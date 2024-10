Effondrement de l’empire américain. L’Iran jette le gant

Par Kit Klarenberg – Le 4 octobre 2024.

Le 1er octobre, l’Iran a lancé des dizaines de missiles sur l’entité sioniste, en réponse à l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, en plus des nombreuses provocations éhontées et escalades ciblant la Résistance ces derniers mois. De très nombreuses images d’infrastructures israéliennes clés, y compris des sites militaires et de renseignement, complètement aplaties par l’assaut inexorable de la République islamique ont largement circulé, contredisant amplement les prévisibles déclarations émanant de Tel Aviv et de Washington selon lesquelles la guerre éclair a été repoussée avec succès par les systèmes de défense aérienne occidentaux.

C’est l’attaque la plus importante et la plus dévastatrice contre l’entité sioniste en 76 ans d’histoire. L’impact total n’est pas encore visible. Alors que les responsables américains avaient averti avec inquiétude des heures à l’avance qu’ils possédaient des “indications” que l’Iran se préparait à attaquer Israël, le moment, l’ampleur et la gravité de l’incursion ont surpris toutes les personnes concernées. Washington envoyant des milliers de soldats supplémentaires au Moyen Orient les jours précédents, explicitement pour la défense d’Israël, ne fut évidemment pas dissuasif pour Téhéran.

Ce déploiement était accompagné d’une promesse du Pentagone, supposée solide comme le roc, de venir à la rescousse si la République islamique cherchait à répéter le barrage historique de drones et de roquettes de grande envergure auquel elle avait soumis l’entité sioniste en avril. Les apparatchiks du Ministère de la Défense ont hardiment déclaré qu’eux et Tel Aviv étaient “encore mieux préparés à une nouvelle attaque iranienne” que la dernière fois. La facilité avec laquelle le Dôme de fer prétendument imprenable d’Israël a été vaincu expose cette fanfaronnade comme un orgueil désespéré au mieux, une illusion dangereuse au pire.

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique est toujours prudent et a agi avec une retenue extraordinaire depuis que l’Holocauste du 21e siècle a éclaté à Gaza. Certains analystes ont interprété cette maîtrise de soi implacable et l’absence de réaction immédiate de Téhéran contre des actes tels que l’assassinat audacieux du chef du Hamas Ismail Haniyeh sur le sol iranien, non seulement comme une réticence rigide à dégénérer en guerre totale contre Israël et ses soutiens occidentaux, mais aussi comme une complète incapacité à réagir. Les attaques sans précédent du 1er octobre à Tel Aviv devraient dissiper une telle inférence.

Yair Golan, un politicien qui est retourné au service des Forces d’occupation israéliennes après le 7 octobre, a qualifié cet assaut iranien de “déclaration de guerre ” contre l’entité sioniste. Le tristement célèbre Benny Gantz se vante que Tel Aviv “a des capacités qui ont été développées pendant des années pour frapper l’Iran, et le gouvernement a [notre] plein soutien pour agir avec force et détermination.“ Pendant ce temps, le porte-parole de l’OIF, Daniel Hagari, déclarait martialement : “il y a eu une grave attaque contre nous et il y aura de graves conséquences.”

Le CGRI semble avoir calculé que de telles menaces et déclarations se révéleront aussi vides et dénuées de sens que la promesse du Pentagone d’être “mieux préparé” pour une future frappe iranienne. À tout le moins, la République islamique ne craint sans ambiguïté aucune représailles anglo-israéliennes. Après tout, Téhéran peut avoir des raisons de croire que l’équilibre des pouvoirs dans toute la région, et dans tout futur conflit à grande échelle avec l’entité sioniste et l’Occident, a irrévocablement basculé en faveur de la Résistance.

Étrangement, un rapport peu remarqué, publié le 19 septembre par le Jewish Institute for National Security of America (JINSA), une puissante et obscure organisation de lobby sioniste, est arrivé par inadvertance à cette conclusion. Il explique avec moult détails techniques comment l’Empire serait en mode défensif, et gravement désavantagé, dans une guerre totale contre l’Iran. En cours de route, un plan convaincant pour la victoire de la résistance a été clairement esquissé. Téhéran ayant jeté un gant sans équivoque le 1er octobre, nous pourrions maintenant voir ce plan mis en œuvre.

Surpasser les attentes

Intitulé « Bases américaines au Moyen-Orient : Surmonter la tyrannie de la géographie », le rapport du JINSA a été rédigé par l’ancien commandant du CENTCOM Frank McKenzie, qui a supervisé la retraite désastreuse de d’Afghanistan. Il évalue la viabilité, la valeur et les capacités de projection des forces basées dans les installations militaires américaines actuelles dans tout le Moyen Orient, en se concentrant sur Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les résultats sont frappants, appelant à une refonte immédiate des bases américaines dans la région :

“Notre structure de base actuelle, héritée d’années de prise de décision aléatoire et motivée par des principes opérationnels et politiques divergents, a abouti à des installations qui ne sont pas idéalement situées pour les menaces les plus probables d’aujourd’hui et de demain dans la région.”

Bien qu’il mentionne les “menaces” au pluriel, le JINSA se concentre uniquement sur la République islamique. Alors qu’une myriade de problèmes liés au positionnement moderne de l’Empire dans toute le Moyen Orient sont identifiés, la conclusion “la plus importante” tirée est que “le réseau de bases actuel de Washington nuit à notre capacité de dissuader l’Iran et de le combattre efficacement dans un scénario de haute intensité.” McKenzie s’efforce néanmoins de dépeindre Téhéran comme un peu faible :

“Les Iraniens n’ont aucune armée qui puisse être déployée en tant que force d’invasion. Ils ont une marine petite et inefficace, et en pratique, pas de force aérienne. Leur force de missiles et de drones, cependant, est capable de surpasser nombre de ses voisins. ils peuvent déployer plus de missiles et de drones attaquants qu’il n’est possible de s’en défendre.”

En tant que tel, note JINSA, “une guerre de terrain contre l’Iran serait une guerre de missiles et de drones“, et l’attaque du 13 avril de Téhéran contre Israël était une ” démonstration complète de la conception opérationnelle iranienne.” Ensuite, le CGRI a cherché à submerger les défenses aériennes et les systèmes radar de l’entité sioniste avec des vagues de drones et de missiles de croisière à faible coût, pour “rendre difficile pour le Dôme de Fer ou le système Patriot d’engager les missiles balistiques qui ont suivi.”

McKenzie a correctement prédit que la frappe d’avril “resterait probablement le modèle de base pour des attaques iraniennes à grande échelle. Il a évalué l’effort – “au moins conceptuellement “- comme “un effort solide“, dont “il y a des leçons à tirer pour tous.” Le point à retenir le plus urgent et le plus “évident” pour les défenseurs du Golfe, ce sera une guerre d’avions d’attaque, de pétroliers et de défense aérienne et antimissile et voici le problème” :

“Ces avions sont en grande partie basés à des endroits le long de la côte sud du golfe Persique…un artefact de la planification contre les incursions russes dans les années 1970 et les campagnes d’Irak et d’Afghanistan des premières décennies de ce siècle. Ils sont proches de l’Iran, ce qui signifie qu’ils ont un court voyage pour atteindre leur but mais c’est aussi leur grande vulnérabilité. Ils sont si proches de l’Iran qu’il ne faut que cinq minutes ou moins pour que les missiles lancés depuis l’Iran atteignent leurs bases.”

Les “milliers de missiles à courte portée” que possède l’Iran sont également un facteur négatif clé, privant l’Empire de toute “profondeur stratégique” au niveau régional. Alors qu’un avion de chasse F-35 “est très difficile à toucher en l’air…au sol, ce n’est rien de plus qu’un morceau de métal très coûteux et vulnérable assis au soleil ». Les “installations de ravitaillement et de réarmement sur les bases américaines au Moyen Orient sont également vulnérables et ne peuvent pas être déplacées.” Le plus dommageable de tout :

“Ces bases sont toutes défendues par du Patriot et d’autres systèmes défensifs. Malheureusement, à si courte distance de l’Iran, la capacité de l’attaquant à tirer en masse et à submerger la défense est bien réelle.”

En clôturant sa feuille de route pour la victoire contre Téhéran, McKenzie déplore amèrement : “il est difficile d’échapper à la conclusion que notre structure de base actuelle est mal positionnée pour le combat le plus probable qui émergera.” En tant que tel, l’Empire “ne sera pas en mesure de maintenir ces bases dans un conflit larvé, car elles seront rendues inutilisables par une attaque iranienne soutenue.” Les excès impériaux au Moyen Orient sont maintenant victimes de “la simple tyrannie de la géographie.” Et depuis le début, la République islamique a pris des notes rigoureuses :

“Les Iraniens peuvent voir ce problème aussi clairement que nous, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils ont créé leur force de missiles et de drones importante et hautement performante.”

Rien que la force

Malgré toute la morosité du rapport du JINSA, McKenzie exprime un certain optimisme – du genre le plus fantastique et le plus erroné. D’une part, il suggère que l’Iran ne peut pas menacer les capacités de “l’aviation basée sur les porte-avions” de l’Empire. Pourtant, il concède “qu’il n’y a pas assez de porte-avions, et donc l’aviation navale ne sera probablement pas l’arme centrale dans une guerre contre l’Iran.” L’ancien chef du CENTCOM oublie également commodément la récente victoire d’Ansar-Allah contre la marine américaine lors de l’opération Prosperity Guardian, qui a révélé sans ambiguïté l’inutilité totale des porte-avions américains.

Ailleurs, McKenzie suggère que l’Empire “doit agir de manière agressive pour développer des alternatives de base qui démontrent qu’il est prêt à se battre et à l’emporter dans une guerre soutenue de haute intensité” contre Téhéran, et donc “surmonter une géographie de base défavorable.” Une solution radicale qu’il propose est “d’envisager de les baser en Israël”. La présence militaire américaine à Tel Aviv s’est déjà lentement accrue ces dernières années. Bien que largement méconnu et minimisé, il s’est avéré incroyablement controversé à chaque étape du processus.

En septembre 2017, l’OIF a annoncé la création de la première installation militaire permanente des États-Unis dans l’entité sioniste. La réaction aux niveaux national et régional fut telle que les responsables à Washington ont couru pour nier que cela s’était produit, ce qui a incité un nettoyage majeur des sites Web de l’OIF faisant référence à ces infrastructures. Toute initiative visant à créer une base américaine à part entière en Israël, explicitement à des fins de guerre, suscitera inévitablement un tollé encore plus grand et sera considérée comme une escalade majeure par la Résistance, exigeant une réponse radicale.

De telles éventualités ne sont pas venues à l’esprit de l’ancien chef du CENTCOM. Son analyse est dangereusement malsaine et fallacieuse dans d’autres domaines également. En plus des “avantages géographiques ” d’Israël, il loue la “capacité de défense aérienne et antimissile puissante et éprouvée de Tel Aviv“. C’est cette ”compétence“, combinée à ”l’aide des États-Unis et de leurs alliés, ainsi qu’à la coopération et à l’assistance des voisins arabes“, qui a permis à la frappe iranienne d’avril contre l’entité sioniste d’être un ”échec“, pense McKenzie.

Il évalue cet effort du groupe, qui aurait empêché l’Iran de lancer des frappes de décapitation contre l’infrastructure militaire et de renseignement de l’entité sioniste, comme “de toutes les manières mesurables, une réussite remarquable“. Si le point de vue de McKenzie était partagé par le Pentagone, cela pourrait expliquer pourquoi l’Empire a été si pris au dépourvu et mal préparé au récent tir de barrage de Téhéran. Loin d’un cataclysme embarrassant, la surprise d’avril de la République islamique a été un succès spectaculaire, qui a révélé les faiblesses fatales d’Israël et remodelé à jamais le Moyen Orient.

Loin de vouloir porter un coup mortel, la République islamique a cherché à faire une démonstration de force mesurée et bien annoncée, tout en évitant une nouvelle escalade et une réponse plus large. Dans le processus, le CGRI a démontré que s’il le souhaitait, à l’avenir, ses missiles pourraient contourner avec succès le Dôme de fer et causeraient d’immenses destructions. Ensuite, une ”nouvelle équation” a été énoncée par un commandant de Corps :

“Si désormais le régime sioniste attaque nos intérêts, nos biens, nos personnalités et nos citoyens à tout moment, nous les attaquerons.”

Ce message n’a évidemment pas été entendu dans les couloirs du pouvoir à Bruxelles, Londres, Tel Aviv ou Washington. C’est ce qui ressort du rapport du JINSA, qui déclare que “les événements des deux derniers mois montrent clairement que l’Iran peut être dissuadé d’entreprendre des attaques irresponsables et meurtrières dans la région.” Cela fait référence à l’absence de représailles immédiates et drastiques de la République islamique face aux provocations de l’entité sioniste pendant cette période. Il semble que les esprits militaires les plus éminents de l’Occident soient tombés dans le piège de croire qu’aucune réponse n’était à venir de Téhéran, parce qu’il ne pouvait y en avoir.

La question de savoir si la primauté du champ de bataille de la Résistance au Moyen Orient sera enfin comprise par l’entité sioniste et ses alliés internationaux, à la lumière du 1er octobre, reste ouverte. Comme l’a déjà observé le stratège militaire russe Igor Korotchenko :

“Cette race anglo-saxonne ne comprend rien d’autre que la force.”

Kit Klarenberg

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/effondrement-de-lempire-liran-jette-le-gant