Confinement et couvre feu sont des causes importantes de la crise économique actuelle (Chossudovsky)

Le confinement dû au covid en mars 2020 a été le début de la crise économique et sociale la plus grave de l’histoire moderne.

Ce fut le début d’une crise mondiale six mois avant le lancement du vaccin à ARNm Covid-19 en décembre 2020. Le vaccin a été présenté comme une « solution » à la prétendue pandémie de Covid.

L’économie mondiale est entre les mains des créanciers :

« Maintenant, le problème des gouvernements occidentaux est que cette dette n’est PAS REMBOURSABLE. …. En d’autres termes, cela signifie que tout un appareil d’État est maintenant entre les mains des créanciers. … Et l’étape suivante, c’est finalement la confiscation de l’État ! L’ÉTAT SERA PRIVATISÉ » (1er juillet 2020, voir transcription ci-dessous)

La crise économique de 2020. Pauvreté, chômage et désespoir dans le monde

Nous vivons sans aucun doute l’une des crises économiques et sociales les plus graves de l’histoire moderne. À certains égards, nous sommes de l’histoire vivante et nous sommes incapables de comprendre la logique de la pandémie de coronavirus.

Ce qui est en jeu, c’est le prétexte et la justification de la fermeture des économies nationales dans le monde entier sur la base d’un problème de santé publique.

Nous devons comprendre les causalités. La fermeture d’une économie, à l’échelle nationale et mondiale, ne résout PAS la pandémie. En fait, cela crée une situation d’INSTABILITÉ INSTITUTIONNELLE.

Il en résulte aussi un chômage massif, l’enfermement des gens chez eux, sans emploi, sans nourriture… C’est ce que nous vivons.

Il n’y a AUCUNE justification pour fermer les économies nationales sur la base d’un problème de santé publique, qui peut être résolu, et DEVRAIT être résolu !

Il y a un processus de prise de décision très complexe, qui a été PLANIFIÉ BIEN À L’AVANCE. De « l’autorité centrale », les gouvernements reçoivent l’ordre de fermer leurs économies, puis, à leur tour, les gouvernements ordonnent aux gens de mettre en œuvre l’ingénierie sociale, de ne pas se rencontrer, de ne pas avoir de réunions de famille…

Et, au fond, ce que nous ne comprenons pas, et qui est fondamental, c’est que l’activité économique est la base de la reproduction de la vie réelle. J’entends par là les institutions, le pouvoir d’achat des familles, toute une série d’activités qui se sont développées au cours de l’histoire, l’activité économique constitue le fondement de toutes les sociétés.

Et ces mesures ont abouti à une crise massive, dans laquelle les petites et moyennes entreprises en particulier sont précipitées dans la faillite, des millions de personnes se sont retrouvées au chômage et, dans de nombreux pays, cela a entraîné une pauvreté massive, la famine, parmi certains groupes de la population.

Nous avons amplement de preuves à cet effet et nous devons comprendre que ce processus de fermeture des économies nationales est délibéré. C’EST UN PLAN.

Et c’est coordonné avec la crise financière qui a eu lieu au mois de février (2020), qui a entraîné un effondrement massif des institutions bancaires, des marchés boursiers, etc. Les économistes, les économistes conventionnels, ont tendance à dire qu’il n’y a pas de relation entre la crise pandémique du coronavirus et le krach financier de février. C’est totalement faux.

La campagne de peur, la campagne de désinformation, ont facilité la MANIPULATION DES MARCHÉS BOURSIERS. Et nous parlons (je parle) de l’utilisation de produits dérivés très sophistiqués, d’instruments spéculatifs et ainsi de suite.

Ce qui se passe maintenant, c’est que les gouvernements se sont endettés jusqu’aux oreilles. Ils versent des compensations aux entreprises qui ont été touchées ; Dans certains cas, il s’agit de renflouements généreux, dans d’autres cas, il s’agit d’une partie d’un filet de sécurité sociale venant à la rescousse des travailleurs et des petites entreprises.

Et l’étape suivante est la CRISE DE LA DETTE LA PLUS GRAVE DE L’HISTOIRE DU MONDE. En d’autres termes, les niveaux d’emploi se sont effondrés et les entreprises sont en faillite. Nous aurons une crise fiscale de l’État. En d’autres termes, une baisse spectaculaire des recettes fiscales (sur le revenu) en raison de l’effondrement de l’emploi, et les entreprises (qui n’ont pas fait faillite) vont déduire les pertes des entreprises, bien sûr (sur leurs déclarations fiscales). Comment les gouvernements du monde entier vont-ils continuer de gouverner, de financer les programmes sociaux, et cetera ?

Ce sera finalement à travers une gigantesque opération de dette mondiale mise en œuvre à la fois dans les pays dits « développés » – par exemple l’Italie, la France, les États-Unis, le Canada – et dans les pays en développement où ce sera plutôt les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le FMI, les banques régionales de développement.

Maintenant, le problème des gouvernements occidentaux est que la dette n’est PAS REMBOURSABLE. Le gouvernement italien a émis des obligations avec l’appui de Goldman Sachs et ainsi de suite, cela a été fait il y a quelques mois. Et que s’est-il passé ? La dette de l’Italie est classée (par Standard et Poor). ces obligations italiennes sont classées « BB », ce qui signifie essentiellement le statut d’obligations de pacotille. En d’autres termes, cela signifie que tout un appareil d’État est maintenant entre les mains des créanciers. Et ces créanciers sont les institutions financières, les banques, etc.

Et l’étape suivante, c’est finalement la confiscation de l’État ! L’ÉTAT SERA PRIVATISÉ.

Tous les programmes seront sous la direction des créanciers. Nous pouvons dire « adieu » à l’État-providence en Europe occidentale. Pourquoi? Parce que les créanciers vont immédiatement, à la suite de ce qu’ils ont fait en Grèce il y a quelques années… Ils imposeront immédiatement des mesures d’austérité et la privatisation des programmes sociaux, la privatisation de tout ce qui peut l’être – villes, terres, bâtiments publics.

Et, en d’autres termes, nous vivons une évolution très importante parce que l’État, tel que nous le connaissons, n’existera plus. Il sera géré par des intérêts bancaires privés, qui . . . Et ils le font déjà… Nommez leurs gouvernements, ou leurs politiciens, leurs politiciens corrompus, et essentiellement ils prendront le contrôle de l’ensemble du paysage politique.

C’est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Et dans certains pays, ils ont même ordonné aux gouvernements de NE PAS débattre (au parlement) des énormes dettes qui se sont accumulées ces derniers mois à la suite de la pandémie, et qui font maintenant l’objet d’un financement par ces puissantes institutions financières. Au Canada, il y a eu un accord entre le premier ministre Trudeau d’une part et le chef de l’opposition – PAS DE DÉBAT au Parlement sur 150 milliards de dollars de dette, qui doit ensuite être couverte par des opérations de dette publique et des prêts d’institutions financières.

Et essentiellement le scénario que nous vivons. . . ce qui se passe, c’est que, d’une part, l’économie réelle au cours des derniers mois à partir de mars, eh bien, en fait, à partir de février avec le krach boursier, elle est en état de crise, l’activité de production a été affectée, le commerce a été affecté. Des millions et des millions de personnes vont se retrouver au chômage, sans revenus, et ce n’est pas seulement la pauvreté, c’est la pauvreté et le désespoir. C’est la marginalisation de larges secteurs de la population mondiale du marché du travail. Il y a des chiffres à ce sujet, publiés par l’OIT (Organisation internationale du travail), qu’en fait, à ce stade, il est prématuré de commencer à estimer ces impacts.

Nous pouvons l’examiner pays par pays. On peut voir, par exemple, que dans les pays en développement, le secteur informel, disons en Inde ou dans certains pays d’Amérique latine, (comme) le Pérou, une grande partie de la main-d’œuvre est impliquée dans ce qu’on appelle le « secteur informel » ; les travailleurs indépendants, les petites industries, etc. Eh bien, cela a été COMPLÈTEMENT ANÉANTI et les personnes touchées sont très souvent laissées sans abri. Le seul choix qu’ils ont est de le faire, de retourner dans leurs villages d’origine et dans le processus, ils sont victimes de la famine et d’une situation de MARGINALISATION TOTALE.

C’est le scénario. C’est au-delà de la pauvreté mondiale. C’est le chômage de masse. C’est quelque chose qui a été CONÇU, ce n’est pas quelque chose qui est accidentel. Et ce n’est certainement pas quelque chose qui a été utilisé pour résoudre une crise sanitaire mondiale.

La crise sanitaire mondiale liée au covid a été MULTIPLIÉE. Des gens ont été confinés, ils sont tombés malades, ils ont perdu leur emploi, et en même temps, tout l’appareil de santé est en crise, incapable de fonctionner.

Ce que nous devons comprendre, c’est que ce processus DOIT ÊTRE AFFRONTÉ ! Il doit y avoir une opposition organisée. C’est un projet néolibéral ! C’est du néolibéralisme à l’extrême.

Maintenant, gardez à l’esprit qu’aujourd’hui, ce que nous avons, c’est que, à certains égards, le krach boursier a utilisé des instruments spéculatifs, des délits d’initiés, mais aussi la campagne de peur pour mettre en œuvre ce qui est LE TRANSFERT DE RICHESSE LE PLUS IMPORTANT DE L’HISTOIRE DU MONDE ! En d’autres termes, tout le monde perd de l’argent dans le krach boursier et l’argent va entre les mains, vous savez, d’un nombre limité de milliardaires. Et il y a eu des estimations quant à l’enrichissement de cette classe au cours des trois derniers mois. Je n’entrerai pas dans les détails. Pour que, dans un sens, cette crise de février, la crise boursière, prépare le terrain pour le confinement.

Et sur (le sujet) du confinement, nous pouvons l’appeler par un autre nom. Le confinement est la FERMETURE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE ! C’est un acte qui ordonne aux gouvernements nationaux de fermer leur économie, et ils obéissent ! C’est ce que nous appelons la « gouvernance mondiale ». Mais c’est un projet impérial. Ils obéissent et ils ferment tout.

Et puis ils essaient de convaincre leurs citoyens que tout cela est pour une bonne cause, nous fermons l’économie afin de pouvoir sauver des vies à cause du covid-19. C’est une déclaration très forte et en même temps, les statistiques sur le covid-19 sont la source de manipulation.

Je n’entrerai pas dans cette dimension particulière, mais je peux dire en toute certitude que l’impact de cette crise est si dramatique, la crise économique, qu’elle N’EST PAS COMPARABLE à l’impact du covid-19, qui, selon des personnes comme Anthony Fauci, dit qu’il est comparable à la grippe saisonnière. Ils l’ont écrit dans leurs articles évalués par des pairs.

Ce qu’ils disent en ligne, sur CNN, c’est une autre affaire. Mais ils ne considèrent pas le covid-19 comme un danger ultime de tous les dangers. Ce n’est pas le cas. De nombreuses autres pandémies affectent le monde. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le prendre au sérieux, mais il faut comprendre, c’est du bon sens, ce n’est pas en fermant l’économie mondiale que l’on va résoudre cette pandémie.

Donc, quelqu’un ment, quelque part. Et en fait, les mensonges sont en train de « devenir la vérité », ils font partie du « consensus » et C’EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX.

Parce que lorsque le mensonge devient « la vérité », il n’y a pas de retour en arrière.

Et nous remarquons comment des scientifiques indépendants, des analystes indépendants, sont censurés, que nous avons beaucoup de médecins, d’infirmières et de scientifiques, de virologues ainsi que d’économistes qui s’expriment. Et il suffit de regarder les chiffres, les millions et les millions de personnes qui se retrouvent au chômage à cause de cela.

Donc, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une compréhension historique de ce qui se passe, parce que la fermeture de l’économie par des ordres venant de « quelque part là-haut »…

Tout d’abord, c’est DISTINCT DE TOUTES LES CRISES PRÉCÉDENTES. Mais deuxièmement, nous devons RÉSISTER À CE MODÈLE. Et ce n’est pas en changeant de paradigme, non. C’est un mouvement de masse ; C’est un mouvement de masse contre nos gouvernements, c’est un mouvement de masse contre les architectes de ce projet diabolique…

Et nous ne pouvons pas demander aux Rockefeller : « S’il vous plaît, prêtez-nous l’argent » pour payer nos dépenses, nous devons le faire nous-mêmes.

Et c’est pourquoi toutes ces ONG, qui sont financées par des fondations d’entreprise, ne peuvent pas… Je ne dis pas… Certaines des choses qu’ils font sont bien, mais ils ne peuvent pas mener une campagne contre ceux qui les parrainent, c’est une impossibilité.

Nous devons donc mettre en œuvre un mouvement populaire, au niveau national et international, pour FAIRE FACE À CE PROJET DIABOLIQUE et pour restaurer nos économies nationales, nos institutions nationales. Et, pour NIER LA LÉGITIMITÉ DU PROJET DE DETTE. Et d’enquêter sur les éléments de corruption qui ont conduit à cette aventure diabolique, qui affecte l’humanité tout entière.

Il s’agit d’une guerre contre l’humanité, mise en œuvre à l’aide d’instruments économiques complexes.

Au revoir, nous poursuivrons notre bataille et notre analyse au mieux de nos capacités chez Global Research.

Michel Chossudovsky, 1er juillet 2020