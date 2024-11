Une enquête d’Al Jazeera sur les crimes de guerre israéliens à Gaza

Par Richard Sanders – Le 3 octobre 2024 – Source Al Jazeera

Lorsqu’ils sont entrés à Gaza le 27 octobre, après trois semaines de bombardements aériens à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les soldats israéliens ont emporté leurs iPhones avec eux.

“Nous vivons à l’ère de la technologie, et cela a été décrit comme le premier génocide de l’histoire diffusé en direct ”, a déclaré la romancière palestinienne Susan Abulhawa à l’unité d’enquête d’Al Jazeera (I-Unit).

Au cours de l’année qui a suivi, les soldats israéliens ont publié des milliers de vidéos et de photos sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube.

Ces vidéos et photos constituent la base du nouveau film d’I-Unit, qui enquête sur les crimes de guerre israéliens principalement par le biais des preuves fournies par les soldats israéliens eux-mêmes.

C’est, selon Rodney Dixon, un expert en droit international présenté dans le film, “un trésor que vous rencontrez très rarement. Quelque chose sur lequel je pense que les procureurs se lècheront les babines”.

Comment cette enquête a-t-elle été menée?

Alors que les journalistes occidentaux cherchent à dépeindre la guerre contre Gaza comme complexe et nuancée, un flot de publications sur les réseaux sociaux de soldats israéliens suggérait qu’ils ne la considéraient pas du tout comme cela.

I-Unit a donc décidé d’enquêter sur ces publications.

Elle s’attendait à devoir consacrer des ressources considérables à la géolocalisation – l’utilisation de cartes satellites et d’autres sources pour identifier des emplacements spécifiques – et à l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance faciale afin d’identifier les soldats présentés sur les photos et les vidéos. Ce qu’il a découvert, cependant, c’est que, pour la plupart, les soldats publiaient du matériel en leur propre nom sur des plateformes accessibles au public et donnaient souvent des détails sur le moment et l’endroit où les incidents décrits avaient eu lieu.

I-Unit a commencé à collecter ces vidéos et photos, compilant une base de données de plus de 2 500 comptes de médias sociaux.

Elle a montré les images à un éventail d’experts militaires et des droits de l’homme, dont Dixon, Charlie Herbert, major général à la retraite de l’armée britannique, et Bill Van Esveld, directeur associé pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch.

Elle a également fait appel à des équipes sur le terrain pour filmer les dépositions des témoins et a utilisé des images de drones israéliens collectées par Al Jazeera Arabic.

Qu’a trouvé l’enquête?

Le comportement affiché sur les photos et les vidéos va des blagues grossières et des soldats fouillant dans les tiroirs de sous-vêtements des femmes à ce qui semble être le meurtre de civils non armés.

Il appartiendra aux procureurs de décider de la culpabilité ou non des soldats, mais Dixon et Van Esveld ont déclaré à Al Jazeera que plusieurs des incidents documentés méritaient une enquête par des enquêteurs internationaux.

La plupart des photos et vidéos entraient dans l’une des trois catégories suivantes : destruction gratuite, mauvais traitements infligés aux détenus et utilisation de boucliers humains. Tous les trois peuvent constituer des violations du droit international humanitaire (DIH) et des crimes de guerre en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Destruction gratuite

Les vidéos montrent fréquemment des soldats en train de démolir des maisons et de détruire des biens et des possessions. D’autres montrent des maisons incendiées. La caractéristique la plus récurrente étant l’explosion de bâtiments.

“Le fait même qu’ils aient pu placer des explosifs dans ces bâtiments montre très clairement qu’il n’y avait aucune menace présente dans ces bâtiments”, a déclaré Herbert à Al Jazeera.

”Il n’y a aucune justification pour détruire une structure si l’ennemi n’y est pas“, a déclaré Van Esveld. “Vous ne pouvez pas vous promener sans raison, détruisant inutilement des biens civils. C’est interdit”, a-t-il ajouté. “Et si vous le faites régulièrement, cela devient un crime de guerre.”

Que dit la Ligue des droits de l’homme sur la destruction des biens ?

L’article 8(2) (a) (iv) du Statut de Rome interdit “la destruction et l’appropriation extensives de biens, non justifiées par des nécessités militaires et effectuées illégalement et sans motif”.

Mauvais traitements des détenus

Certaines des vidéos montrent un grand nombre de détenus déshabillés jusqu’à leurs sous-vêtements, maintenus dans des positions stressantes et moqués pour s’être souillés. L’une montre des détenus nus et presque nus, ligotés et les yeux bandés, frappés à coups de pied et traînés par terre.

Dans une vidéo, un soldat franco-israélien filme un détenu tiré de l’arrière d’un camion et dit: “Regardez, je vais vous montrer son dos. Tu vas rire de ça. Il a été torturé.”

”La torture est l’un des crimes internationaux les plus graves. Très souvent, cependant, il est difficile d’obtenir des preuves. Ce genre de matériel où vous avez des personnes à la caméra admettant qu’elles ont participé à la torture serait très utile à tout enquêteur ou procureur“, a déclaré Dixon à Al Jazeera.

Les vidéos des soldats sont complétées par des témoignages recueillis par l’équipe de I-Unit à Gaza. Le film diffuse trois témoignages de coups et d’abus.

”Ils ont emmené mon fils, l’aîné, qui venait de se marier“, a déclaré Abu Amer. “Il a été torturé. Je pouvais entendre ses cris alors qu’ils l’étouffaient et le battaient dans la pièce adjacente. Nous ne pouvions rien faire avec les fusils pointés sur nos têtes. Nous ne pouvions pas bouger.”

Abu Amer raconte qu’un soldat a dit à son fils : “Rien ne nous empêche de te tuer. On pourrait tous vous tuer. C’est normal. Personne ne nous dissuadera, et personne ne nous demandera des comptes.”

Les femmes ont également été maltraitées. Hadeel Dahdouh a déclaré qu’un soldat lui avait donné un coup de pied dans le ventre. “Il m’a frappé dans le dos avec le pistolet et sur la tête avec un morceau de métal à la main. Je lui ai demandé « desserrez les menottes », mais il ne faisait que les resserrer davantage.”

Un autre Palestinien de Gaza, Fadi Bakr, a déclaré qu’il avait été forcé de s’allonger sur un cadavre en décomposition par un soldat qui menaçait de l’exécuter.

Plus tard, au centre de détention de Sde Teiman, dans le sud d’Israël, il a déclaré avoir vu des gardiens utiliser un chien pour violer un jeune détenu de sexe masculin.

Que dit la Ligue des droits de l’homme sur les mauvais traitements infligés aux détenus ?

L’article 8(2) (a) (ii) du Statut de Rome interdit “la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques” ; tandis que l’article 8 (2)(b)(xxi) interdit “de commettre des atteintes à la dignité de la personne, en particulier des traitements humiliants et dégradants”.

Boucliers humains

I-Unit a interrogé six personnes qui ont témoigné avoir été utilisées comme boucliers humains par les troupes israéliennes.

Abu Amer a décrit comment, lors d’affrontements entre soldats israéliens et combattants palestiniens, les soldats israéliens “nous ont emmenés, les hommes, et nous ont placés près du balcon. Ils ont placé leurs armes au-dessus de nos têtes et ont tiré sur les jeunes hommes de l’autre côté.”

Il dit qu’il a ensuite été forcé d’inspecter les bâtiments à la recherche de pièges et d’embuscades pendant qu’un soldat le surveillait depuis un balcon avec une mitrailleuse. “Il a dit, essayez n’importe quoi et je vous tuerai.”

Des images rassemblées par Al Jazeera Arabic le confirment. Elle montre un détenu forcé d’inspecter des bâtiments vides tout en étant surveillé par un drone.

Des images séparées montrent des détenus ensanglantés équipés de caméras afin qu’ils puissent entrer dans des bâtiments que les troupes n’ont pas encore sécurisés.

Une photo prise par un soldat israélien dans la ville de Gaza en novembre – et publiée en ligne – montre deux détenus marchant devant un char avec un soldat derrière eux. Dans une interview, l’un des hommes a décrit plus tard comment ils avaient été contraints et utilisés comme boucliers humains.

À l’hôpital Nasser de Khan Younis, en février, un jeune homme a été forcé d’agir comme messager par les Israéliens, ordonnant aux personnes déplacées d’évacuer le bâtiment. L’homme a ensuite été abattu par un tireur embusqué devant sa mère.

Utiliser des personnes pour effectuer des tâches militaires est “à bien des égards la définition de l’utilisation de personnes comme bouclier humain”, a expliqué Dixon.

I-Unit a obtenu une vidéo de Palestiniens utilisés comme boucliers humains

I-Unit a interrogé la mère de la victime et un autre témoin.

Que dit la Ligue des droits de l’homme sur l’utilisation de boucliers humains ?

L’article 8(2) (b) (xxiii) du Statut de Rome interdit “d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour mettre certains points, zones ou forces militaires à l’abri d’opérations militaires”.

Y a-t-il des unités particulières qui figurent en bonne place sur les photos et les vidéos ?

Le Bataillon d’ingénierie de combat 8219 – également connu sous le nom de Commando Gadhan – figure en bonne place dans les vidéos publiées en ligne.

Il a détruit des centaines de bâtiments dans la ville de Gaza, puis a progressé vers le sud de la bande où, entre le 28 décembre et le 9 juin, il a entièrement détruit Khirbet Khuza’a, une ville de 13 000 habitants proche de la clôture séparant Gaza d’Israël.

“Nous … avons détruit un village entier pour nous venger de ce qu’ils ont fait au Kibboutz Nir Oz le 7/10”, a écrit le capitaine Chai Roe Cohen de la compagnie C du bataillon 8219 dans un post Instagram le 7 janvier. Nir Oz se trouve juste de l’autre côté de la clôture de Khirbet Khuza’a et a été attaqué le 7 octobre, avec environ un quart de ses habitants tués ou capturés.

“La rhétorique de vengeance que nous avons entendue de la part de certains soldats israéliens est inquiétante. Les atrocités ne justifient pas les atrocités”, a déclaré Van Esveld à Al Jazeera.

Le 8219 était commandé lors de ses opérations à Gaza par le lieutenant-colonel Meir Duvdevani.

“La Cour pénale internationale recherchera ceux qui se trouvent en haut de la chaîne de commandement et des preuves provenant directement des commandants sur les ordres qu’ils ont donnés et la manière dont ils commandent et contrôlent les troupes sont des preuves capitales”, a déclaré Dixon.

I-Unit a également examiné une vidéo mise en ligne par un soldat appelé Shalom Gilbert, membre du Bataillon de parachutistes 202. La vidéo montre trois hommes non armés tués par des tireurs d’élite.

“Ce n’est pas parce qu’un civil se promène dans une zone où se déroulent des combats qu’il est équitable … S’il s’implique dans les hostilités à un moment donné, oui, il perd son statut de civil. Ils peuvent être ciblés. Mais ensuite, vous devez montrer la preuve qu’ils représentent une menace pour vous … C’est potentiellement une question que la Cour pénale internationale voudra examiner”, a déclaré Dixon.

Le bataillon 202 contenaient une équipe de tireurs d’élite, connue sous le nom d’Unité Fantôme, composée de 21 personnes.

Complicité occidentale

Le gouvernement israélien fait actuellement l’objet d’une enquête pour génocide à la Cour internationale de Justice. Cela soulève la possibilité que tous les pays qui ont prêté assistance à l’effort de guerre d’Israël puissent également être inculpés.

Entre 2019 et 2023, 69% des importations d’armes israéliennes provenaient des États-Unis et 30% d’Allemagne. Tous deux ont continué à fournir des armes tout au long de ce conflit, bien que les approvisionnements allemands aient diminué depuis le début de cette année.

Le film présente des reportages de Declassified UK, qui montrent le rôle central joué par la base britannique de la RAF, Akrotiri sur l’île de Chypre. Les Britanniques effectuent des vols de surveillance au-dessus de Gaza depuis début décembre, soi-disant pour faciliter le sauvetage des captifs israéliens.

Dans le film, Matt Kennard de Declassified UK a fait valoir que cela “n’explique pas” les vols. Il n’y avait “que deux otages britanniques à Gaza. Il y avait jusqu’à 1 000 heures d’images [de surveillance] en mars.”

Les avions R1 Shadow utilisés par les Britanniques ont une capacité de repérages de cibles.

”Lorsque vous commencez à agir dans un conflit à un niveau tel que les personnes sur le terrain qui se battent utilisent vos informations pendant qu’elles se battent, vous pouvez devenir une partie au conflit“, a expliqué Van Esveld.

“Si vous savez et que vous continuez à fournir des armes et des informations de ciblage, d’autant plus si vous savez que le résultat est une violation flagrante des droits de l’homme, alors vous êtes passif également de complicité. Donc, vous savez, le déni que vous êtes profondément impliqué dans ce qui se passe à Gaza commence à ne plus tenir”, a-t-il ajouté.

I-Unit a interrogé le gouvernement du Royaume-Uni sur ses vols de surveillance. Il nous a répondu : “Le Royaume-Uni ne participe pas au conflit entre Israël et le Hamas … Par principe, nous ne fournissons des renseignements à nos alliés que lorsque nous sommes convaincus qu’ils seront utilisés conformément au Droit international humanitaire. Seules les informations relatives au sauvetage des otages sont transmises aux autorités israéliennes.”

Il a ajouté : “Notre priorité reste de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza afin que les otages puissent être libérés, les civils protégés et que l’aide affluent.”

Richard Sanders and Al Jazeera Investigative Unit

Note du Saker Francophone

Cette vidéo est visible sur You Tube avec des sous titrages en français.

