TRUMP OU HARRIS QUI SERA VAINQUEUR DE LA MASCARADE ÉLECTORALE AMÉRICAINE?

Par Boris Ikhlov, Moscou, 1.11.2024, (texte français, anglais et russe).



Pour la Russie, peu importe qui remporte les élections, Trump ou Harris c’est du pareil au même.

Pour l’Amérique, il est important de réanimer l’image de l’ennemi «Russie». Cette politique se poursuivra longtemps, quel que soit le président américain. Pour les deux clans de la bourgeoisie américaine au pouvoir, il est important d’exploiter cette image de l’ennemi, tout d’abord pour maintenir les pays capitalistes de l’UE dans l’obéissance. Il semblerait qu’il serait préférable pour la Russie que Kamala Harris soit élue, ses faibles capacités intellectuelles affaibliraient certainement les États-Unis, ce qui est en faveur de la Russie. Cependant l’élection de Harris n’affecterait en rien la toute puissance de l’État profond qui dirige effectivement l’État fantoche américain (NDÉ).

Cependant, lorsque Trump a soudainement commencé à traiter Harris de communiste, il est devenu clair que son niveau intellectuel n’était pas très différent de celui de Harris. Donc pour la Russie, il n’y a pas de grande différence entre les candidats à la présidence américaine. Aujourd’hui, Kamala Harris répond à Trump de la même manière : elle le traite de fasciste. Le monde devient de plus en plus stupide.

D’un côté, on s’attend à ce que le financement de la guerre du proxy ukrainien ait été réduit sous Trump. Mais Trump renforcera certainement son soutien à Israël, y compris dans la guerre contre la Syrie. Il y a quelques années à peine, on pouvait espérer que l’humanité voyait la lumière.

Aux États-Unis, moins de la moitié des travailleurs ont voté aux élections de 2016, et en France, lorsque Macron est arrivé au pouvoir, moins de 50% des ouvriers se sont rendus aux urnes. Une falsification fantastique à grande échelle des élections de Biden a montré au monde entier que le vieux système de soufflage de vapeur, le parlementarisme bourgeois (crétinisme parlementaire), était en train de s’effondrer.

Mais aujourd’hui, la confrontation entre le travail et le capital a été complètement remplacée par un autre agenda : pas même une confrontation entre des groupes de pays, mais une confrontation entre différents candidats présidentiels, dont la différence est nulle pour la classe ouvrière.

Boris Ikhlov, Moscou. 1.11.2024.

TRUMP OR HARRIS?

ForRussia, it doesn’t matterwhowinstheelection,TrumporHarris.ForAmerica, it is important to reanimate the image of the enemyin the face of Russia.Thispolicywillcontinue for a long time, no matterwhotheUSpresidentis.Forbothrulingclans of the Americanbourgeoisie, it is important to exploitthisimage of the enemy,first of all, in order tokeepinobedience EU.

It would seem that it would be better for Russia if Kamala Harris were elected, her low intellectual abilities would certainly weaken the United States, which is in Russia’s favor. However, when Trump suddenly started calling Harris a communist, it became clear that his intellectual level was not too different from Harris’ level. So for Russia, there is no big difference between the presidential candidates. Today, Kamala Harris responds to Trump in a similar way: she calls him a fascist. The world is getting stupider faster and faster.

On theonehand, there areexpectationsthatfunding for Ukrainewould have been reducedunderTrump.ButTrump will definitelystrengthensupport for Israel,includinginSyria.

Just a fewyearsago, there washopethathumanity was seeing the light.

In the United States, less than half of the votersvoted in the2016elections, and inFrance,whenMacroncametopower,less than half adozenvotersalso turned out to thepolls.

A fantasticfalsificationon a large scale on Biden’s electionsshowed the wholeworldthat the oldsteam-blowing system,bourgeoisparliamentarism, was collapsing.

However, today the confrontationbetweenlaborandcapital has been completelyreplaced by anotheragenda:noteven a confrontationbetweengroups of countries,but a confrontationbetweendifferentpresidentialcandidates, the differencebetweenwhich is zerofor the workingclass.

Boris Ikhlov, 1.11.2024

ТРАМП ИЛИ ХАРРИС?

Для России безразлично, кто одержит победу на выборах, Трамп или Харрис. Для Америки важна реанимация образа врага в лице России. Эта политика будет долго продолжаться, независимо от кого, какой будет президент США. Для обоих правящих кланов американской буржуазии важно эксплуатировать этот образ врага, в первую очередь, чтобы держать в повиновении ЕС.

Казалось бы, для России лучше было бы, ели б избрали Камалу Харрис, ее низкие интеллектуальные способности, безусловно, слабили бы США, что на руку России. Однако когда Трамп вдруг начал назвать Харрис коммунисткой, стало понятно, что его интеллектуальный уровень н слишком отличается от уровня Харрис. Так что для России большой разницы между кандидатами в президенты нет.

Сегодня Камала Харрис отвечает Трампу аналогично: обзывает его фашистом. Мир глупеет всё быстрее и быстрее.

С одной стороны, есть ожидания, что при Трампе сократилось бы финансирование Украины. Но Трамп обязательно усилит поддержу Израиля, в том числе в Сирии.

Всего несколько лет назад была надежда, что человечество прозревает. В США на выборах 2016 года голосовали меньше половины избирателей, во Франции, когда Макрон шел к власти, тоже на избирательные участки явилось меньше полвины избирателей. Фантастическая по масштабу фальсификация выборов Байдена показала всему миру, что старая система выпускания пара, буржуазный парламентаризм, рушится.

Однако сегодня противостояние между трудом и капиталом полностью вытеснено другой повесткой: даже не противостоянием между группами стран, а противостоянием между разными кандидатами в президенты, разница между которыми для рабочего класса рана нулю.

Борис Ихлов, 1.11.2024