Moon of Alabama – Le 26 octobre 2024

Un vent de panique semble souffler sur les lignes de front ukrainiennes. Plusieurs unités, faute d’hommes, ont récemment quitté des positions qu’elles étaient censées tenir. La progression quotidienne des forces russes le long de la ligne s’accentue.

Le niveau moyen de l’armée ukrainienne semble comprendre que sa défense est en train de s’effondrer.

Strana rapporte (traduction automatique) :

La troisième brigade d’assaut des forces armées ukrainiennes a été appelée à se préparer à la défense de la région de Dnipropetrovsk Le commandant adjoint de la troisième brigade d’assaut des forces armées ukrainiennes, Maxim Zhorin, a appelé à préparer la région de Dnipropetrovsk à la défense. … « Nous devons préparer la région de Dnipropetrovsk à la défense dès aujourd’hui. Nous ne devons pas nous déplacer constamment d’une ville à l’autre, tout en préparant hâtivement ces villes à la défense. Tout cela doit être planifié et une ligne de défense solide doit être mise en place à l’avance. Au lieu d’attendre que la ligne de front se déplace vers une autre localité », a déclaré le lieutenant-colonel Zhorin.

La 3e brigade d’assaut fait partie de l’organisation fasciste Azov. Les politiciens ne sont pas en reste :

Mariana Bezuglaya exhorte à préparer la défense circulaire de Pavlograd et d’Izyum La députée Mariana Bezuglaya a déclaré qu’il était nécessaire de préparer une défense circulaire de Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk, et d’Izyum, dans la région de Kharkiv. … « Selidovo a déjà été en grande partie conquise par les Russes. Ils sont entrés dans Kupyansk. La moitié de la région de Koursk a déjà été reprise. Il est nécessaire de préparer une défense circulaire de Pavlograd et d’Izyum » a déclaré Bezuglaya.

Izyum se trouve à 50 kilomètres à l’ouest de la ligne de front actuelle. La distance entre la ligne de front orientale et Pavlovgrad est d’environ 100 kilomètres. Dnipropetrovsk, en abrégé Dnipro, se trouve à 150 kilomètres de la ligne de front orientale et à 100 kilomètres de la ligne de front méridionale.

Le fait que les commandants et les politiciens réclament de nouvelles défenses si loin des lignes de front actuelles nous indique qu’ils s’attendent à ce que l’armée ukrainienne perde bientôt le terrain situé entre les deux.

La raison en est évidente si l’on tient compte de la corrélation actuelle des forces et de la capacité écrasante des armes russes.

En février 2022, les unités militaires russes sont entrées en Ukraine en configuration de paix (c’est-à-dire en tant que groupes tactiques de bataillons) avec un total de moins de 100 000 hommes. L’armée ukrainienne comptait alors environ 260 000 hommes, bientôt rejoints par un grand nombre de volontaires.

Les forces russes actuellement présentes en Ukraine se présentent sous la forme de formations de brigades régulières en temps de guerre, avec un total de plusieurs centaines de milliers d’hommes. Elles disposent de réserves suffisantes pour assurer la rotation des unités de première ligne tous les quelques jours. L’armée ukrainienne s’est également agrandie, mais la croissance s’est surtout produite à l’arrière. Les troupes logistiques et diverses formations d’état-major éloignées de la ligne de front font de leur mieux pour rester à l’écart des combats. Ses forces de première ligne ont en fait diminué et on pense qu’elles sont désormais inférieures à 100 000 hommes. Ces troupes ne sont plus motivées. Elles manquent de chefs expérimentés et occupent leurs positions sans rotations depuis des semaines, voire des mois.

Le manque de munitions d’artillerie est un problème constant pour l’armée ukrainienne, mais la situation s’est récemment améliorée. Les stocks sont désormais suffisants, mais c’est probablement uniquement parce que le nombre de canons d’artillerie ukrainiens a diminué. Près de la moitié des canons d’artillerie ukrainiens déclarés endommagés ou détruits dans les rapports quotidiens russes sont désormais d’origine étrangère. Les canons D-20 et D-30 de l’ère soviétique, qui constituaient autrefois l’épine dorsale des formations d’artillerie ukrainiennes, ne sont pas encore rares, mais de plus en plus absents.

Mais ce qui tue réellement l’armée ukrainienne, en nombre de plus en plus important, c’est la supériorité russe en matière d’armes à distance.

Liveuamap @Liveuamap – 22:09 UTC – 25 oct. 2024 Le nombre de drones de type Shahed, lancés par la Russie contre l’Ukraine au cours des 30 derniers jours (en rouge sur le graphique) a atteint 1 780. Le nombre de bombes planantes lancées par l’aviation russe au cours des 7 derniers jours (en jaune sur le graphique) est également supérieur à 1 000 pour la première fois (1 037 selon l’état-major de l’armée ukrainienne).

Les drones de type Shahed, plus de 50 par jour (!) maintenant, frappent les infrastructures et l’industrie ukrainiennes loin de la ligne de front. Ils submergent les défenses aériennes ukrainiennes. Même dans les meilleurs jours, l’armée ukrainienne affirme aujourd’hui n’en avoir abattu que la moitié. Ce chiffre est en baisse par rapport aux déclarations de destruction de plus de 90 % de tous les drones entrants.

Mais les bombes planantes russes – environ 140 par jour – posent un problème encore plus grave. Les FAB, qui transportent une tonne ou plus d’explosifs, sont lancées par des avions de chasse russes depuis l’extérieur de l’enveloppe de défense aérienne ukrainienne. Ils planent sur environ 80 kilomètres avant d’atteindre leur cible avec une extrême précision. Aucune fortification de campagne ni aucun sous-sol ordinaire d’une maison ukrainienne ne peut résister à une telle frappe.

Les FAB, contre lesquels l’Ukraine n’a aucun moyen de se défendre, détruisent les unités ukrainiennes qui tiennent les lignes de front.

Il est évident que l’armée ukrainienne perdra cette bataille. Le recul des lignes de défense et la construction de fortifications autour de Dnipro n’y changeront rien. Dès que les troupes russes s’approcheront de ces lignes, toutes les fortifications seront démolies. Ce n’est qu’à ce moment-là que les Russes entreront en action.

Il est plus que temps que l’armée ukrainienne admette qu’elle n’a aucun moyen de gagner et qu’elle a en outre perdu la capacité de défendre le pays.

Le commandant en chef de l’armée ukrainienne doit faire pression sur les politiciens pour qu’ils recherchent la paix.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. La Russie est en train de submerger les lignes de front ukrainiennes | Le Saker Francophone