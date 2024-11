Palestine, Liban – Manif Paris Trocadéro jeudi 7 novembre 2024 à 19h

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1867

Vidéo EuroPalestine du 6 novembre 2024

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Tous au Trocadéro jeudi soir 7 novembre 2024 à 19h

Pour dire non au gala des génocidaires !

soyons très nombreux pour montrer au gouvernement que l’on ne peut pas accepter un tel scandale, en honneur à l’armée israélienne, et en plus en présence du fasciste terroriste Bezalel Smotrich !

Pour rappel, le gala « Israël Forever » est organisé par Nili Kupfer-Naouri, présidente de l’association.

L’avocate Nili Kupfer-Naouri, qui s’emploie à bloquer les aides humanitaires pour Gaza, défend le grand Israël et a déclaré :“ Il n’y a pas de population civile innocente à Gaza” ou encore “il ne reste plus rien de Gaza et on peut y installer une grande hityashvut, une grande réimplantation juive”.

Ce gala accueille aussi le ministre d’extrême droite Bezalel Smotrich habitant dans une colonie et se revendiquant lui-même fasciste : « Il n’existe pas d’État palestiniens. À Gaza il y a 2 millions de nazi. »

ISRAEL IS FOREVER est une association française loi 1901, qui a notamment pour objet de : « Réaffirmer le droit imprescriptible du peuple juif sur toute la Terre d’Israël actuellement libérée de la Mer au Jourdain. » et de « S’opposer à la reconnaissance et à toute tentative de légitimer la constitution d’un état arabe sur la terre d’Israël. »

_________________________________________

Les soldats israélien aiment s’habiller en femmes avec les vêtements des nanas qu’ils ont torturées, violées et tuées :

Kevin Barrett, le 31 octobre 2024 :

Les soldats israéliens sont des lâches notoires. Ils sont doués pour assassiner femmes et enfants, puis pour poser dans les vêtements des femmes et des enfants qu’ils viennent d’assassiner.

Israël est confronté à une humiliation totale à Gaza, où ses des soldats n’ont même pas réussi à “éliminer le Hamas” ou à “récupérer les otages”. Et maintenant, Israël est confronté à une défaite encore plus catastrophique au Liban, où les forces de Tsahal continuent d’être mises en déroute par le Hezbollah et ne peuvent pas avancer de plus d’un kilomètre environ au-delà de la frontière.

Article et commentaires possibles : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1858

________________________________________

Jeffrey Epstein – Connexions entre le gouvernement US et le crime organisé

Whitney Webb, le 18 juillet 2019 :

Jeffrey Epstein n’est que la dernière incarnation d’une opération beaucoup plus ancienne, plus étendue et plus sophistiquée qui ouvre une fenêtre effrayante sur les connexions profondes entre le gouvernement US et les équivalents modernes du crime organisé.

Note de do : Il s’agit de la sauvegarde en image au format PNG d’un article en quatre parties. C’est très long. Et l’original a disparu d’internet. Je n’ai pas eu le temps d’étudier ce que ça raconte. Si une personne a le temps, elle peut mettre ses réflexions ici :

Aricle et commentaires possibles : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1853

_______________________________________

Le juif sioniste Kévin Cohen simule une agression pour « prouver » que les antisionistes sont antisémites

Il est habituel que des sionistes simulent une agression antisémite

Kevin Cohen le 6 octobre 2024

Cliquer le lien ci-dessous pour voir la vidéo :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1847

Le 6 octobre 2024, une vidéo de Kévin Cohen, conseiller municipal à Romainville (Seine-Saint-Denis), avait provoqué le buzz sur X. On y voyait ce militant de l’Union des étudiants juifs de France à terre en train de hurler durant une conférence sur la Palestine organisée à Pantin. Accusé d’avoir simulé une agression, l’élu de la majorité a donné sa démission cette semaine après avoir présenté ses excuses.

Note de do : Les Juifs sionistes sont coutumier du fait. Souvenons-nous du faux antisémitisme du RER D ; souvenons-nous du Rabbin Fari, qui s’était poignardé lui-même pour accuser les « Arabes » ; souvenons-nous d’Alex Moïse, le chef du parti sioniste de France, qui a été condamné pour s’être envoyé à lui-même des lettres antisémites ! Souvenons-nous aussi des propos d’Ariel Sharon (voir en encadré sous l’article)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1847

___________________________________________

Plus de 100 000 SOLDATS UKRAINIENS auraient déserté l’armée !

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1850

_________________________________________________

Bolivie : tentative d’assassinat contre Evo Moralès

Lettre d’Evo Morales au président Arce : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1851

Communiqué du Collectif ALBA-TCP France : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1825

Ce sont des policiers qui ont tiré sur Evo Morales : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1807

_____________________________________

Al-Manar est un site internet libanais censuré en France et au Canada….

https://french.almanar.com.lb/

On ne peut y accéder qu’avec un VPN. Chaque jour j’essaie donc de rendre accessibles les infos d’Al-Manar sur mon site. en complétant chaque page au fur et à mesure de la journée. Il y a des brèves qui apparaissent petit à petit. Et il y a des articles nouveux chaque jour. En une seule page de mon site vous avez accès à l’essentiel d’Al-Manar qui, sinon, est censuré par l’État français. On se demande bien pourquoi, car visiblement la télévision ne se prive pas pour montrer de temps en temps des infos qui proviennent d’Al-Manar. Mais sans en dire la provenance.

Par exemple aujoud’hui le résumé d’Al-manar sur mon site s’intitule :

Liban, Palestine – Brèves du mercredi 6 novembre 2024

Il est ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article1866

Il est encore incomplet et sera complété au fur et à mesure de la journée

Le résumé d’hier s’intitulait : Palestine, Liban – Brèves du mardi 5 novembre 2024

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1854

Celui d’avant-hier : Palestine, Liban – Brèves du lundi 4 novembre 2024

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1843

Pour le moment je compte bien faire ça chaque jour.

_____________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3