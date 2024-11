Le monstre derrière l’ingénierie météorologique ?

« Instabilité climatique » est un terme doux, pour la géo-ingénierie climatique, la modification du temps, étendu à la militarisation du temps. En d’autres termes, un crime contre l’humanité.

Le professeur Michel Chossudovsky fournit les détails historiques et techniques concernant la guerre météorologique qui a émergé lentement depuis la Seconde Guerre mondiale, et probablement avant.

Il est certain que chaque fois que vous entendez des « fausses nouvelles » ou des commentaires et des rapports sur la géo-ingénierie et l’armement météorologique, vous pouvez être sûr que les soi-disant fausses nouvelles sont en fait la vérité. Et c’est le cas pour presque tout ce qu’on appelle les « fake news ».

Cependant, ce qui surpasse tout cela, c’est la découverte récente par un ancien employé de la station du pôle Sud en Antarctique. Il dit que ce qu’il a vu à la station du pôle Sud, c’est « HAARP sous stéroïdes ». Il est devenu un lanceur d’alerte, qui a témoigné devant le Sénat des États-Unis.

HAARP est l’abréviation de High-frequency Active Auroral Research Program. Depuis 2015, il s’agit officiellement d’un projet de l’Université d’Alaska Fairbanks qui étudie l’ionosphère – la partie la plus haute et ionisée de l’atmosphère terrestre. En réalité, il a une longue histoire de modification du temps et de géo-ingénierie climatique.

Le chercheur et lanceur d’alerte, Eric Hecker, travaillait pour Raytheon Technologies Corporation, un conglomérat multinational américain de l’aérospatiale et de la défense, à la station du pôle Sud. Dans une interview de 15 minutes réalisée par Redacted, il révèle l’existence d’une machine météorologique MASSIVE à la station du pôle Sud. L’interview, qui détaille ce que M. Hecker a vécu à la station du pôle Sud, est époustouflante. Cela « donne l’impression que le projet HAARP est un projet de bébé ».

Les machines météorologiques de la station des pôles Sud peuvent contrôler les tremblements de terre et la météo, c’est-à-dire le climat. Ils peuvent fabriquer et diriger des tremblements de terre, des ouragans, des typhons, des cyclones à peu près n’importe où dans le monde. De plus, il y a une tour de contrôle OVNI géante, également appelée tour de contrôle des neutrinos.

Les neutrinos sont de minuscules particules subatomiques, souvent appelées « particules fantômes » parce qu’elles interagissent à peine avec quoi que ce soit d’autre. Les neutrinos peuvent être utilisés comme transmetteurs d’énergie à haute fréquence. L’énergie formant un tremblement de terre ou une tempête peut être rayonnée littéralement n’importe où dans le monde.

M. Hecker parle de tremblements de terre et de tempêtes ciblés avec précision.

Voir et écouter cette interview bouleversante de Redacted du 11 octobre 2024.

Avec ce prélude, les récents ouragans dévastateurs de catégorie 3 à 5 qui ont frappé la Caroline du Nord et la Floride, ainsi que les typhons Bebinca et Yagi, qui ont frappé la Chine et d’autres pays asiatiques, s’expliquent facilement.

Cliquez sur le bouton de partage ci-dessous pour envoyer cet article par e-mail à vos amis et collègues. Suivez-nous sur Instagram et Twitter et abonnez-vous à notre chaîne Telegram. N’hésitez pas à republier et à partager largement les articles de Global Research.

Des oiseaux, pas des bombes : luttons pour un monde de paix, pas de guerre

Peter Koenig est un analyste géopolitique et un ancien économiste principal à la Banque mondiale et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), où il a travaillé pendant plus de 30 ans dans le monde entier. Il est l’auteur de Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed, et co-auteur du livre de Cynthia McKinney « When China Sneezes : From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis » (Clarity Press – 1er novembre 2020).

Peter est associé de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation (CRG). Il est également chercheur principal non résident à l’Institut Chongyang de l’Université Renmin de Pékin.