Par Boris Ikhlov, Moscou, 30/10/2024.

Le succès des troupes russes en Ukraine est célébré dans le monde entier, les troupes russes avancent à une vitesse de 5 à 20 km par jour. Mais que se passera-t-il en Russie après la fin des hostilités avec le proxy ukrainien?

En Russie, beaucoup s’attendaient à ce que la guerre oblige les autorités à lancer une offensive contre la corruption, que de nombreux fonctionnaires détestés par la population soient arrêtés ou au moins démissionnent. La population russe s’attendait à ce que les sanctions américaines et la guerre accélèrent le processus de formation de la bourgeoisie nationale russe.

Cependant, la bourgeoisie russe est restée comprador. Elle n’a pas besoin d’une classe ouvrière, elle peut exister en vendant les ressources du sol notamment le gaz et le pétrole. L’échec de la mission lunaire, qui n’a jamais eu lieu en URSS, permet de juger de l’ampleur du déclin économique.

Des milliardaires en dollars comme Alekperov (Lukoil), Usmanov, Khan, Friedman, Vekselberg, Mordashev, Deripaska, Potanine, Andreï Melnichenko et d’autres travaillent toujours contre la Russie. Mordashev, Abramovitch placent les industries de haute technologie dans des pays où les ressources et la main-d’œuvre sont chères, Alekperov a ouvertement déclaré que l’Ukraine et les États-Unis l’intéressaient plus que la Russie. Friedman est un ennemi déclaré, Deripaska a donné de l’aluminium russe aux Américains. Et voici ce que dit Melnichenko : «J’ai un passeport russe. Mais suis-je russe ? Vous pouvez m’appeler biélorusse, ukrainien ou suisse, car depuis près de 15 ans je vis principalement en Suisse. Ou vous pouvez m’appeler émirati parce que j’ai la nationalité émirienne. Ma femme est citoyenne croate. Mes enfants sont nés en France et sont citoyens européens.»

Potanine soutient l’Ukraine contre la Russie depuis février 2022, malgré les sanctions, ses échanges avec les États-Unis n’ont pas diminué. Le milliardaire Lisin soutient également les sanctions américaines contre la Russie. Au début de 2024, la fortune des milliardaires russes avait augmenté de 14,85 milliards de dollars. Depuis que les milliardaires nomment des fonctionnaires, ceux dont l’aptitude professionnelle soulève de sérieuses questions restent à leur poste : Youri Troutnev, Anton Silouanov, Elvira Nabiullina, Reshetnikov, Manturov, etc. La corruption aux plus hauts échelons du pouvoir n’a pas disparu, au contraire, elle a augmenté.

Le problème du trafic de drogue reste aigu, exploité par les forces de l’ordre russes, la police et le FSB. La mortalité est restée prohibitive, officiellement – 16 ppm (en 1991 – 10 ppm). Cependant, les statistiques officielles russes ne prennent pas en compte le transport des cercueils dans le village, le travail des crématoriums, les cimetières adjacents – chaque municipalité de la ville attribue ces cimetières à un voisin, par conséquent ils ne tombent pas dans les statistiques. Les organismes d’enregistrement des tombes comptent les fosses communes des mendiants pour une tombe, car ils comptent le nombre de trous creusés. Si l’on prend en compte tous ces points, le taux de mortalité est déjà d’environ 20 ppm, soit deux à une fois et demie plus élevé que dans les pays européens.

La Russie a commencé à s’éteindre en 1994, lorsque le taux de mortalité a dépassé le taux de natalité, et continue de s’éteindre à ce jour. Le chômage officiel est d’environ 5%, et même 2,4% en 2024. Cependant, le chômage réel est d’environ 15%. C’est juste que de moins en moins de personnes s’inscrivent au chômage parce qu’elles ne sont plus payées.

En octobre 2023, le ministre du Travail et de la Protection sociale Anton Kotyakov a annoncé que le coût des paiements aux chômeurs serait réduit de 17 milliards de roubles. Kotyakov a déclaré que cette réduction était due à une réduction du chômage à 0,6%. Le ministre a menti, le Rosstat officiel a rapporté que le taux de chômage était de 3,3%. De plus, le montant des allocations versées aux chômeurs est ridiculement faible : au moins 1 613 roubles (16,6 dollars par mois), au maximum 13 751 roubles (142 dollars par mois). Dans le même temps, le panier de consommation minimum en 2024 est de 14 754 roubles (152 dollars par mois), et le salaire minimum est de 19 242 roubles (198 dollars). Par conséquent, les chômeurs ne voient pas l’intérêt de s’inscrire.

Le Kremlin n’a pas ramené l’âge de la retraite à son niveau précédent, bien que l’augmentation de l’âge de la retraite ait été une exigence du FMI et d’Alexeï Navalny. Tout cela affecte l’économie.

1) De janvier 2024 à septembre inclus, un total de 675 900 véhicules ont été produits en Russie, soit 34,9 % de plus qu’au cours de la même période en 2023. Cependant, la production va ralentir, car les États-Unis ont récemment imposé une interdiction d’exportation vers la Russie, la Biélorussie, ainsi que vers Cuba, la Corée du Nord, l’Irak et l’Iran de verre feuilleté, d’amortisseurs, de systèmes de direction, d’airbags et d’un certain nombre d’autres pièces automobiles. Le deuxième facteur de la baisse de la production est la baisse de la demande. Anton Shaparin, vice-président du Syndicat national de l’automobile (NAS), a noté que la demande est inévitablement influencée par les conditions actuelles des prêts, dont le prix a augmenté en raison du taux directeur élevé de la Banque centrale.

2) Les fournisseurs de poissons et fruits de mer ont réagi : ils ont commencé à informer massivement les chaînes de distribution d’une augmentation des prix de vente de 15 à 20 % en moyenne. Les prix augmentent principalement pour les poissons rouges : saumon rose d’Extrême-Orient et truite d’aquaculture, ainsi que pour le hareng et le maquereau.

3) Le prix de l’essence en Russie augmentera à nouveau à partir du 1er novembre, l’AI-92 coûtera à partir de 54 roubles le litre, l’AI-95 – à partir de 59 roubles, le gazole – à partir de 66 roubles 50 kopecks le litre.

4) En raison de l’inflation et de la pénurie de matières premières, les plus grands producteurs de produits pétroliers ont commencé à avertir les chaînes de distribution d’une réduction des approvisionnements ou d’une suspension de la production, ainsi que d’une augmentation des prix des produits. Le producteur de pétrole Selo Zelenoye et le combinat d’Almetovsky ont déjà considérablement réduit les volumes de production, l’usine laitière d’Irbit a averti des ruptures d’approvisionnement, l’usine Milkom a arrêté la production des huiles d’Izhmoloko et de Varvara Krasa. À Ekaterinbourg, le beurre a commencé à être volé en masse en raison de la hausse des prix des produits. Dans les magasins Kirovsky, les vendeurs ont commencé à emballer l’huile dans des récipients en plastique avec une puce, et les vendeurs de Pyaterochka et Magnita ne vendent désormais l’huile qu’à la main.

5) Les communications mobiles vont augmenter de 10 à 15 % d’un coup, près de la moitié des opérateurs prévoient d’augmenter les tarifs. Certains d’entre eux augmenteront les prix de 20 % d’un coup. Comme l’expliquent les opérateurs, le taux directeur et l’augmentation des coûts du personnel en sont la cause.

6) Les entreprises russes ont commencé à embaucher massivement des mineurs dans le contexte d’une grave pénurie de personnel dans le pays. Dans les chaînes de vente au détail, la demande d’emballeurs de moins de 18 ans a augmenté de 300 %, et de directeurs des ventes et d’employés de vente – de près de 200 %. La tendance du marché a été confirmée par les plus grands acteurs du marché. Ainsi, chez Magnit, le nombre d’adolescents embauchés a augmenté de 9 fois par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, tous les fonctionnaires corrompus au pouvoir, tous les fonctionnaires professionnellement incompétents, tous les journalistes d’élite, etc. ont reçu le statut de nobles combattants contre le fascisme. Lorsque la population voit leurs visages bien nourris à la télévision, une dissonance cognitive apparaît.

***

Je vais énumérer les événements qui étaient courants dans la Russie d’avant-guerre et qui sont restés la norme aujourd’hui.

Trois esclaves ont été trouvés dans la station de lavage de voitures du député de Russie unie dans la région de Vladimir, Nikolaï Malychev. L’un d’eux participait à une opération militaire spéciale. De juillet à octobre, un député, faisant partie d’un groupe criminel organisé, a trompé un soldat en lui faisant voler plus d’un million de roubles, puis l’a utilisé, ainsi que deux autres personnes, comme esclaves. Ils ont été soumis à la violence et contraints de travailler sans salaire à toute heure de la journée. Malychev a soudainement annoncé qu’il avait signé un contrat avec le ministère de la Défense pour participer à une opération militaire spéciale. Un homme d’affaires a volé 13 milliards. La flotte russe de la mer Noire a été défaite par les forces armées ukrainiennes. La flotte de la mer Noire a fui Sébastopol à Novorossiysk à cause des drones. L’épouse d’un soldat d’une opération militaire spéciale a attendu 19 mois pour le paiement de la commande de son mari, a déclaré le député de la Douma d’État Ivanov. Le commandant de l’unité spéciale de réaction rapide Akhmat, le général de division Apti Alaudinov, a qualifié le journaliste de Komsomolskaya Pravda Ivan Pankin de « shaitan », de « tchétchénophobe » et de « diable » en raison de questions sur les événements dans la région de Koursk et les conflits interethniques. Sur les ondes de la radio Komsomolskaya Pravda, Ivan Pankin a posé des questions sur un conscrit qui s’est excusé auprès d’Akhmat pour ses propos sur la désertion de combattants, ainsi que sur le conflit à Anapa, où une bagarre a eu lieu après le refus des filles locales de communiquer avec des Caucasiens. Des images de l’incident ont montré l’un des Tchétchènes frappant une femme qui essayait d’arrêter la bagarre.

***

Il y a une question importante pour l’avenir. En 2014, Poutine n’a pas reconnu la RPD et la RPL, et n’a pas protégé les Russes dans le Donbass, il a attendu que les États-Unis arment complètement les forces armées ukrainiennes et qu’ils creusent des fortifications. Les habitants de Transnistrie ont recueilli des signatures demandant l’intégration de la république dans la Russie. Rogozine a apporté ces signatures à Poutine. Poutine a ignoré la volonté du peuple de la république. Poutine attend-il le début de la deuxième opération spéciale?

La Banque centrale de Russie a augmenté le taux à 21 %, soit 4 à 6 fois plus qu’en Europe ou aux États-Unis. En Europe, un taux bancaire négatif a été pratiqué pour développer l’économie. Lors d’une réunion du bureau de l’Union des constructeurs de machines de Russie et de la Ligue d’aide aux entreprises de défense, le directeur de Rostec, Sergueï Tchemezov, a déclaré que le taux directeur élevé limitait les possibilités de développement industriel : «Le niveau record du taux directeur constitue un frein important à la croissance industrielle future. Il prive pratiquement les entreprises de l’importance des prêts pour leur développement.» En 2014, la Banque centrale de la Fédération de Russie a abaissé le taux de change du rouble en raison de la chute du prix du baril de pétrole, afin que les magnats du pétrole puissent compenser les pertes avec les portefeuilles des citoyens russes. Après cela, le prix du baril de pétrole brut Brent est passé de 60 à 101 dollars en 2022, à 83 dollars en 2023 et aujourd’hui à 72 dollars. Cependant, le Kremlin, au nom du commerce des matières premières, ne veut pas abaisser le taux de change du dollar. Dans ce contexte, les industries non exportatrices de Russie sont réduites ou se tournent vers l’exportation, privant les consommateurs russes de leurs produits.

Le président de la Fédération de Russie est un protégé de la bourgeoisie marchande, l’exécuteur de ses ordres, il ne veut donc rien changer. Mais désormais, les nouveau-nés en Russie seront habillés avec un drapeau tricolore et les armoiries de la Russie nationaliste chauvine….

Boris Ikhlov, 30/10/2024

WHAT WILL HAPPEN AFTER THE WAR?

The success of RussiantroopsinUkraine is celebrated by the wholeworld,Russiantroops are advancing at aspeed of 5-20kmperday.

However:whatwill happen inRussiaafter the end of hostilities?

InRussia, manyexpectedthat the war would force the authorities to launch an offensiveagainstcorruption,thatmanyofficialshated by the populationwould be arrestedoratleastresign. The Russianpopulationexpectedthat US sanctionsand the war would accelerate the process of formation of the Russiannationalbourgeoisie.

However, the RussianbourgeoisieremainedComprador.She doesn’tneed a workingclass,shecanexist by sellingfossilresources.

How devastating the economic decline is can be judged by the failure of the lunar mission, which never happened in the USSR.

SuchdollarbillionairesasAlekperov(Lukoil),Usmanov,Khan,Friedman,Vekselberg,Mordashev,Deripaska,Potanin,AndreiMelnichenkoandothers are stillworkingagainstRussia. Mordashev,Abramovichplace high-techindustriesincountrieswithhighcost of resourcesandlabor,AlekperovopenlystatedthatUkraineand the United Statesare more interesting to him than Russia.Friedmanis an outspokenenemy,DeripaskagaveRussianaluminum to the Americans.Andhere’s whatMelnichenkosays: »Ihave a Russianpassport.But am IRussian?YoucancallmeBelarusian,UkrainianorSwiss,becauseforalmost15yearsI have been livingmainlyinSwitzerland.Oryoucancallme an EmiratibecauseI have UAEcitizenship.Mywifeis a Croatiancitizen.Mychildren were borninFranceandareEuropeancitizens. »Potanin has been supportingUkraineagainstRussiasinceFebruary2022,despitesanctions, histradewith the United States has notbeenreduced.BillionaireLisinalsosupports US sanctionsagainstRussia.

By the beginning of 2024, the fortune of Russian billionaires had increased by $14.85 billion.

Sincebillionairesappointofficials, thoseofficialswhoseprofessionalsuitabilityraisesseriousquestionsremainintheirposts:YuriTrutnev,AntonSiluanov,ElviraNabiullina,Reshetnikov,Manturov,etc. Corruptionin the highestechelons of power has notdisappeared, on the contrary, it has increased.

The problem of drug trafficking remainsacute,which is exploited by Russian law enforcementagencies, the policeand the FSB.

Mortality remained prohibitively high, officially – 16 ppm (in 1991 – 10 ppm). However, Russian official statistics do not take into account the removal of coffins to the village, the work of crematoriums, adjacent cemeteries – each city municipality attributes these cemeteries to a neighbor, as a result they do not fall into the statistics. Grave registration organizations count the mass graves of beggars for one grave, because they count the number of holes dug. If we take into account all these points, the mortality rate is already about 20 ppm, two to one and a half times more than in European countries. Russia began to die out in 1994, when the death rate exceeded the birth rate, and continues to die out to this day.

Officialunemploymentisaround5%,andeven2.4%in2024.However, realunemploymentisabout15%. It’s just that fewer and fewerpeople are registering as unemployedbecausethey have stopped being paid.InOctober2023, the Minister of LaborandSocialProtectionAntonKotyakovannouncedthat the costofpayments to the unemployed is being reducedby17billionrubles.Kotyakovstatedthatthisreductionwasdue to a reduction in unemploymentto0.6%. The minister was lying, the officialRosstatreportedthat the unemployment rate was3.3%.

Inaddition, the amount of payments to the unemployed is ridiculouslysmall: at least1,613rubles($16.6).permonth), a maximumof13,751rubles($142permonth).Atthesametime, the minimumconsumerbasketin2024is14,754rubles($152).permonth),and the minimumwage is 19,242rubles($198).Therefore, the unemployed do notseeanypoint in registering.

The Kremlin has not returned the retirement age to the previous level, although an increase in the retirement age was a requirement of the IMF and Alexei Navalny.

Allthisaffectstheeconomy.

1)FromJanuary2024toSeptemberinclusive, a total of 675,900vehicleswereproducedinRussia,which is 34.9%morethan in thesameperiod of 2023.However, production will slow down,as the United Statesrecentlyimposed a banonexportstoRussia,Belarus,aswell as toCuba, North Korea,IraqandIran of laminatedglass, shock absorbers,steeringsystems,airbagsand a number of othercarparts. The secondfactor in the decline in productionis a decrease in demand.AntonShaparin, VicePresident of the NationalAutomobileUnion(NAS), notedthatdemand is inevitablyinfluenced by the currentconditionsforloans, which have risen in price due to thehighkeyrate of the Central Bank.

2)Fishandseafoodsuppliersreacted: they began to notifyretailchains en masseabout an increase in sellingprices by anaverageof15-20%.Pricesaremainlyrisingforredfish: Far Eastern pink salmonandaquaculturetrout,aswell as herringandmackerel.

3) Gasoline in Russia will rise in price again from November 1, AI-92 will cost from 54 rubles per liter, AI-95 — from 59 rubles, diesel fuel — from 66 rubles 50 kopecks per liter.

4)Due to inflationand a shortage of raw materials, the largestproducers of oilproductsbegan to warnretailchainsabout a reduction in suppliesorsuspension of production,aswell as anincrease in productprices. The oilproducerSeloZelenoyeand the Almetovsky combinehavealreadysignificantlyreducedproductionvolumes, the IrbitDairyPlantwarnedofsupplydisruptions, the Milkomplantstopped the productionofIzhmolokoandVarvaraKrasaoils.InYekaterinburg, butterbegan to be stolen en massedue to risingproductprices.InKirovskystores, sellersbeganpackingoilinplasticcontainerswith a chip,andsellersofPyaterochkaandMagnitanowselloilonlybyhand.

5)Mobilecommunications will become more expensiveby10-15% at once,almosthalf of the operatorsplan to raisetariffs.Someofthem will increasepricesby20% at once.As the operatorsexplained, the keyrateand the increase in personnelcosts are to blame.

6)Russiancompaniesbegantohireminors en masse against thebackground of an acuteshortage of personnelin the country.Inretailchains, the demandforpackers under theageof18increasedby300%,andforsalesmanagersandsalesfloorworkers— by almost200%. The trend in themarket was confirmed by the largestmarketplayers.So,inMagnit, thenumberofteenagers hired increased9timesyear-on-year.

At the same time, all corrupt officials in power, all professionally unfit officials, all elite journalists, etc. received the status of noble fighters against fascism. When the population sees their well-fed faces on TV, cognitive dissonance arises.

***

I will list the eventsthatwerecommoninpre-war Russiaand have remained the normtoday.

Threeslaves were foundat the car wash of the deputyfromUnitedRussiain the Vladimirregion, NikolaiMalyshev.Oneofthemwas a participant in a specialmilitaryoperation.FromJulytoOctober, a deputyaspart of an organizedcriminalgrouptricked a soldier into stealingmore than 1millionrubles,andthenusedhimandtwo other peopleasslaves. They were subjected toviolenceandforced to workwithoutpayatanytime of the day.Malyshevsuddenlyannouncedthat he had signed a contractwith the Ministry of Defensetogoon a specialmilitaryoperation. A businessmanstole13billion. budgetrubles($136million) for thecreation of a Russianflexibletablet. The Russian Black SeaFleet was defeatedby the armedforces of Ukraine. The Black Sea FleetfledSevastopolfromdronestoNovorossiysk. The wife of a soldier of a specialmilitaryoperationwaited19months for paymentfor her husband’sorder, Deputy of the State DumaIvanov said. The commander of the Akhmatspecialrapidreactionunit,MajorGeneralAptiAlaudinov, calledKomsomolskayaPravdajournalistIvanPankin a « shaitan », a « Chechenophobe »and a « devil »becauseofquestionsabouteventsin the Kurskregionandinterethnicconflicts. On theair of KomsomolskayaPravdaradio, IvanPankinaskedquestionsabout a conscriptwhoapologizedtoAkhmatforhiswordsabout the desertion of fighters,aswell as about the conflictinAnapa,whereafight took place after the refusal of localgirls to communicatewithCaucasians.

Footage of the incident showed one of the Chechens striking a woman who was trying to stop the brawl.

***

There isoneimportantquestion for thefuture.

In2014, Putin did notrecognize the DPRand the LPR, and did notprotectRussians in theDonbas, waiteduntil the United States thoroughlyarmed the Armed Forces of Ukraine,andtheydugfortifications.Residents of Transnistria have collectedsignatureswith a request to accept the republicintoRussia.Rogozinbroughtthesesignatures to Putin.Putinignored the will of the people of the republic. Is Putinwaiting for the second special operation to begin?

The Central Bank of Russiaraised the rateto21%.Thisis4-6timeshigherthaninEuropeortheUSA.InEurope, a negativebankrate was practicedtodevelop the economy. The head of Rostec, SergeyChemezov, at a meeting of the bureau of the Union of Machine Builders of Russiaand the League for Assistance to DefenseEnterprises, saidthat the highkeyratelimits the possibilities of industrialdevelopment: »A significantbrake on furtherindustrialgrowthis the recordlevel of the keyrate.Itpracticallydeprivesenterprises of the meaning of loansfortheirdevelopment. »

In2014, the Central Bank of the Russian Federationbrought down the ruble exchange ratedueto the fall in the price of a barrel of oil,so that oilmagnates would compensate for lossesfrom the wallets of Russiancitizens.Afterthat, the price of a barrel of Brent crude oil increasedfrom $60to $ 101in2022,to $83in2023andtodayto$72.

However, the Kremlin, for thesake of the raw materials business, does notwant to lower the dollar exchange rate.Inview of this, non-exportindustriesinRussia are being curtailed,or they are switchingtoexports,deprivingRussianconsumers of theirgoods.

The President of the Russian Federationis a protege of the commoditybourgeoisie, the executor of itsorders,therefore he does notwant to changeanything.

ButnownewbornsinRussiawill be dressedinclotheswith a tricolorand the coat of arms of Russia.

Boris Ikhlov, 10/30/2024