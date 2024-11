Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

1. Massacres répétés au Proche-Orient occupé

Tout est horriblement vrai et n’est que «la pointe de l’iceberg» des ignominies, des monstruosités, des infamies, des vilénies perpétrées par les mercenaires génocidaires de ce «peuple israélien réactionnaire tout entier» au service du capitalisme mondial. (Friedrich Engels, «Archives Marx-Engels, I, (VI), p. 315, lettre à Bebel, 17/11/1885, sur le concept de «peuple réactionnaire tout entier»). Voir : Du nettoyage ethnique au génocide jusqu’à l’extermination du peuple arabe de Palestine (Eyal Sivan) – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/295308.

Ce «peuple israélien réactionnaire tout entier» a connu une étape historique cruciale de sa création à Bâle (Suisse), en 1897, lors du premier congrès international des sionistes alors que selon la doctrine du livre de Herzl sur «l’État juif» (sic), la religion judaïque et la «résurrection» de l’«hébreu» comme langue tribale, il fut résolu de coloniser la Palestine comme «foyer national juif» (sic) à l’exclusion (par nettoyage ethnique ou par extermination) des arabes autochtones qui peuplent cette terre du Proche-Orient. (Pour nettoyage ethnique voir nos articles : https://les7duquebec.net/?s=nettoyage).

«À ( cette) époques des rivalités coloniales, la Grande-Bretagne appela à la formation d’un haut comité composé de 7 États bourgeois européens, qui remit, en 1907, à son premier ministre Henry Campbell-Bannerman, un rapport dans lequel étaient soulignés « les dangers potentiels (aux intérêts des colonialistes européens) représentés par les pays arabes, l’Empire ottoman et la population arabe-musulmane qui vivaient dans ces provinces», qu’ils recommandaient de neutraliser en créant:

«en Palestine un ‘État tampon’, par l’implantation d’une barrière humaine, allogène et solide, constituant une puissance opposée aux autochtones arabes et servant les intérêts des États (colonialistes, NDÉ) européens»…les américains s’implanteront plus tard…

2. Un plan colonialiste complet visant à mâter les arabes du Proche-Orient pétrolier

«[P]romouvoir des troubles, des dissensions et des divisions dans la région;

[C]réer des micros-États (sultanats) artificiels et les placer sous la tutelle des puissances coloniales;

[C]ombattre toute velléité d’unité régionale, qu’elle soit ethnique, intellectuelle, religieuse ou historique et trouver les moyens pratiques pour fractionner populations et les territoires arabes».

Ce programme colonialiste fut actualisé, en 1909, entre les puissances colonialistes britanniques, françaises et russes à l’occasion des accords «secrets» de Paris pour implanter un «coin» de division dans le panarabisme naissant. Ce panarabisme constituant une menace politique à l’exploitation économique des immenses réserves de pétrole du sous-sol arabes.

Vinrent ensuite les accords «Sykes-Picot», de 1916, sur le partage des terres arabes du Moyen-Orient après le démembrement de l’Empire ottoman et la déclaration Balfour, de 1917, à l’effet de créer «un foyer national ‘juif’ en Palestine» (sic) comme étant cet «’État tampon’, allogène et solide, constituant une puissance opposée aux autochtones arabes et servant les États européens».

( In, Histoire de l’autre, Liana Levy, 2004).

Ce pays «allogène» serait composée d’un «peuple différent» par «l’origine, la langue, la culture, l’instruction, le niveau de développement économique et la religion» et tablant sur le principe que «là où il y a différence, il y a confrontation», ce «peuple élu» (à créer de toute pièce) «opposé aux autochtones» dépendrait du peuplement (Séfarade et Ashkénaze), du financement et de l’armement des États colonialistes européens, en somme, ce «peuple israélien réactionnaire tout entier», ainsi créé, serait condamné à servir les intérêts colonialistes des multinationales du pétrole pour survivre dans cet océan d’autochtones arabes opprimés.

Ainsi, la première vague «moderne» d’immigrants en Palestine fut celle du «mandatorat» britannique de 1919 à 1948 sous l’impulsion de la déclaration Balfour et suite à la révolution bolchévique, la montée du fascisme en Europe culmina par l’expulsion, puis l’extermination, et enfin l’expansion du bloc soviétique après la Seconde guerre mondiale. Un contingent de – 452,212 – immigrants de toutes venues se sont établis sur la terre arabe de Palestine, une moyenne de 14,125 par année entre 1919 et 1948, faisant passé la population immigrante de 24,000 en 1882, soit une infime poignée concentrée dans 4 villes: Jérusalem, Safed, Tibériade et Hébron; à plus de 57,000 en 1919 et à 630,000 en 1947, soit 32% de la population de la Palestine du mandat britannique à qui l’ONU sous le diktat des puissances impériales occidentales eu l’indécence d’attribuer illégalement 52% des terres de la Palestine au mépris des 68% d’arabes palestiniens auxquels ne fut accordé que 48% de leur territoire illégalement partitionné.

3. Un État tampon solide, peuplé d’étrangers allogènes, dépendants des pays occidentaux opposés aux arabes

Cet apport important d’immigrants européens et américains, de différentes ethnies et nationalités, sous la protection, le financement et l’armement des colonialistes occidentaux réalisa enfin l’objectif de Comité Campbell-Banerman, du traité «secret» de Paris, des accords «Sykes-Picot» et de la déclaration Balfour: «créer cet ‘État tampon’, peuplé d’étrangers allogènes et solide, opposé aux autochtones arabes de la région», ce «coin» contre le panarabisme et «au service des intérêts des multinationales et des États (colonialistes) européens» et depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, au service des intérêts du capitalisme mondial avec l’arrivée au premier plan des nouvelles puissances hégémoniques: les États-Unis et l’Union Soviétique.

Dès lors, fort de ce nouveau rapport de force, les impérialistes mondialisés encouragèrent leurs mercenaires, de multiples origines ethniques, linguistiques et religieuses, mais tous qualifiés de «juifs à part entière» à proclamer leur indépendance unilatérale et illégale le 14 mai 1948 et à «créer» l’État ethnique, raciste et théocratique d’Israël sur davantage de terres arabes usurpées, à en chasser par le terrorisme et le nettoyage ethnique 750,000 autochtones (Nakba). Voir notre article: Ce que le génocide israélien contre Gaza nous a appris sur la Palestine – les 7 du quebec.

En même temps, leurs «sponsors» capitalistes en plus de les armer, les financer, de neutraliser la Communauté internationale complice à l’ONU, instruit par les méthodes de la propagande nazi, lancèrent une vaste campagne de propagande démagogique et mensongère en faveur du «peuple israélien réactionnaire soi-disant ‘juif’» consistant à accuser les victimes arabes-palestiniennes d’être les agresseurs et les agresseurs mercenaires israéliens d’être les victimes.

Les propagandistes de la bourgeoisie mondiales poussèrent le mensonge jusqu’à promouvoir l’aberration historique du mythe de la «terre sans peuple pour un peuple sans terre» alors que 750,000 autochtones arabes-palestiniens furent chassés de leurs terres fertiles, de leurs fermes et de leurs villes prospères par la terreur.

Démasqués par les faits à propos de cette théorie fumeuse, démagogique, les propagandistes bourgeois passèrent à la théorie que la «Palestine n’était qu’un désert» que les colons-mercenaires auraient transformé en «jardin» alors qu’en réalité la Palestine produisait des olives et des agrumes en quantité telle qu’elle en exportait et que sa population arabe-palestinienne croissait régulièrement dans la paix.

Démasqués, les influenceurs du capital mondial en sont réduit à promouvoir la théorie la plus démentielle qui se puisse concevoir: «le peuple réactionnaire israélien tout entier» aurait reçu la Palestine et tout le Moyen-Orient en héritage de son Dieu Yahvé, il y a 3000 ans comme il serait écrit dans le Talmud et l’Ancien Testament, 2 romans de propagande religieuse, rédigés par des rabbins pour leurs propres fins de domination sur leurs ouailles.

4. Le « peuple réactionnaire israélien tout entier a le droit de tuer pour occuper et conquérir«

Voilà où en est rendu la propagande capitaliste pour justifier le génocide des arabes-palestiniens par le «peuple réactionnaire israélien tout entier» au service de la dictature sanguinaire du capitalisme mondial pour assurer son contrôle sur le pétrole arabe.

Le mantra réactionnaire et opportuniste sur lequel le vaste camp du capital mondial, les axes militaires belliqueux de l’Atlantique (États-Unis-OTAN) et du Pacifique (Chine-Russie-Iran), et toutes les factions de la gauche et de la droite bourgeoise font consensus, celui du frauduleux «droit du peuple réactionnaire israélien tout entier de se défendre » (sic). Examinons comment s’exprime ce soi-disant «droit de l’agresseur de tuer pour occuper, conquérir et se défendre ». Depuis 1947, l’ONU – cet organisme de la mondialisation capitaliste – a soutenu illégalement l’entité sioniste (Israël) dans ses efforts pour coloniser la terre de Palestine; dans ses efforts pour exproprier les biens et la terre du peuple arabe de Palestine et pour exterminer ce peuple autochtone.

L’ONU, et les superpuissances militaires qui contrôle cet organisme de la mondialisation, ont soutenu l’entité israélienne fasciste dans ses efforts pour chasser des millions de Palestiniens de leurs villages, de leurs campagnes et de leurs villes et dans ses pogroms contre les populations arabes du Proche-Orient (voir nos articles : Résultats de recherche pour « gaza » – les 7 du quebec).

Depuis 77 années, le «droit de tuer du peuple réactionnaire israélien tout entier » lui a permis d’effectuer, au nom des puissances impériales, des bombardements terroristes contre le Liban, l’Égypte, la Syrie, la Libye, l’Irak, la Jordanie, l’Iran, le Yémen, etc. La colonie, ou camp militaire israélien, illégale est en guerre avec tous ses voisins depuis 77 ans et le sera encore pour des années tant que les puissances impériales qui la soutiennent n’auront pas été annihilées.

5. Les fumeuses théories complotistes que propage l’impérialisme américain

« La force des « juifs » américains est surtout due à l’influence d’un lobby qui travaille activement à l’orientation de la politique étrangère américaine dans un sens pro-israélien, qui exerce des pressions efficaces sur le Congrès, les présidents et leur administration et qui jouit d’une influence considérable sur l’université et les médias. Ce lobby a ainsi joué un rôle clé dans la politique américaine au Moyen-Orient sous l’administration Bush au nom de la «lutte contre le terrorisme»... » (Voir Génocide à Gaza années 2023-2024 (John Mearsheimer) – les 7 du quebec).

L’erreur générale des « complotistes » est toujours la même – quel que soit le sujet traité – prendre « l’effet » pour la « cause » – prendre la «conséquence» et la «méthode» pour la «source» de la malversation. (La méthode Gaza ou « La solution finale » contre les peuples en révolte – les 7 du quebec).

«Gaza est une méthode. Une méthode occidentale. L’Israël fasciste, sioniste, sadique et raciste est un pionnier, un pionnier vers encore plus de mal à accomplir par les gens d’en haut contre les gens d’en bas. C’est pourquoi ceux d’en haut protégeront Israël. Ce faisant, ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs actes génocidaires futurs.»

Ainsi, ce n’est pas une quelconque soi-disant « juiverie internationale » (sic) – l’establishment américain – ou une confrérie franc-maçonnique secrète – qui a créé – construit – ériger – armer et soutenu la construction de la base militaire subversive israélienne aux portes du Moyen-Orient pétrolier, une base militaire surarmée, placée sous la botte de mercenaires sadiques, originaires de multiples nations, religions, ethnies, contrées, frauduleusement dénommé «peuple juif tout entier», chargé de pressurer les autochtones locaux afin de les maintenir sous l’oppression de la puissance hégémonique mondiale.

Le Grand capital britannique appuyé par le Grand capital français – sous le regard bienveillant du Grand capital américain et soviétique (URSS) ont construit cette base militaire malveillante au cœur de l’ancien Empire ottoman en décrépitude afin de se servir de cette entité-mercenaire pour orienter et contrôler le développement de cette région recelant la plus grande réserve de pétrole au monde (nous connaissons tous l’importance économique – et donc politique – du pétrole et du gaz au cours du siècle dernier. Voir nos articles sur le sujet: https://les7duquebec.net/?s=petrole).

Il est vrai que pour mener à bien leur plan de colonisation pour cette région stratégique les «comploteurs» politiques et financiers du monde entier se sont ligués en cercles d’influenceurs – en cliques de donneurs d’ordre – afin que les poltrons politiques – ces vassaux nationaux du grand capital mondialisé – ne vacillent point dans la défense de leurs maîtres bailleurs de fonds de leurs mascarades électorales. (Voir : LA DÉMOCRATIE AUX ÉTATS-UNIS (Les mascarades électorales) – les 7 du quebec).

6. L’AIPAC et le lobby pro-israélien à Washington et en Occident impérial

Au début des années soixante du XXe siècle, la bande des grands capitalistes américains, devenue hégémonique, s’empara du contrôle de la base militaire israélienne au Levant. Conformément aux habitudes d’affaires aux États-Unis, les entreprises intéressées par les juteux contrats militaires organisèrent différents lobbys parlementaires, dont l’AIPAC (American Israël Public Affairs Committee, un lobby créé en 1963 aux États-Unis visant à faire pression sur le gouvernement américain pour l’obtention de contrats d’armements https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee).

Ni l’AIPAC ni le lobby juif à Washington ne furent à l’origine de l’entité israélienne – de l’État tampon – de la base militaire occidentale. Le lobby AIPAC fut l’une des conséquences de l’expansion de la puissance américaine dans cette région du monde. De même, ce n’est pas l’entité militaire terroriste israélienne et ses quelques millions d’individus qui s’emparèrent du contrôle de l’Empire américain et de ses centaines de millions d’habitants, mais l’inverse. Ce n’est pas la queue du teckel qui branle le chien, mais l’inverse.

7. Le déplacement du centre de gravité géopolitique mondial…toute voile à l’Est

Depuis quelques années – depuis que le centre d’attraction du monde capitaliste se déplace d’Occident (Europe-Amérique du Nord) vers l’Orient (Chine-Russie-Iran-Corée-du-Nord) nous assistons à la révolte de l’entité messianique raciste et fasciste (Israël) qui refuse de se plier aux désidératas de ses maîtres occidentaux qui souhaitent remettre le couvercle sur cette marmite en révolte – en accordant un «État fantoche palestinien» à la clique bourgeoise arabo-palestinienne-musulmane de cette contrée (Hamas-Jihad-Fatah-OLP, FPLP, Hezbollah, yéménite, etc.).

Deux difficultés se présentent face aux plans de trahison des impérialistes Occidentaux et Orientaux :

1) La résistance du peuple palestinien à qui l’establishment arabo-musulman a fait miroiter le retour à la mère patrie – dans leurs résidences ancestrales de 1947- afin de mobiliser et de sacrifier jusqu’au dernier ce peuple exsangue dans une guerre nationaliste réactionnaire.

2) La résistance des milliers de mercenaires (pseudos juifs puisque ce peuple – cette nation – n’a jamais existé comme en atteste Shlomo Sand dans son livre: Comment fut inventé le peuple juif. Comment la terre d’Israël fut inventée (Shlomo Sand) – les 7 du quebec), des tueurs à gages et des snipers recrutés de par le monde avec la promesse de pouvoir s’approprier – des terres – de l’eau – du gaz – le canal Ben Gourion – les richesses du peuple palestinien occupant permanent de cette riche terre convoitée.

Le complot portant le nom d’«Israël» n’est pas une machination d’une entité secrète dissimulée dans les sous-sols du Pentagone. Ce complot de la pseudo «juiverie» mondialiste est le fruit des politiques d’expansion impérialiste du Grand capital mondial autant vers l’Ouest que vers l’Est.

Netanyahou – Trump – Macron – Biden – Harris – Trudeau – Poutine – Xi Jinping – Iran – Égypte – Syrie – Irak et autres pantins ne sont pas le problème dans l’escalade de la guerre au Moyen-Orient… Le Grand capital mondial empêtré dans une crise économique insoluble est le problème dans cette région du monde comme dans toutes les autres.

Le front de la confrontation mondiale entre les camps occidentaux (OTAN) et orientaux (Chine-Russie-Iran-Corée-du-Nord) s’est déplacé de la Méditerranée et de l’Atlantique vers le Pacifique. La question palestinienne est un artefact que les peuples de cette région devront assumer de leur sang…peut-être jusqu’au dernier, à moins que le monde entier y soit entraîné!

La classe prolétarienne internationaliste ne reconnaît nullement l’expropriation et la partition de la terre de Palestine sans l’accord du peuple Palestinien, et ne reconnaît nullement la création de l’entité coloniale israélienne et l’occupation des terres du peuple arabe en Palestine. La classe prolétarienne internationale ne reconnaît pas «le droit de tuer du peuple réactionnaire israélien tout entier ». (Voir notre article : « Le droit de se défendre » ou « le droit de tuer » ? – les 7 du quebec).

À suivre…