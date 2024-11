La réponse de l’arbre

OLIVIER CABANEL — De l’ile de Pâques, à la chute de l’empire romain, en passant par la désertification de la Grèce, Qui ne s’est jamais interrogé sur la disparition d’une civilisation ?

L’ile de Pâques, d’une superficie de 117 km2 comptait 10 000 habitants il y a 5 siècles et n’en a plus que 300, 4 siècles après, subsistant comme ils le pouvaient, passant même par le cannibalisme.

Elle était recouverte de forêts, et aujourd’hui n’en a quasiment plus.

Comment est-il possible qu’une civilisation passe d’un état florissant à celui de misère ? lien

Jared Diamond, président du WWF Amérique du Nord, a expliqué, avec d’autres, les raisons de ce désastre dans son livre. (Effondrement) lien

Cette ile était habitée par deux clans qui pour montrer leur puissance élevaient des statues de pierre : les fameux Moais. lien

Or pour les mettre debout, comme l’a prouvé Thor Heyerdhal, il fallait des arbres, et un jour il n’y eut plus d’arbres… plus d’oiseaux, plus de gibier, plus de bateaux, plus de pêche, le tout amenant famine et misère, même si quelques scientifiques restent convaincus que ce sont des rats qui sont responsables de la déforestation. lien

Par la suite, le choc des cultures, l’esclavage et l’introduction de maladies a parachevé le désastre. lien

Pour sortir de leur misère, les pascuans mirent alors au point une stratégie qui consistait à élire un héros, sélectionné lors d’un concours (un aller retour à la nage avec comme challenge, ramener l’œuf d’un oiseau).

Le clan du héros devenait responsable des ressources de l’ile, et c’est ainsi que la population put retrouver un semblant de prospérité, mais à l’origine, c’est manifestement la surexploitation forestière qui provoqua le déclin des Pascuans. lien

Même constat pour la Grèce : les Grecs étaient maîtres des mers, et pour ce, ont construit tant de bateaux, qu’ils ont éradiqué les arbres de la surface de l’ile.

Des études récentes ont prouvé que la Grèce était riche de nombreuses espèces d’arbres, dont beaucoup d’arbres fruitiers.

Cette déforestation a amené petit à petit la chute de la puissance grecque.

Prenons maintenant l’exemple des romains :

Il est probable que la recherche du progrès technologique ait amené en partie la chute de cet empire.

Le jour où les Romains ont remplacé leurs canalisations d’eau potable en pierre, par des canalisations en plomb, ils se sont exposés au saturnisme.

D’autant qu’ils utilisaient aussi régulièrement des récipients en plomb.

Or, c’étaient les classes privilégiées qui profitaient en priorité de ce « progrès », et le plomb à non seulement entrainé des dysfonctionnements dans la reproduction de l’élite Romaine, mais également altéré sa compétence à gouverner suite à des troubles neurologiques.

On connait les crises de démence qui ont frappé les empereurs Romains, Caligula, Néron, et d’autres, lesquels sont certainement parmi les responsables de la chute de leur empire. lien

A la lumière de ces événements nous pourrions nous interroger sur notre sort.

La déforestation intensive des forêts anciennes du monde s’accélère, accélérant le réchauffement planétaire

Les déchets nucléaires s’accumulent, sans solutions acceptables pour les gérer, la pollution radioactive augmente régulièrement, provoquant des cancers. lien qui peuvent être aussi imputés aux pesticides (lien) ou à d’autres agents. (tensio actifs, amiante…)

L’utilisation de l’aluminium semble être l’un des facteurs de la maladie d’Alzheimer. Lien

Les PCB déversés dans les fleuves sont responsables de la féminisation des espèces. Lien, ce qui va entrainer leur disparition.

Ces pollutions provoquent aussi une perte de notre fertilité. lien

Alors, à l’exemple des Pascuans, des Romains, ou des Grecs, et de tant d’autres, notre civilisation est-elle en train de décliner, sans possibilité de retour en arrière ?

Comme les Pascuans prisonniers de leur ile, nous sommes prisonniers de cette terre, sans autre alternative que de subir les conséquences de nos agissements. Ecoutez ma chanson, « le navire », sur ce lien.

Le sommet de Copenhague approche, et il est probable que, comme pour les sommets précédents, rien de capital ne soit décidé.

Le 24 novembre dernier, le Sénat américain a décidé de débattre au printemps 2010 d’une réduction de 20% des gaz à effets de serre en… 2020 ! lien

Il faut consulter l’horloge mondiale pour comprendre l’urgence qu’il y a d’agir tout de suite. lien

Comme disait un vieil ami africain :

«Le vent peut pousser la feuille dans un trou, mais ne peut pas l’en faire ressortir».