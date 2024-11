Les sanctions occidentales contre Moscou ne fonctionnent pas. «l’UE est le vassal de Washington» (Drago Bosnic)

Par Robert Bibeau.

L’assertion de Drago Bosnic en titre n’est que demi-vérité. D’abord, les sanctions ne sont pas simplement américaines mais plutôt occidentales (des États-Unis au Japon, en passant par le Canada, l’Australie et l’Union européenne). Ensuite, le problème n’est pas que les sanctions ne fonctionnent pas en terme de nuire ou d’empêcher le développement du commerce entre la Russie et ses clients occidentaux, au contraire, le commerce inter-capitaliste est fortement perturbé par les sanctions occidentales…qui ont eus des effets collatéraux cependant. Pensons à la vente du gaz russe à l’Allemagne et à l’Europe via le gazoduc Nord Stream (voir: https://les7duquebec.net/?s=nord+stream) que les américains ont saboté avec l’aide de leur proxy ukrainien. Le problème pour le camp impérialiste occidental vient du fait que le camp impérialiste oriental (Chine-Russie-Iran-Corée) a été contraint de rapidement réorganiser ses chaînes d’approvisionnement – de production – de distribution – et de commercialisation. Ainsi, le camp impérialiste oriental est forcé de se rapprocher, de se solidariser, de mieux s’organiser pour survivre et se développer…ce qu’il fait présentement via ses multiples alliances (CEI, ACS, BRICS+ (Voir : https://les7duquebec.net/?s=brics ) etc.) (Voir Résultats de recherche pour « alliance » – les 7 du quebec).

Bref, l’alliance impérialiste occidental oblige son ennemi de classe à accélérer ses préparatifs de guerre globale. C’est ainsi que la Chine – de loin la plus grande puissance industrielle du monde – profite des sanctions occidentales contre la Russie…pour obtenir son énergie et ses matières premières à prix réduit ce qui favorise sa productivité. Comme le disait le politicologue J. Sachs https://les7duquebec.net/archives/294528 « l’OTAN par ses tactiques d’endiguement de la Russie, pousse cette dernière dans les bras de la Chine, le concurrent principal de l’Occident. » Conclusion, l’économie russe se porte mieux sous l’effet des sanctions occidentales et la marche forcée vers la guerre mondiale s’accélère.

Le prolétariat international doit être au fait de ces faits et se préparer en tant que classe sociale à transformer cette guerre mondiale pour le partage des marchés en une guerre de classe révolutionnaire internationale.

Les sanctions américaines contre Moscou ne fonctionnent pas. Pendant ce temps, «l’UE souffre d’une soumission suicidaire à Washington».