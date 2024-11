La communauté des médias alternatifs est allée trop loin en faisant l’éloge des BRICS et du dernier sommet de Kazan.

Plus d’une semaine s’est écoulée depuis le dernier sommet des BRICS à Kazan, il est donc possible d’évaluer ce qu’il a accompli exactement maintenant que la poussière est retombée. Le principal point à retenir est la Déclaration de Kazan, que le directeur général du prestigieux Conseil russe des affaires internationales (RIAC), Andreï Kortunov, a décrite comme « un manifeste pour le nouvel ordre mondial ». Ses éloges ne doivent pas être pris à la légère, car il est un réaliste archétypal qui a également tempéré les attentes sur ce que les BRICS étaient capables d’accepter.

Intitulé « Ce que les BRICS ne peuvent pas et ce qu’ils peuvent apporter », Kortunov a expliqué que : « Les BRICS ne peuvent pas devenir un projet d’intégration économique mondiale » ; Les BRICS ne se transformeront pas en une alliance politique ou de sécurité multilatérale de nature anti-occidentale » ; Il est peu probable que les BRICS contribuent beaucoup à la résolution des différends entre leurs membres ou des différends entre leurs membres et des tiers. et « les BRICS ne deviendront jamais un analogue du G7 ».

Il a ensuite juxtaposé ces évaluations à ses attentes selon lesquelles «les BRICS peuvent promouvoir le commerce et les investissements entre leurs membres, ainsi que contribuer au développement économique et social de ces membres»; « Les BRICS pourraient aider à façonner des approches non occidentales communes aux problèmes mondiaux » ; « Les BRICS sont capables de contribuer au dialogue des civilisations » ; et « Les BRICS peuvent devenir une source importante d’idées et de propositions pour l’ONU, le G20 et d’autres organismes universels ».

Ce contexte replace sa description de l’introduction dans son contexte, qui sera maintenant développé. Selon Kortunov, «pour la première fois dans l’histoire des BRICS, la Déclaration expose en détail la vision partagée du groupe sur l’état actuel du système international, les approches communes ou chevauchantes des problèmes mondiaux fondamentaux de notre époque et des crises régionales aiguës, et les contours d’un ordre mondial souhaitable et réalisable tel que les membres du groupe le voient actuellement».

Il a ensuite immédiatement ajouté que « bien que le document ne fournisse pas de calendriers spécifiques pour des tâches individuelles ou de feuilles de route pour des domaines de travail spécifiques, il couvre un certain nombre d’objectifs clés que le groupe devrait ou pourrait poursuivre au cours des prochaines années ». Selon lui, « il y a un équilibre clair entre les agendas de sécurité et de développement », qu’il considère comme un choix délibéré «de maintenir son mandat très large» au lieu de se concentrer uniquement sur les affaires économiques et financières.

Il a ainsi supposé que « les BRICS ont l’intention de se positionner comme un laboratoire multitâche de la gouvernance mondiale, où de nouveaux algorithmes de coopération multilatérale et des modèles innovants pour résoudre les grands problèmes économiques et politiques du monde peuvent être testés, y compris le commerce, la finance et la stabilité stratégique ». À cette fin, les BRICS trouvent un équilibre entre la réforme de l’ordre mondial occidentalo-centré et la création d’institutions alternatives, et c’est cette dernière qui excite le plus les enthousiastes du groupe.

Avant de continuer, cependant, il est important de clarifier quelques points. Poutine a déclaré avant le sommet qu’une monnaie commune des BRICS n’était pas actuellement à l’étude, puis il a déclaré lors de l’événement que la Russie ne se battait pas contre le dollar. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a ajouté plus tard que les BRICS dans leur ensemble n’essayaient pas non plus de vaincre le dollar et que leur service de messagerie financière ne serait pas une alternative à SWIFT. Ces rappels politiques amènent l’analyse à discuter des trois principales initiatives du groupe.

Sputnik a publié ici un guide pratique sur BRICS Bridge, BRICS Clear et BRICS Pay, qui sont respectivement un service de messagerie financière, un système de dépôt indépendant basé sur la blockchain et un service de paiement sans numéraire. Comme nous l’avons écrit précédemment, ils ne visent pas à remplacer leurs prédécesseurs occidentaux, mais simplement à créer des alternatives que d’autres pourraient utiliser afin de se prémunir contre le risque que l’Occident utilise un jour ces plateformes existantes comme il l’a fait contre la Russie à partir de 2022.

Aucun d’entre eux n’a encore été déployé, mais des progrès ont été réalisés dans leur création et leur mise en œuvre éventuelle au cours du sommet. Il en va de même pour les propositions de la Russie de mettre en place des bourses de céréales et de métaux précieux, qui pourraient en théorie contribuer à jeter les bases d’une nouvelle monnaie ou du moins d’une unité de compte commune que certains ont simplement appelée «l’unité». Il pourrait s’agir d’une combinaison de matières premières et d’un panier de devises des membres, mais il faudra probablement des années pour s’entendre, le cas échéant.

Bien qu’aucune liste officielle n’ait encore été publiée, certains pays comme Cuba ont déjà célébré l’obtention de ce statut tandis que d’autres, comme le Venezuela, étaient contrariés de ne pas l’avoir obtenu (dans ce cas, en raison du veto du Brésil). Malgré cela, il a été expliqué le mois dernier que « l’adhésion ou l’absence d’adhésion aux BRICS n’est pas si importante que cela », notamment parce que n’importe quel pays peut volontairement coordonner ses politiques financières avec les BRICS.

En d’autres termes, bien que cette distinction soit prestigieuse et que le fait d’être snobé comme le Venezuela l’a été par le Brésil est donc une profonde insulte, peu importe qu’un pays participe aux discussions sur les processus de multipolarité financière en tant que membre officiel, observateur en tant que partenaire, ou qu’il entende parler du résultat par la suite. Toute coopération est volontaire, de sorte que n’importe qui – qu’il soit membre, partenaire ou non-associé – peut soit mettre en œuvre les propositions des BRICS, soit les refuser s’il estime qu’elles ne répondent pas à leurs intérêts nationaux.

Étant donné que les liens avec les BRICS n’ont donc pas vraiment d’importance dans un sens ou dans l’autre, l’expansion du partenariat du groupe est donc purement symbolique, ce qui signifie que rien d’important n’a été convenu lors du sommet de la semaine dernière. La même chose a été dite à propos de tous les sommets précédents, à l’exception de celui de Fortaleza en 2014 où les membres ont convenu de créer la Nouvelle Banque de développement (NDB), qui est la seule manifestation tangible des efforts des BRICS pour créer des institutions alternatives, mais elle est aussi clairement imparfaite.

La présidente de la NDB, Dilma Rousseff, a confirmé en juillet 2023 que « la NDB a réitéré qu’elle ne prévoyait pas de nouveaux projets en Russie et qu’elle opérait dans le respect des restrictions applicables sur les marchés financiers et de capitaux internationaux ». En termes simples, la NDB que la Russie a elle-même cofondée respecte les sanctions des États-Unis à son encontre, ce qui en fait moins une véritable alternative aux institutions occidentales qu’un complément. Cela pourrait également être lié au fait que la Chine, où elle est basée, se conforme à la plupart des sanctions occidentales.

« Les problèmes de paiement provoqués par les États-Unis en Russie et en Chine ont pris la plupart des enthousiastes des BRICS par surprise » après que RT a révélé l’ampleur de ces défis de longue date au début du mois de septembre, une fois qu’ils ont commencé à atteindre des proportions critiques suite à la dernière pression américaine sur la Chine à l’époque. Bien que l’Inde défie ces restrictions et soit en passe de devenir la troisième plus grande économie du monde d’ici 2030, sans la Chine, les BRICS dans leur ensemble auront du mal à créer des institutions véritablement alternatives.

La Chine a été plus prudente que l’Inde quant à la menace de sanctions secondaires des États-Unis, car elle est considérée par les États-Unis comme un rival systémique, dont ils ne veulent pas confirmer la perception par inadvertance, d’où la raison pour laquelle ils se sont conformés à tant de sanctions jusqu’à présent. En fait, le représentant spécial du président russe pour les affaires de l’OCS, Bakhtiyor Khakimov, a révélé la semaine dernière que son pays ne pouvait même pas payer ses cotisations parce que la banque est située en Chine et qu’elle n’utilise que des dollars.

Si la volonté politique était présente, la Chine aurait déjà mis au point une solution de contournement au lieu de faire traîner la question si longtemps que Khakimov s’est senti obligé de s’en plaindre au public, ce qui montre à quel point la Chine respecte strictement les sanctions au sein des BRICS et même de l’OCS. Certes, le commerce bilatéral continue de croître, de sorte que certains canaux alternatifs ont été créés, mais ils sont apparemment segmentés en fonction de l’industrie (par exemple, l’énergie, la technologie) et ne facilitent pas les paiements à d’autres comme la NDB.

En réfléchissant à tout ce qui a été partagé, à la fois l’intuition de Kortunov et celle qui a suivi, le dernier sommet des BRICS a été symbolique, tout comme tous les précédents, à l’exception de celui de 2014 qui a conduit à la création de la NDB clairement imparfaite. La nature purement volontaire des BRICS signifie qu’ils ne deviendront jamais ce que leurs enthousiastes attendent, car il y a trop d’asymétries entre leurs membres. Il n’y a pas non plus de chance réaliste que les BRICS rendent obligatoire le respect de leurs propositions, car cela conduirait à leur dissolution.

Ces observations limitent considérablement ce que les BRICS pourraient accomplir de manière prévisible, mais elles n’excluent pas la création d’institutions plus alternatives comme celles représentées par BRICS Bridge, BRICS Clear et BRICS Pay. Les échanges de céréales et de métaux précieux sont également possibles, mais dans ces cas, uniquement sur la base de minilatéraux au sein des BRICS qui reçoivent ensuite l’image de marque du groupe après que tout le monde ait été d’accord. Une monnaie commune des BRICS ou une unité de compte commune est un objectif à beaucoup plus long terme qui est inatteignable pour l’instant.

Le précédent décevant établi par le respect par la NDB des sanctions américaines fait s’inquiéter de la véritable alternative que seront les institutions susmentionnées que la Russie cherche également à cofonder. Il ne fait aucun doute que la Russie a tiré les leçons de cette expérience, de sorte que personne ne devrait supposer qu’elle a déjà investi le temps et les ressources nécessaires à la création de ces nouvelles institutions sans d’abord trouver un moyen de les empêcher de la sanctionner également, mais il reste à voir comment cela fonctionnera.

La conclusion est qu’il est beaucoup plus facile de parler de créer des institutions véritablement alternatives que de le faire réellement, ce qui signifie que les BRICS resteront probablement simplement un club de parole, ou un « laboratoire multitâche de la gouvernance mondiale » comme Kortunov l’a décrit diplomatiquement. Il ne s’agit pas de minimiser le rôle du groupe, car il est important pour les grands pays non occidentaux en développement de discuter des problèmes urgents de l’ordre mondial en évolution, en particulier les questions économiques et financières, mais ce n’est pas la même chose que ce à quoi les enthousiastes s’attendaient.

En fin de compte, la communauté des médias alternatifs est allée trop loin en faisant du battage médiatique sur les BRICS et le dernier sommet de Kazan, pour que rien d’important tangible n’émerge du premier depuis la décision de 2014 de créer la NDB clairement imparfaite qui a ensuite sanctionné la Russie, tandis que le second n’a eu aucun résultat tangible. Ce dernier a en effet jeté les bases de la création d’institutions alternatives, bien que l’on ne sache pas quand elles seront dévoilées et comment la Russie s’assurera qu’elles ne le sanctionnent pas comme la NDB a fini par le faire.