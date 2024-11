Palestine, Liban – Manif Paris 3 novembre 2024 à 14h République

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1804

Et maintenant, ils mettent des numéros sur les corps des détenus, … comme à Auschwitz

La soldatesque israélienne a franchi une étape de plus dans la barbarie, en inaugurant une nouvelle méthode d’intimidation, consistant à inscrire des numéros sur le front de leurs prisonniers palestiniens.

C »est le sort qui a été réservé à plusieurs d’entre eux jeudi lors d’un raid sur le village de Doura, au sud d’Hébron/al-Khalil, en Cisjordanie occupée, rapporte le site Middle East Eye.

L’homme que l’on voit sur la photo, le front barré du numéro « 17 », s’appelle Oussama Shahine. Il a été arrêté en octobre 2023, soumis à des multiples tortures et mauvais traitements, pour être relâché en août dernier, sans jamais avoir été inculpé pour quoi que ce soit.

Il raconte : « Les descentes de l’occupant au village, on y est habitués, depuis le temps. Les soldats arrivent en force, mettent des tireurs sur les terrasses des maisons, saccagent les habitations, arrêtent des habitants qui sont alors menottés, battus, etc. Mais le marquage au front dont j’ai été victime jeudi en même temps que d’autres voisins, c’était jusqu’à présent inédit. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, rien que des numéros ».

Comme les nazis à Auschwitz, en somme.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1804

Général de division de réserve israélien : Nous ne démantelons ni ne vaincrons le Hezbollah. Nous en sommes incapables

Al-Manar, 1er novembre 2024 :

L’expert en matière de sécurité nationale, le général de réserve de l’armée d’occupation israélienne, Kobi Marom, a affirmé dans une interview à la chaîne israélienne Channel 12 « qu’Israël ne démantelera ni ne vaincra le Hezbollah », admettant « qu’il n’a pas la capacité de le faire. »

Tout en reconnaissant l’incapacité de démanteler ou de vaincre le Hezbollah, Marom a souligné « qu’Israël fait face à des jours difficiles dans le nord, avec des combats difficiles face à la résistance au Liban, qui ne fait aucun doute qu’elle renforce sa puissance militaire et ses capacités de leadership, (en parallèle) avec la conduite des négociations »

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1821

Les capacités & tactiques du Hezbollah & du Hamas dominent Israël

Les médias israéliens rapportent que l’occupation israélienne dissimule ses pertes alors que l’accord entre le Hezbollah et le Hamas porte un coup sévère à l’armée israélienne.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1819

L’UBS, le système de paiements des BRICS et Cuba

Dominique de Suisse, 1er novembre 2024 :

Lors d’une discussion dans une agence UBS sur les conditions de leurs comptes, j’ai demandé « Une des plus grandes banques d’Angleterre s’intéresse à rejoindre le système de paiements des pays des BRICS. Avez-vous de tels plans ? »

À ma grande surprise, mon interlocutrice, une jeune femme, m’a répondu : « Nous en faisons déjà partie.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1820

Plus de 7 millions de dollars accordés aux employés licenciés pour avoir refusé le vaccin COVID-19 à San Francisco

Une décision juridique majeure vient de secouer la région de la baie de San Francisco, où six anciens employés du Bay Area Rapid Transit (BART) ont remporté un procès pour avoir été licenciés en raison de leur refus du vaccin contre le COVID-19, invoquant des motifs religieux. Ce 23 octobre 2024, un jury fédéral du district nord de Californie a statué en faveur des plaignants, condamnant le BART à verser plus de 7,8 millions de dollars au total, avec des compensations individuelles allant de 1,2 à 1,5 million de dollars.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1815

Algérie – Il y a 70 ans commençait la révolution algérienne

Une contribution de Mohsen Abdelmoumen – Ce 1er novembre 2024 marque le 70e anniversaire du début de la formidable Révolution algérienne qui a inspiré de nombreux peuples à travers le monde. En effet, le 1er Novembre 1954 a donné naissance à une épopée extraordinaire qui s’inscrit désormais dans l’Histoire de l’humanité comme le juste combat de tout un peuple contre un colonialisme de peuplement criminel et génocidaire. Au prix d’immenses sacrifices et de centaines de milliers de martyrs, l’Algérie a donné une leçon de courage, de pugnacité et d’intelligence stratégique à la planète entière en triomphant de la France coloniale. Et dire que tout a commencé avec six jeunes hommes.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1814

