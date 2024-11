Un plan radical pour sauver l’économie américaine en un an

Par Brandon Smith − Le 17 octobre 2024 − Source Alt-Market

Les économistes alternatifs ont prédit une longue liste d’instabilités dans l’économie américaine depuis un certain temps. Ces dernières années, la plupart de ces prédictions se sont avérées exactes et, comme d’habitude, les économistes des médias corporatistes se démènent pour prétendre qu’ils ont « vu venir le danger » depuis le début. Ils ont soudain leurs propres idées sur la manière de résoudre les problèmes qu’ils qualifiaient auparavant de « théorie du complot ». La question essentielle est de savoir à qui faire confiance.

Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu’un pour vous proposer une solution valable s’il est trop bête pour comprendre la source de la crise. Vous ne pouvez pas non plus faire confiance à quelqu’un pour vous proposer des solutions valables en matière d’économie si son travail consiste à vous mentir sur l’état de la situation.

La précision des médias alternatifs sur la situation désastreuse de notre pays nous a mis en position d’avoir raison, ce qui devrait au moins nous faire gagner quelques points de confiance, mais avoir raison n’est qu’un premier pas. Il y aura toujours des représentants du gouvernement qui chercheront à saper ceux qui disent la vérité en prétendant que nous ne servons à rien parce que nous ne réglons pas activement les problèmes dont ils nous avertissent.

Franchement, ce n’est pas notre travail. Cependant, il est vrai que notre mouvement a tendance à se concentrer sur le diagnostic d’un problème plutôt que sur la prévention ou le traitement.

Il y a quelques raisons à cela. J’ai remarqué que lorsque j’écris sur les solutions, j’obtiens beaucoup moins de vues. Est-ce parce que les gens s’en moquent ? Ou est-ce parce que les solutions sont difficiles à mettre en œuvre et qu’elles nécessitent une vaste coordination des personnes et des ressources pour être possibles ?

Les solutions nationales exigent que des millions d’Américains se lèvent de leur canapé, sortent de chez eux et prennent des risques considérables. C’est pourquoi les êtres humains en général ont tendance à s’adapter aux pires conditions jusqu’à ce que la situation soit si mauvaise que la société craque. Nous attendons jusqu’à ce que nous n’en puissions plus, et enfin, nous agissons.

Un autre obstacle est que les mouvements de liberté sont composés de personnes qui ont toutes leurs propres idées sur ce qu’il convient de faire. La plupart d’entre nous sont d’accord sur les causes du chaos, mais très peu sont d’accord sur ce qu’il faut faire pour y remédier. Il est amusant de constater que les détracteurs des pilules noires accusent souvent les conservateurs et les patriotes de tomber dans le piège de la chambre d’écho. En réalité, c’est tout le contraire : nous n’arrivons pas à nous entendre sur quoi que ce soit et cela nous empêche d’avancer.

Le fait est que le temps presse et que le débat est un luxe. Je pense que les Américains sont aujourd’hui proches du point de rupture économique, la stagflation continuant d’écraser la classe moyenne et ceux qui sont déjà dans la pauvreté. L’avenir est sombre ; le coût du logement a atteint des niveaux inabordables pour la grande majorité des gens. Tous les produits de première nécessité, y compris la nourriture et les services publics, ont connu une augmentation minimale de 30 à 50 % depuis 2020, et l’inflation continue d’augmenter.

Les salaires stagnent et les marges bénéficiaires des employeurs se réduisent, ce qui signifie que le marché de l’emploi sera le prochain à subir des réductions. D’ici à la fin de 2025 et dans le cadre des politiques actuelles, je pense que nous assisterons simultanément à une combinaison de graves crises déflationnistes et inflationnistes. Un effondrement de l’emploi et du PIB combiné à une hausse incessante des prix des biens et des services. Ce krach se prépare depuis des décennies et pourrait être inévitable. Cela dit, je crois qu’il existe une solution, mais elle nécessite des changements radicaux dans le mode de fonctionnement de notre gouvernement et de notre société.

Les mesures politiques que je propose sont une sorte de machine à remonter le temps fiscal – un moyen d’inverser le cours de l’effondrement. Certains pourraient les considérer comme « radicales », mais il ne s’agit que de politiques que l’Amérique AVAIT valorisées et que l’on a fait pression sur elle pour qu’elle les oublie. Le cerveau de l’Américain moderne, qui est régulièrement exposé à des programmes gouvernementaux et socialistes de grande envergure, peut-il supporter un tel changement ? C’est difficile à dire.

Je pense que si les gens sont suffisamment désespérés, ils accepteront n’importe quelle solution qui leur semblera efficace. Et pour l’instant, les élites qui ont créé la crise sont le seul groupe qui offre une issue (une fausse issue). Si je pouvais claquer des doigts (ou si j’étais roi pour un an), voici la liste des actions que j’entreprendrais pour sauver l’économie américaine avant la fin de l’année 2025 (ou au moins la mettre sur la voie de la résurrection).

Mettre fin à l’impôt sur le revenu pour les 99%

Ma toute première mesure consisterait à mettre fin à l’impôt sur le revenu pour les particuliers et les propriétaires de petites entreprises qui ne font pas partie des 1 % les mieux rémunérés (ceux qui gagnent plus de 800 000 dollars par an). L’impôt permanent sur le revenu n’a jamais été censé exister. Il a débuté en 1913 sous la forme d’un taux minuscule de 1 % sur les revenus personnels nets supérieurs à 3 000 dollars et d’une surtaxe de 6 % sur les revenus supérieurs à 500 000 dollars (les super riches à l’époque).

Au cours du siècle dernier, elle s’est transformée en une monstruosité de 15 à 20 % qui écrase le pouvoir d’achat de la classe moyenne. Elle alimente également un gouvernement plus important qui gaspille l’argent et conduit à une liberté de plus en plus réduite. La taxe n’a aucune raison d’être pour les citoyens moyens, si ce n’est qu’elle sert de tribut d’esclavage à la Banque fédérale de réserve (FED). Sa suppression allégerait immédiatement les pressions financières qui pèsent sur les familles de la classe moyenne et la suppression de l’IRS contribuerait certainement à réduire les dépenses publiques.

Comment le gouvernement paierait-il les services et la sécurité nationale ? À l’heure actuelle, il imprime la majeure partie de cet argent à partir de rien, mais les droits de douane sur le commerce extérieur constituaient autrefois la principale source de revenus du gouvernement fédéral. Pourquoi ne pas revenir à ce modèle ? Parce que certains économistes keynésiens partiaux prétendent que cela ne peut pas fonctionner ? Cela a déjà fonctionné.

Mettre fin à l’impôt foncier sur les maisons individuelles

L’impôt foncier est censé servir de tampon fiscal pour les infrastructures et les services locaux. Elles sont également censées dissuader les grands acheteurs de thésauriser les logements et de s’accaparer les marchés régionaux. Le problème, c’est que ces taxes ont l’effet inverse. Avec des taxes foncières élevées, la plupart des familles américaines ne peuvent pas se permettre de posséder ne serait-ce qu’un seul logement, tandis que les acheteurs professionnels s’emparent des hypothèques en souffrance et font grimper les loyers.

Ce scénario va créer des sans-abri en masse, croyez-moi. Cela commence déjà dans certaines régions du pays. L’inflation dans le secteur du logement est déjà un problème, mais les taux d’intérêt élevés sur les prêts hypothécaires et les taxes foncières élevées qui s’y ajoutent suffisent à briser la plupart des acheteurs de la classe moyenne.

Il est compliqué de corriger les taux d’intérêt et l’inflation, mais les taxes foncières pourraient être supprimées demain. Par extension, les taxes foncières élevées imposées aux entreprises acheteuses comme Blackstone pourraient les obliger à remettre sur le marché une partie de leurs avoirs, ce qui contribuerait à réduire la pénurie de logements qui sévit actuellement.

Comment les collectivités peuvent-elles financer les infrastructures et les services locaux ? Une taxe sur les ventes équitable devrait être plus que suffisante pour combler le déficit, ou encore une taxe sur le tourisme.

Expulser tous les immigrants illégaux des États-Unis (sic)

Les clandestins doivent partir, il n’y a pas d’autre solution. Toutes les données montrent qu’ils ponctionnent les ressources nationales et les programmes d’aide sociale, mais le pire, c’est qu’ils reçoivent des subventions du gouvernement qui leur permettent de s’accaparer des logements et d’empiéter sur les programmes d’aide sociale. Dans certains cas, les propriétaires sont incités à louer à des clandestins plutôt qu’à des citoyens nés dans le pays parce qu’ils reçoivent plus d’argent (ou des allègements fiscaux) en louant à des migrants.

Selon des estimations datant de 2023, les États-Unis comptent aujourd’hui au moins 16,8 millions d’immigrés clandestins, ce qui représente une perte fiscale nette de plus de 150 milliards de dollars par an. Cela représente également des millions de logements retirés du marché par des personnes qui ne devraient pas se trouver dans ce pays. Le nombre de logements disponibles aux États-Unis est actuellement négatif de 5 à 7 millions (officiellement). L’expulsion de la plupart des clandestins pourrait être réalisée en une seule année et résoudrait immédiatement la pénurie de logements tout en faisant baisser les prix grâce à l’augmentation de l’offre.

Au-delà du logement, l’argent consacré à la protection sociale des migrants pourrait être mieux utilisé pour les citoyens américains, notamment en améliorant les mesures d’urgence pour les personnes qui perdent leur logement lors de catastrophes naturelles.

Incitations pour les couples mariés avec enfants

Le monde occidental est confronté à un problème de déclin démographique qui risque de nous toucher de plein fouet au cours de la prochaine décennie. Les élites prétendent que c’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’une immigration massive, mais résoudre notre problème démographique par un remplacement culturel en provenance du tiers-monde n’est pas la solution.

Le déclin des relations stables et des familles nucléaires (mariage entre hommes et femmes) est un facteur important. Ce même manque de stabilité familiale est à l’origine de problèmes sociaux sans précédent. Les familles monoparentales sont statistiquement plus susceptibles de produire des enfants ayant un comportement criminel et des problèmes de santé mentale. Les enfants issus de foyers sans père sont 20 fois plus susceptibles de finir incarcérés. Il s’agit d’une ponction insidieuse sur notre culture et sur la richesse de notre pays.

De nombreux hommes soulignent que les lois actuelles sur le divorce font du mariage un risque financier énorme, ce qui a rendu cette pratique intenable. Mais même la suppression des lois injustes sur le divorce ne résoudrait probablement pas le problème. L’élimination du féminisme de notre société serait un bon début, mais il s’agit d’un objectif difficile à atteindre qui nécessite de nombreuses années de guérison sociale. (sic)

Une chose qui pourrait être faite en une seule année est de créer des incitations pour les couples mariés qui veulent avoir des enfants. Un accès facile aux programmes de prêts immobiliers serait un bon début, de même que des subventions à l’éducation pour des carrières viables dans les domaines STEM ou techniques, afin qu’ils puissent obtenir des emplois mieux rémunérés qui répondent réellement aux besoins nationaux. À terme, il serait possible de revenir à des familles à revenu unique financièrement stables.

Apprentissage commercial et technique

L’économie américaine était autrefois florissante grâce aux anciennes normes d’apprentissage. C’était un moyen pour ceux qui n’avaient pas les moyens de faire des études supérieures d’apprendre et d’exercer un métier utile. George Washington, Benjamin Franklin et Paul Revere ont TOUS été apprentis à un moment donné de leur vie. Nous devons rétablir cette tradition.

Plus précisément, nous avons besoin d’apprentissages dans les domaines des opérations commerciales, de la médecine, de la fabrication, de l’ingénierie, des sciences, de la technique (réparation et fabrication), de la construction, ainsi que dans les domaines de l’informatique et des logiciels. Les États-Unis ont un problème d’autosuffisance en matière de production qui doit être résolu immédiatement.

La revitalisation de la base des travailleurs et des petites entreprises américaines est la clé pour arrêter notre chute exponentielle vers l’oubli. Nous devons montrer aux gens qu’il y a une lumière au bout du tunnel, sinon ils risquent d’abandonner complètement. En particulier, la tendance des jeunes hommes occidentaux à quitter le marché du travail est inquiétante. La plupart d’entre eux veulent avoir l’assurance qu’ils pourront un jour exercer un métier qui a du sens.

Oui, certains d’entre eux sont des enfants gâtés qui rêvent de devenir des stars de YouTube, et il n’y a aucun moyen de les aider. Mais beaucoup d’autres sont des hommes bons qui sont prêts à travailler dur tant qu’ils ont une chance d’obtenir quelque chose de mieux en retour. Ils n’ont aucune orientation parce que toutes les portes leur ont été fermées. Ce sont les hommes qui font tourner le monde, et lorsqu’une société abandonne ses jeunes hommes comme l’a fait récemment l’Occident, il ne peut en résulter que des désastres.

Les mesures susmentionnées peuvent toutes être adoptées dans un délai très court. En une seule année, chacune d’entre elles pourrait être mise en place par un gouvernement adéquat, fédéral ou d’État. Et oui, je suis conscient que les responsables gouvernementaux ayant les couilles de mettre en œuvre ces politiques sont probablement peu nombreux. Ce n’est pas une révélation, mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner l’effort. Même avec une présidence Harris, les États individuels pourraient se sauver avec ces solutions sans l’aide du gouvernement fédéral.

D’autres actions devront être menées à long terme. Inverser l’inflation, réduire la taille du gouvernement, mettre fin à la banque centrale et redonner la création monétaire au Trésor, faire passer le dollar à un système basé sur les matières premières, reconstruire la base manufacturière de l’Amérique, etc. – Il faudra de nombreuses années pour que tous ces efforts aboutissent.

Tous ces efforts prendront de nombreuses années avant d’aboutir. Il est essentiel de prendre un bon départ. Je soutiens que la liste ci-dessus pourrait être mise en œuvre rapidement et créer une résurgence de l’optimisme économique. C’est le point de départ de toutes les autres solutions. Il ne suffit pas de proclamer nos idéaux et nos objectifs élevés, il faut un plan.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone