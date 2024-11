Du nettoyage ethnique au génocide jusqu’à l’extermination du peuple arabe de Palestine (Eyal Sivan)

Je voudrais commencer par une pensée pour Abdelaziz, né sous les bombes, mort de faim et de déshydratation à 5 mois. À 5 mois, il aurait dû avoir doublé son poids de naissance ; il pesait moins qu’à sa naissance.

Une pensée pour Anwar, né sous les bombes, mort de faim et de déshydratation à 3 mois. Tous deux ont souffert de famine tout au long de leur courte vie, dès le jour de leur naissance. (1)

« Survivre est devenu une bataille quotidienne, et bouger sans cesse d’un endroit à un autre nous achève émotionnellement et physiquement. En deux jours, nous avons vécu plus de bombardements que pendant tout le mois de septembre. Nous sommes de plus en plus faibles. Innombrables sont les malades, nombreux les blessés, et beaucoup sont les deux. Ce que vous imaginez être l’enfer, nous y sommes. En pire » : les mots de Musabah Almadhoun, depuis le Nord de Gaza. (2)

Dans le Nord de Gaza, l’armée israélienne, assurée de son impunité, ne se livre pas à une énième orgie de massacres… Elle exécute un plan – le Plan de Généraux : il s’agit de vider le Nord de Gaza de toute vie. Elle somme les 200 000 personnes présentes à Jabaliya, Beit Lahiya et Beit Hanoun d’évacuer, bombarde et cible au fusil de précision ceux qui tentent de partir, et désigne ceux qui restent – blessés, malades, sceptiques – comme des « cibles terroristes ». (3)

Fuir sous les bombes ou rester et mourir – sous les bombes ou de faim.

Depuis trois semaines, le siège total infligé par l’armée génocidaire au Nord de Gaza bloque toute arrivée de nourriture et d’eau. Les hôpitaux sont privés de fournitures médicales et du fuel nécessaire aux générateurs. L’armée d’occupation mène l’assaut dans les hôpitaux, y sème la terreur, assassine et enlève des chirurgiens, détruit les réservoirs d’eau et les unités d’oxygène.

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies Volker Turk évoque des « crimes d’atrocités » et « crimes contre l’humanité ». (4) Les patients en soins intensifs, dont les prématurés, meurent. Le Dr. Husam Abu Safiyeh, à Kamal Adwan, décrit son hôpital comme « un charnier ». Sa caméra se pose sur un bébé prématuré blessé à la tête, avec une infection secondaire, orphelin de père, de mère, de grand-mère.

Le Dr. Amin Abu Amsheh : « C’est une extermination. Mais malgré le manque de nourriture, l’exténuation, le siège, les drones, nous, médecins palestiniens, nous resterons. » (5)

La réalité est atroce, brutale, violente, et s’aggrave de jour en jour. Maintenant que les besoins sont les plus grands, il y a moins de ressources que jamais, ce qui accroît les morts et la souffrance. « Ils ont survécu à douze mois de guerre, aux déplacements répétés, aux bombardements, à la perte des proches, de leur maison, aux privations de nourriture, d’eau, de soins. Et depuis [trois] semaines, on est encore passé à une autre échelle en termes de bombardements [et de privations] », ainsi s’exprime Sam Rose, de l’UNRWA. (6)

Parole d’un infirmier à l’hôpital indonésien :

« Nous sommes exténués. La réserve d’eau est vide. J’ai du mal à parler, je suis à bout de forces, j’ai la nausée, des vertiges. Tous ces gens comptent sur moi pour leur donner de la nourriture, de la sécurité, et les soins dont ils ont besoin. Nous ne pouvons pas. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons et prions Dieu qu’il sauve notre peuple dans l’hôpital. » (7)

Dans le Nord de Gaza, il n’y a plus rien pour soigner les patients. Une seule mission sur cinquante-quatre a pu entrer à Gaza la première quinzaine d’octobre, et chaque mission entravée est une menace concrète pour la survie. Joyce Msuya, de l’OCHA, rapporte que 85% des mouvements coordonnés avec Israël ont été refusés, les autres entravés ou annulés en raison du danger. (8)

Six camions par jour sont entrés à Gaza entre le 9 et le 16 octobre. Ça confine à l’absurde. Depuis un an, 250 000 camion ont été empêchés d’entrer à Gaza par l’occupant. (9) Des camions contenant à 100% des biens de première nécessité essentiels à la survie.

Philippe Lazzarini, de l’UNRWA, dénonce l’utilisation de l’aide humanitaire comme « arme de guerre ». « Les gens n’attendent plus que de mourir », dit-il. (10) Pour Riyadh Mansour, ambassadeur de Palestine à l’ONU, « ce n’est pas une guerre, c’est un enchaînement sans fin de crimes, de violations du droit international. Les Palestiniens n’ont le choix qu’entre rester et mourir ou affronter la mort ailleurs. » (11)

Pas besoin d’être juriste pour se douter qu’empêcher l’accès aux biens de première nécessité est un crime. C’est une question de bon sens, et c’est condamné par le Statut de Rome de la CPI (1998). Il n’y a pas une règle qu’Israël n’ait violée.

Nous assistons en live au génocide des Palestiniens ET à la guerre déclarée d’Israël contre le droit international et les institutions internationales. Israël bombarde les locaux de l’ONU à Gaza, confisque les locaux de l’ONU à Jérusalem-Est, désigne l’UNRWA comme organisation terroriste, décrète le secrétaire général des Nations Unies non grata en Israël, tire sur les Casques bleus au Liban.

Comment israël peut-il encore bénéficier de l’impunité, du soutien de ses alliés occidentaux ? Soutien à quoi ? Au massacre de masse des enfants ? À l’extermination d’un peuple ? Au nom de quelles valeurs ? L’apartheid, le mépris du droit et de la vie humaine ?

De quoi s’agit-il au juste lorsque l’Occident met en avant le droit d’Israël à se défendre ? La défense de l’expansionnisme, du colonialisme, de l’assujettissement et de l’oppression d’un peuple ? (12) Le droit de se défendre n’inclut jamais, quelles que soient les excuses qu’on trouve, les crimes que sont la décimation délibérée du système de soins, le ciblage des journalistes, le blocage systématique de l’aide humanitaire, la torture, le blocus.

Répétons en outre qu’en 2004, la CPI a dénié à Israël, puissance occupante, le droit de se défendre vis-à-vis du peuple palestinien sous occupation. Israël n’a envers les Palestiniens que des devoirs : de santé, d’éducation, de protection. Le droit ne se négocie pas, il s’applique. Sanctions immédiates contre Israël, Etat génocidaire. Laisser faire, c’est être complice.

Je souhaiterais terminer par une pensée pour les quatorze jeunes enfants assassinés hier soir à Khan Younis, dans le Sud de la Bande de Gaza, par les bombes israéliennes. Une pensée pour Abdallah, 11 ans, assassiné par un tir de sniper mardi à Naplouse, alors qu’il lançait une pierre sur un véhicule blindé de l’armée d’occupation qui menait un assaut dans sa ville. Une pensée pour les quatre ingénieurs assassinés le 19 octobre à Khan Younis alors qu’ils réparaient l’installation d’eau.



Notes :