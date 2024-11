Le NY Times amorce un changement de discours sur l’Ukraine- suite à l’élection de Trump

Par Moon of Alabama – Le 2 novembre 2024

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de titres du New York Times montrant le discours de propagande sur l’Ukraine tel qu’il a évolué au fil du temps.

Les articles publiés entre avril 2022 et août 2023 tournaient autour du thème « l’Ukraine gagne ».

Lorsqu’il a finalement été reconnu que la « contre-offensive » ukrainienne avait échoué, le discours s’est transformé en « impasse », qui a été utilisé pour décrire la situation jusqu’à l’automne 2024.

Nous arrivons maintenant à une phase où le récit ne peut plus ignorer la réalité objective. L’Ukraine est en train de perdre la guerre. La Russie est en train de gagner.

> Les responsables militaires et du renseignement américains ont conclu que la guerre en Ukraine n’est plus dans une impasse car la Russie ne cesse de gagner du terrain, et le sentiment de pessimisme à Kiev et à Washington s’accentue.

L’Ukraine n’a jamais eu la moindre chance de remporter une guerre contre la Russie. La corrélation des forces n’a jamais été en faveur de l’Ukraine. Elle n’avait ni les hommes, ni l’argent, ni l’industrie pour gagner la guerre. L’Occident n’a d’ailleurs jamais eu l’intention de les lui fournir. L’objectif des États-Unis était et reste d’affaiblir la Russie, pas de la vaincre. Ce serait trop dangereux (pensez aux armes nucléaires).

Comme l’a fait remarquer UW Dude dans un commentaire récent (édité) :

Encore une fois, au début, Russie contre Ukraine, tout un tas de conneries ont été débitées sur la faiblesse de la Russie pour justifier que l’Ukraine ait une chance, alors que tout observateur lambda pouvait voir que la Russie gagnerait. C’est comme regarder un ours se battre avec une biche et dire que les ours ne sont pas si puissants et que le coup de pied d’une biche pourrait tuer un ours s’il était placé au bon endroit.

Dire que l’Ukraine avait une chance était juste le fait de gens qui se mentaient à eux-mêmes, alors que la vérité était évidente depuis le début.