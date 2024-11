L’objectif de la FEMA: supprimer l’entraide américaine – empêcher l’organisation civile locale

Par Brandon Smith − Le 23 octobre 2024 − Source Alt-Market

L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a été créée le1er avril 1979 sous l’administration de Jimmy Carter, au plus fort d’une crise stagflationniste de près de dix ans et de la crise pétrolière iranienne. En vertu du décret 12127, son objectif déclaré était de centraliser tous les efforts liés aux catastrophes au sein d’une seule entité de haut niveau. Plus précisément, la FEMA a mis fin à l’Agence de défense civile, plus localisée, qui se concentrait sur les interventions d’urgence au niveau local, et a fédéré toute la coordination des catastrophes sous un système unique de haut en bas contrôlé par le Bureau ovale.

La FEMA a finalement été placée sous la responsabilité du ministère de la sécurité intérieure, ce qui a renforcé la centralisation. Selon le gouvernement, la raison d’être de la FEMA est d’aider les Américains pendant et après une catastrophe nationale, qu’il s’agisse d’un tremblement de terre, d’un ouragan ou d’une attaque terroriste.

Cela dit, il convient également de noter que la FEMA a été officiellement créée le jour du poisson d’avril.

La véritable raison d’être de la FEMA a longtemps été occultée, mais certaines vérités troublantes ont été révélées par le passé. La déclassification d’un programme appelé Rex 84 (lié à l’opération Garden Plot) a révélé que la FEMA travaillait directement avec le ministère de la défense sur une stratégie hypothétique visant à rassembler et à détenir un grand nombre de civils considérés comme une « menace pour la sécurité nationale ». En d’autres termes, la FEMA devait servir d’outil pour aider à réprimer les troubles civils, mais elle n’était pas nécessairement conçue pour aider les Américains en cas de besoin.

C’est probablement l’intention qui a toujours présidé à la création de la FEMA, mais George H.W. Bush et Oliver North sont cités comme les hommes qui ont véritablement militarisé la FEMA au début des années 1980. L’objectif d’établir un mécanisme de contrôle de la dissidence politique intérieure et de suspendre les libertés constitutionnelles a été révélé peu de temps après la création de la FEMA. Oliver North était visiblement furieux lorsque le sujet a été abordé lors d’une audition au Congrès pendant le scandale Iran/Contra.

Il convient de mentionner que les documents REX 84 ne mentionnent pas la FEMA en tant qu’agence principale chargée de la réponse aux troubles civils. C’est de là que viennent généralement les accusations de « théorie du complot » : la FEMA n’est pas l’agence toute désignée chargée de verrouiller la rébellion américaine. En fait, le rôle de la FEMA est étrangement ambigu et n’est pas clairement défini. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle est effectivement un élément de l’opération Garden Plot et qu’elle a participé aux exercices REX.

Il est indéniable que le secret qui entoure les programmes de perturbation civile est pernicieux et suggère qu’il se passe bien plus de choses que notre propre gouvernement ne veut l’admettre. Pour découvrir les véritables intentions de la FEMA, il suffit d’examiner son comportement.

Le récent désastre de l’ouragan Hélène et la gestion de la réponse de la FEMA sur la côte Est font écho aux crimes commis par l’agence après l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Leur « aide » d’urgence sert à dissimuler les efforts déployés pour empêcher les communautés de s’entraider et les fournitures financées par des fonds civils extérieurs d’atteindre les habitants dans le besoin.

Pendant Katrina, les habitants désespérés ont été traités comme des prisonniers plutôt que comme des citoyens, les armes à feu ont été confisquées dans de nombreuses régions et certaines personnes ont été abattues parce qu’elles tentaient de quitter les quartiers verrouillés. (Pour l’anecdote, c’est la raison pour laquelle vous ne devriez JAMAIS laisser quelqu’un confisquer vos armes à feu, surtout si ces personnes sont envoyées par le gouvernement).

CNN a rapporté en 2008 que la FEMA avait confisqué au moins 85 millions de dollars de biens donnés et les avait empêchés de parvenir aux victimes de Katrina. Il s’agissait notamment de vêtements, de literie, de nourriture et de fournitures médicales. Elle a stocké ces produits pendant des années et les a ensuite DONNÉS bien après la fin de l’ouragan Katrina. La FEMA a prétendu que les fournitures étaient « en excès par rapport à leurs besoins ». Ce rapport et tous les articles qui s’y rapportent semblent avoir disparu des archives de CNN.

Nous venons d’assister à une répétition de ce comportement de la part de la FEMA et des agences affiliées qu’elle supervise. Nous avons vu les services médicaux d’urgence locaux se faire conseiller d’empêcher les civils d’aider leurs communautés. Les approvisionnements ont de nouveau été bloqués, les personnes possédant des drones se sont vu dire de ne pas aider à trouver des survivants, les personnes possédant des hélicoptères ont été menacées pour avoir aidé à sauver des survivants et peu d’aide est parvenue aux victimes d’Hélène pendant des semaines. La société Starlink d’Elon Musk a même été empêchée de fournir des services Internet par satellite aux régions touchées jusqu’à ce que l’histoire devienne nationale et que le ministère des transports soit contraint de s’attaquer au problème.

C’est à nouveau Katrina, et la FEMA semble toujours avoir des excuses.

Mais pourquoi ? On pourrait penser qu’à quelques semaines des élections, Biden et Harris sauteraient sur l’occasion de paraître compétents et utiles. Au lieu de cela, ils n’ont rien fait d’autre que d’offrir un chèque de secours de 750 dollars aux survivants (ce qui pourrait les aider à survivre pendant une semaine), puis d’orienter les gens vers des programmes fédéraux dont il faut attendre de nombreux mois avant de pouvoir en bénéficier.

Je soutiens que tout cela est délibéré. La FEMA et le gouvernement fédéral dans son ensemble continuent d’utiliser des protocoles semblables à ceux de l’opération « Garden Plot » avec deux objectifs en tête…

Premièrement, ils essaient d’acclimater la population à l’idée que les civils ne peuvent pas s’aider eux-mêmes et qu’ils ne doivent rien faire. Ils y parviennent en interférant constamment avec les efforts des civils et en perturbant les dons. Si les civils travaillent de leur propre chef pour sauver les communautés américaines des catastrophes, ils pourraient un jour se rendre compte qu’ils n’ont pas besoin du gouvernement fédéral pour quoi que ce soit. L’establishment a BESOIN que les gens croient qu’ils ne peuvent pas survivre sans l’aide et la protection du gouvernement. Heureusement, au moins dans la foulée d’Hélène, il semble que de nombreuses communautés travaillent de leur propre chef pour remédier à la situation.

Si les civils commencent à faire les choses par eux-mêmes, la machine de l’establishment devient obsolète.

Deuxièmement, je soupçonne la FEMA de tâter le terrain pour voir jusqu’où elle peut aller. Katrina a été un bêta test clair pour la loi martiale déguisée en réponse d’urgence. Katrina a été l’occasion de réaliser Garden Plot et Rex-84. Ils veulent voir ce que les Américains sont prêts à supporter. Hélène est une nouvelle occasion pour ces agences d’appliquer un contrôle manifeste et de voir si les Américains se conformeront ou se rebelleront.

Si la FEMA est vraiment sincère dans ses efforts pour aider les Américains, elle n’agit certainement pas comme telle. Les critiques autour d’Hélène s’intensifient et l’attitude indignée de la FEMA face à ses propres échecs est inacceptable. Elle devrait être punie pour avoir manqué à ses devoirs. En supposant qu’ils échouent réellement.

Peut-être considèrent-ils la tragédie de l’inaction gouvernementale autour d’Hélène comme un succès ? Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en cas de catastrophe, il ne suffit pas de compter sur la FEMA comme source d’aide. C’est évident. Mais vous devrez également envisager la possibilité que l’agence travaille directement contre vous et vos voisins si vous essayez de vous aider vous-mêmes.

Brandon Smith

