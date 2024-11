Jean-Loup Izambert explore les faits…

Depuis des lustres…

Invitation à faire un bout de route aux côtés de Jean-Loup Izambert ;

Via son éditeur IS-Éditions ;

Revue de presse des livres de Jean-Loup IZAMBERT présentés dans les médias ► https://www.is-edition.com/actualites/981-revue-de-presse-des-livres-de-jean-loup-izambert-presentes-dans-les-medias/

▼▼▼

Vous pouvez lire son interview écrite dans Riposte Laïque publiée le 16 juillet 2018 ;

Beaucoup de lecteurs et de contributeurs de Riposte Laïque aiment bien le président des États-Unis, Donald Trump, chez qui ils voient le dernier espoir d’un Occident moribond. Cela ne nous empêche pas de donner la parole, de temps en temps, à quelques-uns de ses détracteurs. Jean-Loup Izambert, journaliste et écrivain, fait partie de ceux-là. Ayant déjà répondu à plusieurs entretiens, dans RL, il a accepté, une fois encore, de répondre à nos questions.

Riposte Laïque : Allons droit au but, vous nous désarçonnez, quand vous parlez de la situation américaine. Vous faites partie des rares journalistes à nous expliquer, en gros, qu’entre Obama et Trump, il n’y a pas plus de différence qu’entre le Parti socialiste et Les Républicains. Nostalgie de l’époque Duclos et du bonnet blanc et blanc bonnet ?

Pour lire l’intégralité de l’article ► https://ripostelaique.com/derriere-limage-et-le-discours-de-trump-les-prochaines-guerres-americaines.html

▼▼

Car ici, nous le savons bien, qu’il n’y a aucune différence entre Oblabla, le dernier empereur de l’Empire déglingué et Donnie « Mains d’Enfant » Trump car c’est CHUCKY le vrai visage de l’Amérique !

L’ex-adjoint à la sécurité d’Obama reconnaît l’implication yankee avec Daesh ! Et dans le même temps nous avons pu constater que Trump (comme Macron) était une marionnette de l’Empire anglo–américano–christo–sioniste.

Riposte Laïque a l’honnêteté de dire qu’ils ont voulu voir en Donald Trump = le dernier espoir d’un Occident moribond et de l’assumer. Mais ils ne veulent qu’améliorer un système obsolète, le rendre vertueux par la « magie » du peuple écrivant une « constitution » ce qui reste dans le domaine étatique.

Malgré le carnage sus-mentionné et la dérégulation avancée de la corporatocratie, des figures de l’opposition contrôlée comme Alex Jones et le très largement diffusé QAnon, nous disent que Trump est le chevalier blanc attendant le moment opportun pour mettre fin à l’hégémonie des banquiers sur la planète.



À tous ceux qui croient encore cela et ont pris pour argent comptant la métaphore du drainage du marécage , voici la preuve qu’en fait votre chevalier blanc n’est rien d’autre qu’un cheval de Troie, agent de la Couronne et contrôlé par les banksters de la City de Londres ► Les preuves que Trump est une des marionnettes de la City de Londres

▼

Ma réflexion est toute autre, puisque j’estime, pour ma part que l’avenir de l’Humanité comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés ; ICI et MAINTENANT = Hors État et ses institutions, contre le travail et ses lois et dans un monde sans argent…

C’est en lisant, notamment, Jean-Loup Izambert et en le relayant (en totalité) dès l’ouverture de mon blog comme ICI & LÀ ; en visionnant ses nombreuses vidéos et en échangeant constamment avec lui et d’autres ; Qu’ainsi nous serons en capacité de faire de 2018 l’Année Zéro, le Tep Zepi ou Zep Tepi, soit le point de départ d’une prise de conscience politique collective et d’éteindre définitivement la lumière du N.O.M.

Il n’y a pas de solutions au sein de ce système, il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais aussi plutôt que d’attendre pour voir, n’attendons rien !

La majorité n’étant pas à convaincre, la solution à 10 voire 15% de la population mondiale existe aussi organisons la résistance dans le réel et surtout pas sur FB !

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS

Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF, càd à la réalité du monde d’aujourd’hui ► Changeons de paradigme…

Prise de conscience individuelle(1) ► prise de conscience collective (2) ► boycott et organisation parallèle (3) ► désobéissance civile (4)► réorganisation politico-sociale (5)► changement de paradigme

▼ IGNORONS L’ÉTAT ET SES INSTITUTIONS ▼

Pour l’essentiel, nous (les peuples), sommes coincés entre les phases 1 et 2 ou 2 et 3.

Pourquoi ? Parce que le formatage propagandiste a la vie dure et le matraquage idéologique néfaste continue, cela change, mais lentement.

Le plus dur est toujours de vaincre l’inertie de départ : Prenons un grand portail d’usine coulissant en fer/acier. Il est lourd et il faut s’arque bouter pour le mettre en branle initialement, une fois en mouvement, si on atteint une certaine vitesse, on peut pousser le portail qui coulisse avec deux doigts et maintenir la vitesse d’ouverture relativement constante.

Dans notre schéma, les phases 1 et 2 sont la poussée initiale, c’est dur… en phase 3 et 4 c’est bien plus facile car le momemtum est créé, les dernières phases se font avec deux doigts…

Le but de l’oligarchie est de maintenir la masse en phase 1 et 2 de façon à ne jamais atteindre le momentum nécessaire pour l’ouverture du portail en grand.

De l’autre côté du portail (5), c’est l’émancipation !… Finale et définitive.

Et pour autant, TOUT n’est pas à réinventer, à réécrire, juste changer radicalement notre mode de pensée car nous avons bien compris, comme le disait Einstein que : « vous ne pouvez pas résoudre un problème en gardant le même processus mental » et plutôt que de combattre Macron, son gouvernement-carpette-serpillère, l’État et ses institutions :

IGNORONS-LES !

Démystifions tous les mythos justement et principalement le faux narratif d’un Nouveau peuple élu du Nouveau Monde et remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre COMPLÉMENTARITÉ !

JBL1960

Dans cette page spéciale de mon blog 69 PDF politiques, géopolitiques, d’anthropologie politique en lecture, téléchargement et/ou impression gratos car tout ce qui participe du développement de l’humanité DOIT être accessible à tous et gratuitement, pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche !

Comme en atteste le tout dernier ► Textes choisis anarchistes du Père Peinard en version PDF gratos offerte par la Mère Peinarde !