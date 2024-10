Instabilité climatique dans le monde: «Militariser la météo» comme instrument de guerre moderne?

Par Michel Chossudovsky. Sur Instabilité climatique dans le monde : l’armée américaine « possède-t-elle la météo » ? « Militariser la météo » comme instrument de la guerre moderne ? – Recherche mondialeRecherche mondiale – Centre de recherche sur la mondialisation (globalresearch.ca)

Cet article a été publié pour la première fois en septembre 2017. Elle est largement confirmée par des documents officiels (ONU, UE, US Air Force, dans le domaine public et reportages MSM dont CBC, History Channel).

Introduction et mise à jour de l’auteur

Le sommet de l’ONU sur le changement climatique (COP28) de novembre 2023 s’est tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec la participation de plus de 150 chefs d’État et de gouvernement. Parmi les 65 000 participants figuraient des représentants d’organisations de la société civile, d’intérêts commerciaux, d’organisations internationales, de philanthropies milliardaires et d’organisations internationales (du 30 novembre au 13 décembre 2023). Voir les décisions de la COP 28 La COP28 a approuvé CO2-Net Zero. Le faux récit de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ouvre la voie au déclenchement du chaos économique et social. Bill Gates, à son tour, est généreusement venu à la rescousse des fermes familiales en rachetant des fermes en faillite dans toute l’Amérique. Selon les mondialistes, la production alimentaire déclenche le changement climatique. Ce qui est mis en avant pour sauver la planète du réchauffement climatique : Mangez de la viande synthétique et des insectes. Selon la BBC : « Manger de la viande cultivée en laboratoire ou des insectes broyés pourrait entraîner d’importantes économies d’émissions de carbone et d’eau, ainsi que libérer des terres pour la nature. C’est la conclusion d’une étude [financée par la Fondation Gates] calculant les avantages environnementaux des aliments « plus verts » dans nos assiettes. *** « La crise climatique à un moment où les températures mondiales atteignent des niveaux records (2023) et où les phénomènes météorologiques extrêmes affectent les populations du monde entier » :

. La COP29, en novembre 2024, se tiendra à peine une semaine après les élections américaines. Il se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le centre géopolitique instable de la mer Caspienne. L’Azerbaïdjan – qui est ironiquement un grand producteur de pétrole – s’est engagé en faveur de l’énergie verte (CO2 Net Zero), ce qui nécessite une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Cela semble absurde.

Techniques ENMOD

Les techniques de modification de l’environnement qui font l’objet de cet article ont été soigneusement exclues du débat sur le changement climatique. L’histoire des techniques ENMOD est longue et complexe :

Le mathématicien américain John von Neumann, en liaison avec le ministère américain de la Défense, a commencé ses recherches sur la modification du temps à la fin des années 1940, au plus fort de la guerre froide, et a prédit des « formes de guerre climatique encore inimaginables ». Pendant la guerre du Vietnam, des techniques d’ensemencement des nuages ont été utilisées, à partir de 1967 dans le cadre du projet Popeye, dont l’objectif était de prolonger la saison de la mousson et de bloquer les routes d’approvisionnement ennemies le long de la piste Ho Chi Minh.

L’armée américaine a développé des capacités avancées qui lui permettent de modifier sélectivement les conditions météorologiques. La technologie, qui a été initialement développée dans les années 1990 dans le cadre du programme de recherche aurorale active à haute fréquence (HAARP), était un appendice de l’Initiative de défense stratégique – « Star Wars » (Voir mon article ci-dessous)

La crise des ouragans dans le sud-est des États-Unis En ce qui concerne la crise actuelle : les techniques ENMOD auraient-elles pu être utilisées pour contrôler l’intensité des ouragans ?

L’ouragan Milton était de catégorie 1 et, dans les 24 heures, il a été reclassé dans la catégorie 5. L’ouragan le plus catastrophique de l’histoire récente en Floride ? Ouragan intense. C’est très rare. Une urgence a été déclenchée en Floride pour permettre aux gens d’évacuer leurs maisons.

Vidéo : L’ouragan Milton passe à la catégorie 5

Greg Reese provides evidence regarding the cloud seeding technique for controlling hurricanes, going back to the 1950s focussing on North Carolina.

See the statement of V-P Lyndon B Johnson in 1962.

Today’s “control of the weather” implies the use of advanced electromagnetic technologies. (see my analysis below)

Click here to watch Greg Reese’s video

How to Steer Hurricanes, Flood Homes, and Steal Lithium

Click here to watch Greese’s video

L’instrumentalisation des techniques ENMOD Alors que les techniques de modification de l’environnement (ENMOD) sont à la disposition de l’armée américaine depuis plus d’un demi-siècle, il n’y a aucune preuve à 100% que ces techniques ont été utilisées pour déclencher des conditions météorologiques extrêmes.

Les vagues de chaleur de l’été 2022 accompagnées d’incendies de forêt dévastateurs, en Europe occidentale, en Afrique du Nord, en Californie, en Inde, au Pakistan et dans la vallée du fleuve Yangtze en Chine, ont simultanément affecté la vie de millions de personnes dans le monde, avec des conséquences sociales et économiques dévastatrices.

« Le delta du fleuve Yangtze n’a jamais connu de températures aussi élevées depuis le début des relevés historiques, et des températures élevées comme celle-ci s’accompagnent de sécheresse. »

Selon des rapports d’août 2022, la production hydroélectrique quotidienne sur le Yangtze a chuté de 51 %, ce qui a entraîné la suspension de la production dans la région méga-industrielle de Chongqing, qui compte plus de 30 millions d’habitants.

En mai 2022, le Pakistan figurait parmi les 23 premiers pays au monde à connaître une grave sécheresse et une désertification. Quelques mois plus tard, pendant la période de mousson, la vallée de l’Indus a connu la plus grave inondation de mémoire d’homme. Les précipitations dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan « ont été au moins sept fois supérieures aux quantités normales ».

Le « changement climatique d’origine humaine » a été présenté avec désinvolture comme la cause des inondations au Pakistan qui ont tué 1 508 personnes, inondé des millions d’hectares de terres et affecté 33 millions de personnes. Plus d’un demi-million de personnes se sont retrouvées sans abri »

C02 ? Causalité des phénomènes météorologiques extrêmes

Bien qu’il n’y ait aucune preuve concrète que les vagues de chaleur et les inondations de 2022 aient été causées par des technologies ENMOD, la question de la manipulation du climat doit néanmoins être abordée et analysée.

Des documents militaires américains ainsi que des rapports scientifiques confirment que les « techniques de modification de l’environnement » (ENMOD) étaient pleinement opérationnelles au milieu des années 1990.

D’autre part, il n’y a aucune preuve solide, comme le soulignent les médias grand public (citant régulièrement des climatologues faisant autorité), que ces conditions météorologiques extrêmes sont le résultat de ce que l’on appelle des « émissions de gaz à effet de serre induites par l’homme ».

De plus, il faut comprendre que ces émissions de gaz à effet de serre – qui seraient à l’origine du « réchauffement climatique » – servent de prétexte et de justification pour adopter des mesures drastiques et inutiles propices à la déstabilisation pure et simple de l’agriculture. Ces mesures ont été appliquées simultanément dans plusieurs pays. Elles sont maintenues dans le cadre d’un « consensus climat » qui consiste également à interdire l’utilisation des énergies fossiles.

La procédure sous-jacente est la suivante : L’« agenda climatique » (c’est-à-dire le réchauffement climatique) consiste à restreindre l’utilisation des engrais en vue de « réduire les émissions d’azote » (par exemple aux Pays-Bas, dans l’Ouest canadien). « au point qu’il est impossible pour les exploitations agricoles de continuer à fonctionner. » Cela est à son tour propice au déclenchement de pénuries alimentaires étendues ainsi qu’à la famine.

Il y a trop de coïncidences et de contradictions. Il faut s’attaquer aux causes des conditions météorologiques extrêmes. Une grande partie de l’information sur l’utilisation d’ENMOD et ses impacts est « classifiée ».

L’affaire devrait faire l’objet d’une enquête intergouvernementale (sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies) menée conformément aux termes de la Convention internationale historique de 1977 ratifiée par l’Assemblée générale des Nations Unies interdisant « l’utilisation militaire ou autre à des fins hostiles de techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves » (voir AP, 18 mai 1977). Les États-Unis et l’Union soviétique étaient tous deux signataires de la Convention :

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne pas se livrer à des … l’utilisation de techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves comme moyens de destruction, d’endommagement ou de préjudice pour tout autre État partie. (Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toute autre utilisation hostile, Nations Unies, Genève, 18 mai 1977. Entrée en vigueur : 5 octobre 1978, voir le texte intégral de la convention en annexe)

Pour lire le texte intégral de la Convention de l’ONU, cliquez ici

Il convient de noter qu’en février 1998, la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu des auditions publiques à Bruxelles sur le programme HAARP. (17) La « proposition de résolution » de la commission soumise au Parlement européen :

« Considère HAARP… en raison de son impact considérable sur l’environnement et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées par un organisme international indépendant… ; [le Comité] regrette le refus répété de l’Administration des États-Unis… pour témoigner lors de l’audience publique … sur les risques environnementaux et publics [du] programme HAARP ».

Guerre météorologique

Les techniques de modification de l’environnement (ENMOD) constituent des instruments de « guerre météorologique ». Ils font partie intégrante de l’arsenal militaire américain.

« La modification des conditions météorologiques deviendra une partie de la sécurité nationale et internationale et pourrait se faire unilatéralement… Il pourrait avoir des applications offensives et défensives et même être utilisé à des fins de dissuasion. La capacité de générer des précipitations, du brouillard et des tempêtes sur terre ou de modifier la météo spatiale… et la production de conditions météorologiques artificielles font toutes partie d’un ensemble intégré de technologies [militaires].

Etude commandée par l’US Air Force : La météo en tant que multiplicateur de force, Owning the Weather in 2025, août 1996

Il convient de noter qu’avec la fermeture du programme HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) en Alaska en 2014, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du Pentagone a été activement impliquée dans la recherche ENMOD, dont la plupart sont classifiées. Dans un rapport de Science de 2009 :

Un groupe consultatif officiel de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) organise [mars 2009] une réunion non classifiée … Pour discuter de géo-ingénierie, … La DARPA est la dernière d’une série d’agences officielles de financement de la science ou de sociétés scientifiques de premier plan qui explorent l’idée controversée. …

Par rapport au contexte actuel incluant la guerre en Ukraine, le Pentagone a formulé les contours d’un agenda militaire mondial, d’une « longue guerre », d’une guerre sans frontières. La « guerre météorologique » fait partie d’un arsenal militaire diversifié de systèmes d’armes conventionnelles et stratégiques. ENMOD estpotentiellement une arme de destruction massive (ADM), capable de déstabiliser l’écosystème d’un ennemi, de détruire son agriculture, de désactiver les réseaux de communication.

La manipulation météorologique est l’arme préventive par excellence. Elle peut être dirigée contre des pays ennemis ou même des « nations amies », à leur insu.

La manipulation du climat peut être utilisée pour déstabiliser l’économie, l’écosystème et l’agriculture d’un ennemi. Les techniques ENMOD peuvent saper toute une économie nationale, appauvrir des millions de personnes et « tuer une nation » sans le déploiement de troupes et de matériel militaire.

L’article ci-dessous se concentre sur l’histoire et l’analyse d’ENMOD.

Il fournit également des citations directes d’un document de l’US Air Force de 1996 accessible au public qui confirme le plan du Pentagone de « militariser le temps ».

Michel Chossudovsky, 16 septembre 2022, 8 octobre 2024

***

L’armée américaine « possède-t-elle la météo » ?

«Militariser la météo» comme instrument de la guerre moderne?

Par Michel Chossudovsky

Global Research, septembre 2017

Introduction

Le mathématicien américain John von Neumann, en liaison avec le ministère américain de la Défense, a commencé ses recherches sur la modification du temps à la fin des années 1940, au plus fort de la guerre froide, et a prévu des « formes de guerre climatique encore inimaginables ». Pendant la guerre du Vietnam, des techniques d’ensemencement des nuages ont été utilisées, à partir de 1967 dans le cadre du projet Popeye, dont l’objectif était de prolonger la saison de la mousson et de bloquer les routes d’approvisionnement ennemies le long de la piste Ho Chi Minh.

L’armée américaine a développé des capacités avancées qui lui permettent de modifier sélectivement les conditions météorologiques. La technologie, qui a été initialement développée dans les années 1990 dans le cadre du programme de recherche aurorale active à haute fréquence (HAARP), était un appendice de l’Initiative de défense stratégique – « Star Wars ». D’un point de vue militaire, HAARP – qui a été officiellement aboli en 2014 – est une arme de destruction massive, opérant depuis l’atmosphère extérieure et capable de déstabiliser les systèmes agricoles et écologiques du monde entier.

Officiellement, le programme HAARP a été fermé à son emplacement en Alaska. La technologie de la modification du temps, entourée de secret, prévaut néanmoins. Les documents HAARP confirment que la technologie était pleinement opérationnelle au milieu des années 1990.

(Pour plus de détails, voir Michel Chossudovsky, article intitulé Weather Warfare publié dans l’Ecologist publié pour la première fois en 2008. (qui résume des recherches antérieures sur le projet HAARP)

Il convient de souligner que si l’armée américaine confirme que la guerre météorologique est pleinement opérationnelle, il n’existe aucune preuve documentée de son utilisation militaire contre les ennemis des États-Unis. Le sujet est tabou parmi les analystes de l’environnement. Aucune enquête approfondie n’a été entreprise pour révéler les dimensions opérationnelles de la guerre météorologique.

Les répercussions des techniques ENMOD à des fins militaires ont été documentées par la télévision de la CBC au milieu des années 1990 :

Le reportage de CBC TV a reconnu que l’installation HAARP en Alaska, sous les auspices de l’US Air Force, avait la capacité de déclencher des typhons, des tremblements de terre, des inondations et des sécheresses :

« Les théoriciens du complot ne sont pas les seuls à s’inquiéter de HAARP. En janvier 1999, l’Union européenne a qualifié le projet de préoccupation mondiale et a adopté une résolution demandant plus d’informations sur ses risques pour la santé et l’environnement. Malgré ces préoccupations, les responsables de HAARP insistent sur le fait que le projet n’est rien de plus sinistre qu’un centre de recherche en radioscience.

« Les armes électromagnétiques … Emportez une frappe invisible des centaines de fois plus puissante que le courant électrique d’un éclair. L’un peut faire exploser des missiles ennemis depuis le ciel, un autre peut être utilisé pour aveugler les soldats sur le champ de bataille, un autre encore pour contrôler une foule indisciplinée en brûlant la surface de leur peau. Si elle explosait au-dessus d’une grande ville, une arme électromagnétique pourrait détruire tous les appareils électroniques en quelques secondes. Ils utilisent tous l’énergie dirigée pour créer une puissante impulsion électromagnétique.

L’énergie dirigée est une technologie si puissante qu’elle pourrait être utilisée pour chauffer l’ionosphère afin de transformer le temps en arme de guerre. Imaginez utiliser une inondation pour détruire une ville ou des tornades pour décimer une armée qui approche dans le désert. L’armée a passé énormément de temps sur la modification du temps en tant que concept pour les environnements de combat. Si une impulsion électromagnétique se déclenchait au-dessus d’une ville, pratiquement tous les objets électroniques de votre maison clignotaient et s’éteignaient, et ils étaient définitivement détruits. (CBC, 1996)

Reportage télévisé de la CBC en 1996 sur le projet HAARP

La machine invisible : Guerre électronique : History Channel

« History Channel excellent programme sur la guerre électronique (EW) impliquant l’utilisation du spectre électromagnétique ou de l’énergie dirigée pour contrôler le spectre, attaquer un ennemi ou entraver les assauts ennemis via le spectre »



« La météo comme multiplicateur de force : s’approprier la météo »

Dans cet article, nous fournirons des citations clés d’un document de l’US Air Force de 1996 qui analyse les techniques de modification du temps à usage militaire.

L’objectif sous-jacent d’un point de vue militaire est de « s’approprier la météo ».

Au moment où cette étude a été commandée en 1996, le programme HAARP était déjà pleinement opérationnel, comme le montre le documentaire de la CBC.

L’objectif déclaré du rapport (dans le domaine public) est décrit ci-dessous :



Dans cet article, nous montrons qu’une application appropriée de la modification du temps peut fournir une domination de l’espace de combat à un degré jamais imaginé auparavant. À l’avenir, de telles opérations renforceront la supériorité aérienne et spatiale et offriront de nouvelles options pour la formation et la connaissance de l’espace de combat là-bas, en attendant que nous rassemblions tout cela ; en 2025, nous pourrons « Posséder la météo ». (Commandé par le document AF 2025 Final Report de l’US Air Force, (document public) Modification météorologique, selon le document AF 2025 Final Report de l’US Air Force, (lien original n’est plus disponible, cliquez ici

« offre au combattant un large éventail d’options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire », les capacités, dit-il, s’étendent au déclenchement d’inondations, d’ouragans, de sécheresses et de tremblements de terre :

« La modification du temps deviendra une partie de la sécurité nationale et internationale et pourrait se faire unilatéralement… Il pourrait avoir des applications offensives et défensives et même être utilisé à des fins de dissuasion. La capacité de générer des précipitations, du brouillard et des tempêtes sur terre ou de modifier la météo spatiale… et la production de conditions météorologiques artificielles font toutes partie d’un ensemble intégré de technologies [militaires].

Voir le rapport complet commandé par l’US Air Force

Qu’il s’agisse d’améliorer les opérations amies ou de perturber celles de l’ennemi par l’adaptation à petite échelle des conditions météorologiques naturelles, ou encore de dominer complètement les communications mondiales et le contrôle du contre-espace, la modification du temps offre au combattant un large éventail d’options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire. Le tableau 1 énumère certaines des capacités qu’un système de modification du temps pourrait offrir à un commandant en chef de guerre (CINC). (c’est nous qui soulignons)

Source : Armée de l’air américaine