l’époque de la guerre froide :

Intitulés Vigilant Shield 07, les jeux de guerre ne se limitent pas à un seul théâtre de guerre au Moyen-Orient (par exemple l’Iran), ils incluent également la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

Les détails du scénario de l’exercice Vigilant Shield 07 sont contenus dans un briefing de l’U.S. Northern Command (NORTHCOM) daté d’août 2006 (révélé par William Arkin dans un article de WP).

Les ennemis sont Irmingham [Iran], Nemazee [Corée du Nord], Ruebek [Russie], Churya [Chine]

Détails et séquençage :



« • Road to Conflict (RTC) : 11 septembre – 15 octobre 06

– Enrichissement initial d’Irmingham I&W [indications et avertissement]

– Implication initiale de Ruebeki et d’Irmingham – Déploiements de sous-marins Ruebek I&W, PACFLT [U.S. Pacific Fleet] – ICBM initial Nemazee [missile balistique intercontinental] I&W

– MHLD initial [défense du territoire ?]

I&W

– Opérations d’OI stratégiques (cyberguerre)] (Ruebek & Churya)

– Ruebek & Irmingham Conduct Joint AD [défense aérienne] Exercice

• Phase 1 / Déploiement : 4 – 8 déc. 06

– Rogue LRA [aviation russe à longue portée] avec CALCM [missile de croisière conventionnel lancé par air] Lancement

– Continuer à surveiller la situation

stratégique – Continuer à surveiller la situation de Nemazee

• Essais

nucléaires possibles • Préparation probable d’ICBM

– Continuer à surveiller la situation du MHLD

• Cinq VOI [navires d’intérêt]

• Churya a battu pavillon VOI dans le port néerlandais Soutient le BMDS [système de défense antimissile balistique] Menace à Fort Greely

– Continuer à surveiller les activités

d’IO – Nemazee effectue le lancement du SLV [lanceur spatial] – 8 décembre 06

• Phase 2 moins 42 jours :

• Expéditions supplémentaires d’ICBM Nemazee vers les installations

de lancement • RMOB [principales bases d’opérations russes] Acft Effectuer des vols

de navigation LR • Manutention de l’AS-15 [missile de croisière nucléaire] dans les RMOB

– Moins 41 jours :

• Préparations supplémentaires de l’ICBM Nemazee sur la rampe de lancement # 2

– moins 40 jours :

• Activité aux installations

d’essais nucléaires de Nemazee – moins 35 jours :

• Avertissement de voyage DOS [Département d’État] – moins 30 jours :

• La LRA de Ruebek déploie Acft à Anadyr et Vorkuta

• Phase 2 moins 30 jours :

• Condamnation internationale croissante de Ruebek

• Ruebek déploie des sous-marins

– Moins 20 jours :

• Nemazee rappelle des réservistes

– moins 14 jours :

• Séquence

de retrait du DOS – moins 13 jours :

• Ruebek ferme l’ambassade des États-Unis à Washington DC

– moins 11 jours :

• Nemazee effectue le ravitaillement en carburant d’ICBM

supplémentaires • Déclaration présidentielle de Ruebeki sur une éventuelle attaque américaine

• Phase 2 moins 10 jours :

• POTUS s’adresse au Congrès sur la loi sur les pouvoirs de guerre

– Moins 6 jours :

• Le président de Ruebek qualifie la « situation grave »

– Moins 5 jours :

• Activité du CALCM à Anadyr, Vorkouta et Tiksi

• Ruebeki SS-25 [ICBM mobiles à armes nucléaires] Conduite à partir des déploiements

de garnison • Nemazee assemblant des ICBM pour un lancement

probable – Moins 4 jours :

• Ruebek ferme l’ambassade des États-Unis à Washington DC

• Ruebek Acft Effectuer des pénétrations extérieures ADIZ [zone d’identification de défense aérienne] • Collision en vol avec NORAD Acft pendant la pénétration ADIZ

• Phase 2 moins 4 jours :

• Le lancement de l’ICBM Nemazee Azimut menace les États-Unis

– Moins 3 jours :

• Les efforts diplomatiques de l’OTAN ne parviennent pas à désamorcer la crise

• L’USAMB à Ruebek rappelé pour consultation

• POTUS s’adresse à la nation

– moins 2 jours :

• Mouvement

de leadership de Nemazee – moins 1 jour :

• Ruebek expulse une mission américaine

• Phase 2 / Exécution : 10 – 14 décembre 06

– Pré-attaque I & W

– Une attaque terroriste imminente sur le Pentagone suggère un COOP du Pentagone [plan de continuité des opérations]

– Nemazee effectue 2 lancements de combat ICBM contre les États-Unis

– Ruebek mène une attaque stratégique limitée sur les États-Unis

• Vague 1 – 8 x Bear H Defense Suppression w/CALCM

• Vague 2 – Attaque ICBM et SLBM limitée

– 2 x ICBM lancés (1 impact CMOC [Cheyenne Mountain], 1 dysfonctionnement)

– 2 x SLBM lancés à quai (1 impact SITE-R [bunker « Raven Rock » à la frontière entre le Maryland et la Pennsylvanie], 1 dysfonctionnement)

– 3 x Bear H à partir de bases de dispersion avec ALCM (Eielson AFB, CANR, Cold Lake)

– Les États-Unis mènent une attaque de représailles limitée sur Ruebek

• 1 x installation

ICBM C2 • 1 x ICBM contre le lieu de lancement de l’ICBM • Phase 2 / Exécution :

– Ruebek prépare une attaque supplémentaire contre les États-Unis

• Vague 3 – Se prépare à des attaques

stratégiques supplémentaires – 1 x mouvement ICBM, lancement NO

– 3 x activité de manipulation de missiles SLBM PACFLT Pierside (lancement NO)

– 6 x BEAR H (lancement et RTB [retour à la base]) avec 6 x ALCM (PAS de lancement) » [source Northern Command et William Arkin, Washington Post)

Complaisance de l’opinion publique occidentale

La complaisance de l’opinion publique occidentale (y compris le mouvement anti-guerre américain) est inquiétante.

Aucune inquiétude n’a été exprimée au niveau politique quant aux conséquences probables de ces attaques simulées, qui pourraient évoluer vers un scénario de troisième guerre mondiale, la Russie et la Chine se rangeant du côté de l’Iran.

À l’exception du Moyen-Orient, la guerre contre l’Iran et les dangers d’escalade ne sont pas considérés comme des « nouvelles à la une ».

Tout cela contribue à la possibilité réelle que la guerre puisse être menée, conduisant à l’impensable : un holocauste nucléaire sur une grande partie du Moyen-Orient.

Il convient de noter qu’un problème nucléaire pourrait se produire même si les armes nucléaires ne sont pas utilisées. Le bombardement des installations nucléaires de l’Iran à l’aide d’armes conventionnelles contribuerait à déclencher une catastrophe du type de celle de Tchernobyl avec d’importantes retombées radioactives.



Michel Chossudovsky est l’auteur de la deuxième édition de la « guerre contre le terrorisme » de l’Amérique, Global Research, 2005. Il est professeur d’économie à l’Université d’Ottawa et directeur du Centre de recherche sur la mondialisation.

Pour commander le livre de Chossudovsky « La guerre contre le terrorisme de l’Amérique », cliquez ici

Remarque : Les lecteurs sont invités à publier cet article dans le but de faire passer le mot et d’avertir les gens des dangers d’une guerre plus large au Moyen-Orient. Veuillez indiquer la source et la note de copyright.

Demandes des médias crgeditor@yahoo.com