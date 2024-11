« Marx et l’utopie – parti et classe » (A. Pannekoek)

Espagnol

Ce qui est généralement reconnu comme la grande réussite de Marx, c’est le remplacement du socialisme utopique par le socialisme scientifique. Avant l’heure, le socialisme consistait en des descriptions fantastiques d’une société meilleure imaginée, qui, après le brillant croquis de Thomas More, étaient désignées par le nom général d’utopies. Marx a fait du socialisme un objet de prédiction scientifique, comme le résultat naturel du processus de développement social. Cette prédiction était basée sur sa théorie, qui, en ce qui nous concerne ici, se résume dans la proposition que l’histoire de la civilisation est une histoire de lutte des classes. Les classes sociales sont les groupes de la société humaine qui sont différents et opposés les uns aux autres par leurs fonctions différentes et leurs intérêts opposés dans le processus de production. Le conflit entre ces intérêts fournit le contenu le plus important de la lutte politique. L’économie, la structure économique de la société, le système de production, est donc la base de toutes les actions et de tous les événements politiques. Dans une conception philosophique encore plus large, développée dans sa critique de la philosophie hégélienne et post-hégélienne, qu’il a appelée matérialisme historique, il a proclamé que la structure économique de la société est la base de toutes les idées et idéologies.

Cette théorie a expliqué, pour l’histoire des siècles derniers, la montée du capitalisme en tant que système économique dominant et la montée de la bourgeoisie en tant que classe dirigeante. Mais en même temps, appliquée au présent et à l’avenir, elle lui permettait d’en prévoir le déclin et la chute. Derrière les nouveaux maîtres orgueilleux, il découvrit la classe prolétarienne, produit de l’industrie capitaliste, opprimée et abhorrée, et parfois éclatant en révoltes futiles. C’étaient les premières indications d’une nouvelle lutte de classe de la classe ouvrière contre la classe capitaliste, le début d’une lutte révolutionnaire des travailleurs pour le contrôle de la production, qui élèvera finalement l’humanité à un stade supérieur de liberté. Dans son analyse du capital, qui fut l’œuvre de sa vie, il examina ses éléments comme base de tous ses phénomènes visibles, de sa progression dans le monde, de sa concentration dans un nombre réduit de mains, de son accumulation de richesses et de misères, de ses crises, de sa violence, de ses guerres et de son effondrement inévitable lorsque la classe ouvrière, poussée par la révolution, s’empare du pouvoir sur la société.

Un siècle s’est écoulé depuis. Et maintenant, nous apprenons que la prédiction de Marx a échoué. La classe ouvrière n’a pas réussi à détruire le capitalisme et à établir le socialisme. Dans la dernière partie du XIXe siècle, le Parti socialiste s’est développé en tant qu’organisation politique de la classe ouvrière ; et dans les années qui suivirent 1900, elle semblait bien partie pour conquérir la suprématie politique, en particulier en Allemagne, mais aussi, sous des formes moins radicales, dans d’autres pays d’Europe occidentale. Mais ensuite, deux guerres mondiales ont détruit tout ce semblant de puissance et ont révélé la suprématie capitaliste dans une terreur ardente. Et aujourd’hui, la classe ouvrière est plus contrainte qu’auparavant, avec la liberté socialiste comme spectre lointain, la prédiction de Marx comme une illusion et le socialisme à nouveau comme une utopie.

Ce qui a échoué, c’est la doctrine du Parti socialiste en tant qu’instrument de libération de la classe ouvrière. C’était un outil utile pour permettre aux travailleurs de prendre leur place dans la société capitaliste, afin qu’ils puissent tenir tête au pouvoir oppressif du capital. Ils voulaient des réformes, des droits civiques, des droits de vote, pour construire leurs syndicats. Mais pour leur donner un arrière-plan de possibilités, d’enthousiasme et de confiance, il fallait ajouter la vision d’un avenir autre que le capitalisme.

Marx n’a jamais identifié la classe ouvrière au Parti socialiste ; même le nom de social-démocratie ne venait pas de lui (il parlait toujours de communisme) mais de Lassalle. La théorie de Marx ne portait pas sur les partis, mais sur les classes ; sa prédiction ne parle pas de la conquête du pouvoir politique par un parti socialiste, mais de la conquête de la domination économique et sociale par la classe ouvrière.

Cela ne signifie pas que l’activité fervente des ouvriers dans le domaine du parti était une erreur. C’était une forme d’action inévitable et nécessaire contre les lourdes pressions du capitalisme naissant.

Les cent dernières années ont été le siècle des partis socialistes, qui ont d’abord (dans la seconde moitié du XIXe siècle) gagné en influence et en pouvoir, mais ensuite (après 1900) sont entrés en déclin en raison du réformisme, se sont transformés en partis de la classe moyenne qui gouvernaient pour le capitalisme, ou (en Russie sous le nom de soi-disant Parti communiste) sont devenus une bureaucratie d’État qui a asservi et exploité la classe ouvrière. Là où de nouveaux partis socialistes ont été formés pour maintenir les traditions et les objectifs révolutionnaires, ils sont restés des groupes insignifiants.

Ce développement n’était pas une coïncidence. Nous devons y reconnaître un sens plus profond. Les partis socialistes qui assument la direction de la classe ouvrière et cherchent le pouvoir politique pour abolir le capitalisme et introduire le socialisme doivent être considérés comme la première forme primitive de lutte de classe prolétarienne, à une époque où la classe ouvrière nouvellement réveillée n’était pas encore en mesure de prendre le contrôle total de sa lutte pour la libération. Sa lutte était une bataille de leaders. Les ouvriers ont certainement eu leur part de la tâche ; Ils devaient voter des socialistes dans les parlements et, dans des cas particuliers, à la demande du parti, briser la résistance de la classe dirigeante par des actions de masse. Cette division des fonctions du moment s’accompagne d’une théorie sur l’avenir. Une fois le pouvoir politique conquis, le travail constructif, la nouvelle organisation de la production sur une base socialiste devrait être l’œuvre législative du nouveau gouvernement, des dirigeants socialistes, des parlementaires et des fonctionnaires ; Les ouvriers devaient obéir aux dirigeants. L’idée de base est que le nouveau monde du socialisme doit se développer à travers des réformes progressistes continues du capitalisme. Le résultat est un capitalisme réformé et modernisé, représenté par des ministres socialistes qui planent plus puissamment que jamais au-dessus des masses. Cela a été facilité par le fait que le socialisme est défini comme identique à la production planifiée.

Il est tout à fait naturel que, dans la période actuelle de profonds changements dans le monde, des groupes proposent la création d’un parti nouveau et meilleur, un parti vraiment révolutionnaire, basé sur des bases scientifiques réelles, c’est-à-dire marxiste, et qui coupe strictement toutes les tendances réformistes ; un parti de dirigeants choisis, honnêtes, dévoués et capables, pour diriger les masses rebelles mais inintelligentes. La tradition montre d’admirables exemples d’actions réussies dans le passé. Guidés par le sentiment de supériorité des intellectuels qui sont convaincus que la tâche ardue de vaincre le capitalisme exige une compréhension et une connaissance profondes des conditions sociales, qui sont inaccessibles aux masses laborieuses.

Il y a un problème. Dans plusieurs pays, il y a déjà une demi-douzaine de groupes qui prétendent tous être les vrais révolutionnaires marxistes. Qui décidera entre eux ? Et que se passerait-il si le Parti communiste, qui est plus grand que tous ces groupes, se présentait et les écartait tous en disant qu’il était le vrai parti marxiste ?

C’est une illusion de penser qu’un Parti socialiste peut être un instrument pour l’émancipation de la classe ouvrière, pour deux raisons liées. Premièrement, en ce qui concerne son programme pour l’avenir ; il envisage de mettre en place un gouvernement socialiste, dirigeant la production par l’intermédiaire de fonctionnaires de l’État ; Cela signifie que de nouveaux maîtres à la place des anciens régneront sur les ouvriers et leur travail ; Et une classe dirigeante devient nécessairement une classe exploiteuse. Deuxièmement, en ce qui concerne sa manière de lutter contre le capitalisme, ses idées pour la société future correspondent à leur comportement pratique actuel, elle trouve sa fonction dans la direction de la lutte de classe de la classe ouvrière, la formulation des programmes et des plates-formes, la propagande, la formulation des mots d’ordre et, dans les situations critiques, appelant [les travailleurs] à l’action. Celle-ci, cependant, trouve ses limites dans les possibilités limitées d’une direction responsable des dirigeants, et ne peut pas mettre en œuvre les possibilités illimitées d’une classe combattante qui tire sa force des profondeurs de la société.

Quelque chose de similaire s’est manifesté en Allemagne en 1907, par exemple, dans la campagne pour l’extension du droit de vote au parlement prussien. Une première manifestation de masse des ouvriers, qui eut lieu contre l’interdiction de la police, fit une telle impression qu’elle ne se répéta pas ou ne se poursuivit pas dans des actions plus larges ; Les dirigeants du parti craignaient qu’un affrontement plus violent avec le pouvoir d’État ne nuise ou ne détruise leurs organisations. Quelque chose de similaire s’est produit en Angleterre lors de la grande grève de 1927, où les trois plus grands syndicats se sont engagés dans une lutte acharnée pour de meilleures conditions de travail ; Lorsque les autorités de l’État ont mobilisé toutes leurs forces, les dirigeants syndicaux ont perdu courage et ont annulé la grève, à la grande déception des travailleurs. Ce n’était certainement pas seulement la crainte des dirigeants des conséquences d’une collision de leur pot de faïence avec le pot de fer du gouvernement ; Ils étaient certainement effrayés eux-mêmes par le fort impact des masses laborieuses qui menaçaient leurs propres sentiments instinctifs de leadership.

Un parti socialiste, aussi habilement construit et dirigé soit-il, ne peut pas détruire le pouvoir capitaliste ou éradiquer le capitalisme (pas plus que le mouvement syndical) ; Seule la classe ouvrière elle-même peut le faire, en développant toutes ses forces potentielles. Là où les dirigeants du parti sont contraints par les responsabilités, seule la classe peut rassembler la persévérance et la ténacité parce qu’elle est constamment alimentée par les pressions capitalistes.

Remplacer le gouvernement existant par un gouvernement socialiste n’est pas la libération de la classe ouvrière. Avec un jeu de mots habile, on peut soutenir que le parti représente et incarne la classe et qu’un gouvernement basé sur un vote majoritaire est identique à l’auto-gouvernement du peuple. En réalité, le gouvernement de parti est le règne d’une nouvelle minorité de fonctionnaires et de politiciens du parti sur les masses laborieuses. Nous pouvons être sûrs que les ouvriers anglais d’aujourd’hui le sentent intuitivement, bien qu’ils ne soient pas encore capables de briser le réseau de statuts organisationnels et de mots d’ordre politiques dans lesquels ils sont enfermés. Ils sont incapables de s’en sortir parce qu’ils n’ont pas encore une idée claire du sens et de l’essence de leurs idéaux les plus profonds, de la liberté et du contrôle de la production.

II

Des phénomènes superficiels du programme politique et de la lutte, nous devons nous tourner vers les profondeurs de la société, la structure économique, les fonctions économiques et les luttes de la classe. Le pouvoir économique, le pouvoir sur l’appareil productif, est la base du pouvoir politique, qui est son agence exécutive. Sous le capitalisme privé, le capitaliste possède et contrôle l’appareil productif ; Il est donc politiquement en charge ; Et les travailleurs ne peuvent défendre leurs conditions de vie que par une lutte tenace. Sous le capitalisme d’État, le pouvoir d’État, c’est-à-dire le corps des dirigeants et des fonctionnaires, a à sa disposition l’appareil productif et est maître de son utilisation et des travailleurs qui l’utilisent. Dans le cadre de la propriété commune, le contrôle des travailleurs sur l’appareil productif sera la base de leur liberté sociale et politique.

Nous lisons souvent qu’il y a une différence fondamentale entre la montée de la bourgeoisie dans le passé et la montée de la classe ouvrière dans le futur, parce que la bourgeoisie a pu acquérir une domination politique parce qu’elle a acquis la domination économique et après qu’elle ait acquis la domination économique, tandis que, à l’inverse, la classe ouvrière acquerra la domination économique parce qu’elle aura acquis une domination politique. La fausseté de ce jugement, due à l’identification erronée de la domination du parti et de la domination ouvrière, est devenue visible, par exemple, lorsqu’en 1918 en Allemagne, le Parti socialiste dominant s’est immédiatement mis au travail pour restaurer le pouvoir politique des propriétaires capitalistes des usines et des machines. L’Angleterre, sous un gouvernement travailliste, peut également servir d’exemple de la façon dont le règne du Parti socialiste sans domination sur les travailleurs dans les usines garantit l’exploitation capitaliste. La tâche essentielle des ouvriers en lutte sera donc de se rendre maîtres de l’appareil productif, de l’atelier. Parce que le pouvoir de l’État essaie d’empêcher et d’entraver cela, il devra écraser son pouvoir.

Tout comme l’essor de la bourgeoisie a consisté en une série de révolutions politiques et de transformations économiques qui se sont étendu sur plusieurs siècles, l’essor de la classe ouvrière sera un processus historique de luttes économiques et politiques combinées, sous plusieurs formes successives. Ainsi, ce qui semblait à certains socialistes être un déclin ou un effondrement du socialisme après 1900 se présente maintenant comme la fin de sa première phase, qui consistait principalement à se défendre contre l’impact écrasant du capitalisme privé, afin d’en assurer l’existence.

Si, dans les temps à venir, il devra se révolter contre les pressions plus lourdes d’un capitalisme organisé soutenu par un pouvoir d’État plus puissant, le mouvement socialiste devra développer de nouvelles formes de lutte, plus fortes dans leurs objectifs et leurs méthodes. Dans leurs actions spontanées à grande échelle et leurs grèves de masse, les ouvriers ne peuvent éviter de s’emparer des ateliers pour les transformer en centres de résistance ; Et lorsque les organes de l’État tentent de les éliminer, ils doivent essayer de paralyser l’action de ces organes et la machinerie de l’État lui-même.

La classe ouvrière est confrontée à deux problèmes majeurs : l’organisation de la production et l’organisation de ses luttes. D’un point de vue pratique, les deux tâches coïncident, parce que l’organisation de la production ne peut commencer qu’après des succès dans leurs luttes, et que le succès dans leurs luttes n’est établi que par l’organisation simultanée de la production. Mais ils doivent être traités séparément pour comprendre leur caractère de deux processus différents.

Lorsque le capitaliste dominant ou son directeur – ou du moins son pouvoir dominant – a été expulsé, l’organisation de la production sur le lieu de travail est la tâche des ouvriers, c’est-à-dire de toute la main-d’œuvre engagée dans le travail productif, ouvriers, techniciens, scientifiques, à l’exclusion de tout intérêt de profit. Avant, ils dirigeaient l’atelier, et ils peuvent encore mieux le gérer par la suite. Bien qu’il s’agisse maintenant d’une base entièrement nouvelle, l’autonomie dans l’égalité, elle ne présentera aucune difficulté. L’organisation des entreprises individuelles en un ensemble de production sociale, qui était autrefois le résultat de la manipulation capitaliste des profits, doit maintenant être réalisée par une planification commune.

Il est clair que la production selon des principes entièrement nouveaux exigera de nouvelles formes d’administration, de réglementation et de prise de décision, que nous ne pouvons concevoir, établir ou même concevoir à l’avance ; ils seront institués par les ouvriers selon les besoins pratiques lorsque le besoin s’en fera sentir ; Nous ne pouvons que supposer quelque chose de leur caractère général. Lorsqu’une collectivité trop nombreuse pour se réunir en une seule assemblée doit discuter et décider de son travail, elle le fait par le biais de délégués, qui sont envoyés et reviennent et rendent compte comme messagers des opinions et de la volonté des différents groupes. Pour de tels députés, le nom de conseil ouvrier a été utilisé. Cela signifie que toutes les initiatives et toutes les décisions sont entre les mains des communautés ouvrières, du personnel ouvrier lui-même.

Alors que l’organisation de la production par les travailleurs est quelque chose de l’avenir – seuls des fragments imparfaits et des tentatives temporaires étaient visibles lors des événements révolutionnaires – l’organisation de leur lutte est quelque chose du présent.

La forme la plus directe et la plus réelle de lutte des travailleurs est la grève, le refus du travail. Ici, ils agissent de leur propre chef, selon leur propre impulsion spontanée et leur propre décision délibérée. La lutte parlementaire d’un parti socialiste ne peut être appelée une lutte de la classe ouvrière qu’au sens figuré ; Ce sont leurs dirigeants politiques qui se battent par des discours et des votes. Tout ce que les ouvriers ont à faire, c’est de voter en secret ; C’est tout leur « combat ». Il n’y a aucun risque ; Il n’exige aucune abnégation. Dans la grève, cependant, ils prennent eux-mêmes des risques, et ce n’est qu’en développant une unité forte que ces risques peuvent être atténués. De cette façon, la solidarité grandit comme un nouveau caractère de classe ; Ce n’est que par cette croissance que la classe ouvrière acquiert la capacité de gagner et d’exercer son pouvoir sur la société. Alors qu’en prenant part à la lutte du parti, la connaissance des relations politiques et sociales peut augmenter, c’est l’action directe des travailleurs en grève qui façonne leur caractère intérieur et les transforme en nouvelles personnes nécessaires à l’organisation d’un nouveau monde.

C’est encore plus vrai à l’époque moderne, lorsqu’ils se heurtent au pouvoir combiné des grandes entreprises capitalistes, du pouvoir de l’État et des dirigeants syndicaux. Le développement moderne du capitalisme, en dépit de l’augmentation de la productivité du travail, pèse de plus en plus sur les conditions de travail et de vie. Les anciennes formes de résistance, d’opposition parlementaire et de grèves syndicales limitées deviennent aujourd’hui inefficaces. Les grèves sauvages éclatent spontanément encore et encore. Ils indiquent que les ouvriers développent instinctivement des formes de lutte nouvelles et plus fortes ; La grève non officielle du « chat sauvage » est leur première arme. Pour être vraiment efficaces, ils doivent s’étendre et impliquer des masses toujours plus grandes. L’occupation des ateliers contribue aux formes de lutte. Lorsque le pouvoir d’État tente de les écraser, l’action doit s’étendre à des grèves de masse de nature politique, dans le but de paralyser le pouvoir d’État hostile. De cette façon, dans une série de luttes futures, dont nous ne pouvons pas prévoir les détails maintenant, toute la classe ouvrière du monde sera impliquée dans le processus de destruction du pouvoir capitaliste et d’État, la libération de l’humanité de l’exploitation. Les organes avec lesquels il établit son unité de but et d’action, d’abord de simples comités de grève, qui étendent progressivement leurs fonctions avec des tâches plus vastes, puis se développent en une forme de conseils ouvriers qui organisent la production sociale.

Vu sous cet angle, l’ascension de la classe ouvrière vers la liberté et la maîtrise sociale semble être un grand processus historique qui occupe l’avenir immédiat.

Elle s’accompagnera de grands conflits et de guerres mondiales des grandes puissances capitalistes, anciennes et nouvelles, tantôt stimulées par elles, tantôt réprimées, parfois comme la seule force efficace pour s’opposer à elles. Nous voyons alors que ce qu’on a appelé jusqu’ici le mouvement ouvrier ou le socialisme n’a été qu’une première escarmouche préliminaire des classes. Et que notre tâche n’est pas de faire revivre des formes de lutte anciennes et obsolètes, comme le mouvement de parti, mais d’étudier les nouveaux aspects de la lutte de classe.

Source

A. Pannekoek, Marx et l’utopie – parti et classe, manuscrit, sans date. Publié au chapitre 15 de The Workers’ Way to Freedom & Other Council Communist Writings (1935-1954) / Anton Pannekoek ; édité et présenté par Robyn K. Winters. – Oakland CA (USA) : PM Press, [2024]. – 303 p. Traduction : F.C.

Remarque critique

Le texte historique ci-dessus, probablement écrit entre la fin des années 1940 et les années 1960, l’année de la mort de Pannekoek, appelle une critique.

Depuis les années 1930, les communistes de conseil ont parlé d’une « nouvelle classe » qui aurait remplacé les capitalistes privés, et d’un capitalisme d’État, comme en Russie, qui aurait succédé au capitalisme privé. Pour le marxisme, cependant, le mode de production est décisif, dans ce cas le capitalisme, et les changements dans la composition de la classe bourgeoise qui applique les lois impersonnelles capitalistes lui sont subordonnés. En Russie, du point de vue de la classe ouvrière, les rapports de production restaient capitalistes, et en plus d’un secteur étatique, il y avait un secteur coopératif et même un secteur privé. Le fait que les dirigeants du parti et les anciens travailleurs agissaient maintenant en tant que gestionnaires du capital ne rendait pas la société de l’Union soviétique moins capitaliste. L’affirmation de Pannekoek « une classe dirigeante devient nécessairement une classe exploiteuse » n’est pas seulement une vision anarchiste, étrangère au marxisme, mais surtout contraire à la conception du capitalisme comme un système de production et d’exploitation impersonnel et objecteur.

F.C.