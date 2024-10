Un député dénonce l’État terroriste israélien au Parlement belge (vidéo 6’52)

Source: https://mai68.org/spip3/spip.php?article1753



Le PTB confronte l’ambassadrice d’Israël à ses crimes de guerre

Parti du Travail de Belgique – 23 octobre 2024

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Le député PTB à la Chambre Nabil Boukili confronte l’ambassadrice d’Israël à ses crimes de guerre.

_______________________________________________________

Le Venezuela entretien avec Romain Migus (vidéo 27’57) Le Venezuela traverse une période mouvementée de son histoire. Le pouvoir de Nicolas Maduro à la tête de l’État vénézuélien est-il solide ? https://mai68.org/spip3/spip.php?article1756

_________________________________________

La déroute de l’armée ukrainienne

Le commandement militaire ukrainien, poussé en avant par le pouvoir politique, est confronté à de graves difficultés dans l’organisation des opérations offensives, malgré la fourniture de matériel militaire occidental et les tentatives de formation de nouvelles brigades d’infanterie, principalement constituées non pas de militaires ou des volontaires, mais de civils attrapés dans les rues des villes et villages ukrainiens et enrôlés de force.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1746

___________________________________________

Quel est le chemin malheureux qui mène au fascisme ? Néolibéralisme/néofascisme : la grande convergence ? QG – 24 octobre 2024 – Aude Lancelin, Thibault Biscahie, Cole Stangler Discussion entre deux nouvelles figures de la réflexion politique : Thibault Biscahie, de l’université de Montréal, auteur de « Généalogie inquiète du macronisme » pour le site de QG, et Cole Stangler, correspondant à Marseille pour de nombreux grands titres de la presse états-unienne. Une réflexion très stimulante sur la maladie des démocraties française et américaine. Cliquer le lien ci-dessous pour voir la vidéo : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1745

________________________________________________________

Un enfant enlevé par ses propres parents !

Des parents peuvent-ils vouloir maltraiter leur enfant ?

Le pouvoir n’a rien d’autre à faire ? et les journalistes rien d’autre à dire ? Le pouvoir veut tout contrôler ; mais, un enfant, ça appartient à QUI ? au pouvoir ou à ses parents ?

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1758

_______________________________

STOP GÉNOCIDE : MANIFESTATION PARIS AUJOURD’HUI DÉPART 14H RÉPUBLIQUE Nous n’avons pas le droit, par le silence, la passivité ou le découragement, de laisser tomber ces peuples aux mains de leurs bourreaux. L’extermination du peuple palestinien, et maintenant, de manière aussi cyniquement assumée, du peuple libanais, s’amplifie de jour en jour avec le soutien de Biden, Harris, Macron et Barnier, pour ne citer que quelques uns des complices du régime génocidaire israélien. Du nord de la bande de Gaza à Baalbek en passant par Beyrouth et le sud-Liban, nous avons un aperçu, en direct, des horreurs sans nom perpétrées par une armée criminelle : bombardements d’hôpitaux et de résidences civiles, populations civiles sommées de s’entasser dans un fossé avant d’être sommairement exécutées comme à l’a vu à Jabalia. Le tout sur fond de famine organisée. https://mai68.org/spip3/spip.php?article1726

____________________________________________________